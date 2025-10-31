Những kiêng kỵ phòng ngủ trong phong thủy nhất định phải biết
GĐXH - Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi và là không gian sinh hoạt riêng tư của mỗi ngời. Vì vậy trong quan niệm phong thủy, phòng ngủ có rất nhiều điều cấm kỵ liên quan tới phong thủy mà chúng ta cần biết để tránh phạm phải, sẽ gây rắc rối cho gia chủ.
Kiêng kỵ đặt giường ngủ dưới xà nhà
Phong thủy cho biết, bất kỳ không gian nào trong nhà cũng kiêng thế dầm ngang đè xuống đỉnh đầu. Đầu giường trong phòng ngủ bị dầm ngang đè ép, rất dễ khiến cho người ngủ sinh mộng mị, cảm giác áp lực hay bị chèn ép trong công việc.
Về lâu dài, dễ đưa tới các bệnh liên quan về thần kinh, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và tài vận bản thân.
Đại kỵ gương đối diện giường ngủ
Gương đối diện hay chiếu vào giường ngủ là bố cục phong thủy cực xấu. Theo quan niệm phong thủy, gương vốn dùng để phản xạ sát khí hay giảm thiểu hung sát; do đó, bất kỳ bên nào nơi phòng ngủ có gương chiếu vào đều bất lợi.
Ngoài ra, ánh sáng phản xạ của gương là loại ánh sáng tiêu cực, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ.
Đầu giường kỵ dựa vào cửa sổ
Theo quan niệm phong thủy, cửa sổ được quan niệm như "đôi mắt" của ngôi nhà. Đây là nơi hấp thụ ánh sáng và không khí vào gian phòng. Đầu giường ngủ dựa hay kê quá sát cửa sổ sẽ phạm vào thế "Đối không", khiến tài vận người ngủ trên giường dễ bị suy thoái.
Đặt giường ngủ đối diện cửa phòng ngủ
Cửa phòng là nơi bắt buộc đi qua khi ra vào phòng, vừa bước vào phòng nhìn ngay thấy giường là cách bố cục cho không gian phòng ngủ không hề cát lợi.
Nếu rơi vào thế phạm này, người ngủ trên giường dễ có cảm giác không an toàn, lâu dài rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Kiêng kỵ phòng ngủ có điều hòa ngay trên đầu
Phòng ngủ đặt điều hòa là điều rất thường gặp. Tuy nhiên, ngay trên đầu giường lắp đặt điều hòa lại là cách bài trí thiếu khoa học.
Một phần bởi khí lạnh sẽ thổi trực tiếp vào cơ thể. Bên cạnh đó, nếu để điều hòa ngay trên đầu giường ngủ thì về lâu dài gây ảnh hưởng tới sức khỏe bởi khí lạnh từ điều hòa rọi thẳng vào người sẽ không tốt.
Phòng ngủ đặt sau ban thờ
Theo quan niệm phong thủy, cần đặc biệt tránh đặt phòng ngủ sau ban thờ. Thế phạm này về lâu dài, có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình cảm gia đình.
Không những vậy việc đặt giường ngủ phía sau ban thờ sẽ khó tránh khỏi mùi nhang, tiếng khấn nguyện, các liên tưởng về Thần Phật hay người đã khuất…
Kiêng kỵ phòng ngủ có khoảng trống ở đầu giường
Khoảng trống ở đầu giường (hay đầu giường thiếu điểm tựa vững chắc) rơi vào thế phạm "Đối không" trong phong thủy.
Thế phạm này dễ khiến cho gia chủ cảm thấy bất an, chông chênh, thiếu đi cảm giác an toàn khi nghỉ ngơi, về lâu dài có thể ảnh hưởng tới sức khỏe và tài vận.
Lý tưởng nhất bạn nên đặt giường ngủ với hai mặt kê sát tường, vì như vậy sẽ tạo ra điểm tựa, sự chắc chắn, đó cũng là cách bố cục giường ngủ có lợi nhất cho chủ nhân.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
