Nên thắp bao nhiêu nén hương trên ban thờ Thần tài - Thổ địa, lý do hết sức cẩn trọng khi thắp 7 và 9 nén hương
GĐXH - Với người thờ Thần tài, việc thắp hương có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thắp hương là cách bày tỏ tấm lòng thành kính và mong cầu của gia chủ. Thế nhưng, thắp hương Thần tài nên đốt mấy nén, có ý nghĩa ra sao thì không phải ai cũng biết.
Ý nghĩa của việc thắp hương bàn thờ Thần tài
Việc đốt hương cho bàn thờ Thần tài Thổ địa là để bày tỏ tấm lòng, sự tôn kính đối với Thần tài và Thổ địa. Sau là để bày tỏ lòng cầu, ước nguyện của gia chủ. Mong thông qua làn khói hương nghi ngút, các ngài có thể thấy được lòng thành của gia chủ.
Từ đó phù hộ độ trì, giúp gia chủ thêm phúc trừ họa, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán thuận lợi suôn sẻ, phát tài phát lộc. Cuộc sống lẫn gia đạo được bình an, êm ấm, hạnh phúc.
Ban thờ thần Tài nên thắp mấy cây nhang?
Ý nghĩa thắp 1 nén hương
Theo Báo Dân trí, khi mở cửa hàng hoặc công ty vào buổi sáng, chúng ta có thể thắp 1 nén hương dâng lên Thần Tài - Thổ địa.
Nén hương này biểu thị sự thành tâm cầu mong các vị thần phù hộ để có một ngày làm việc thuận lợi, may mắn, buôn may bán đắt. Ngoài thắp 1 nén hương vào buổi sáng, mọi người có thể thắp một nén hương vào buổi tối.
Ý nghĩa thắp 3 nén hương
Số 3 trong khái niệm phong thủy cũng như ý nghĩa trong thờ cúng tâm linh được rất nhiều để ý và coi trọng, điển hình như số 3 đại diện cho quan niệm về ngôi vị Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) hay Tam giới (Dục - Sắc - Vô sắc), Tam thời (Quá khứ - Hiện tại - Vị lai), Tam vô lậu học (Giới - Định - Tuệ). Vì thế trong sân chùa thường đặt 3 đỉnh hương to mà nhiều người thắc mắc. Còn với phong thủy, số 3 chính đại diện cho Thiên - Địa - Nhân.
Khi thắp 3 nén hương bạn cần lưu tâm rằng Nén hương giữa: hương Giáo chủ (hương hưởng chủ). Nén bên trái: hương tả Thanh Long. Nén bên phải: hương hữu Bạch Hổ.
Ý nghĩa từ việc thắp 3 nén hương chính là biểu tượng cho âm dương hài hòa, mang thanh tâm nhẹ nhàng, không sân si trần hồng.
Ý nghĩa thắp 5 nén hương
Thong tin trên VTC, thắp 5 cây nhang thích hợp trong các dịp lễ lớn như rằm tháng Giêng, mùng 10 tháng Giêng (ngày cúng vía Thần tài), lễ khai trương, hoặc khi bạn mong muốn cầu tài lộc, công danh, sức khỏe, và sự viên mãn, đầy đủ trong cuộc sống. Số 5 mang ý nghĩa Ngũ phúc lâm môn, thể hiện mong muốn cầu xin sự toàn diện và thịnh vượng trên mọi phương diện.
Ý nghĩa thắp 7 nén hương
Thắp 7 nén hương được gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh Hương: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành, Giao Quang.
Trong trường hợp thắp 7 nén để mời Thiên tướng và Thần linh về dương thế, vì thế nếu không phải việc cần thiết thì gia chủ tuyệt đối không thắp 7 nén nhang bừa bãi.
Ý nghĩa thắp 9 nén hương
Khi thắp hương và xin cầu cá nhân người ta cũng thường xin vía bằng cách thắp 9 nén nhang - hay còn gọi là Cửu liên hoàn hương được xếp theo 3 hàng, 3 cột. Hàng hương đầu thỉnh mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, hàng sau thỉnh Thập Điện Diêm Vương.
Vì thế đối với ban Thần Tài - Thổ Địa khi thắp hương hàng ngày, bạn nên tiến hành thắp 1 nén, còn khi lập lại ban thờ mới hoặc di chuyển bát hương mới thì thắp 3 nén hương.
Lưu ý khi thắp hương ban Thần tài
Để việc thờ cúng Thần Linh được chu toàn hơn nữa, gia chủ có thể sử dụng văn khấn hàng ngày để mời hai vị Thần tài và ông Địa lên chứng giám lòng thành cũng như nhận lễ vật.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Sinh con thứ hai ở tuổi 39, Á hậu Thụy Vân sống viên mãn trong căn nhà sang trọngỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Trở lại sự kiện sau thời gian 'ở ẩn', Á hậu Thụy Vân cho biết cô đón con gái thứ hai cách đây hai tháng, ở tuổi U40. Cuộc sống của Á hậu Thụy Vân viên mãn trong căn nhà sang trọng và ấm áp.
Các kiêng kỵ xây nhà cần đặc biệt tránh ai cũng nên biếtỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Một căn nhà lý tưởng không chỉ cần đáp ứng cả về công năng, thẩm mỹ mà cần tối ưu cả về mặt phong thủy. Các kiêng kỵ khi xây nhà là điều bất cứ gia chủ nào trước khi tiến hành hoàn thiện mái ấm của mình đều nên lưu tâm.
Tác dụng phong thủy của thạch anh tóc vàngỞ - 11 giờ trước
GĐXH - Thạch anh tóc vàng là loại đá phong thủy quý hiếm, tượng trưng cho tài lộc, may mắn và sự thịnh vượng. Nhờ nguồn năng lượng mạnh, loại đá này giúp người sở hữu tăng cường sự tự tin, sáng suốt, thu hút vận may trong kinh doanh và công việc.
Bát hương nhà nào cũng có nhưng nên bốc bát hương ở chùa hay ở nhà?Ở - 12 giờ trước
GĐXH - Bát hương là vật phẩm thờ cúng có tính linh thiêng rất mạnh mẽ, không chỉ là trung tâm thờ cúng trên ban thờ mà còn được coi là “vật trung gian” kết nối giữa người tại dương gian với người đã khuất.
Ngỡ ngàng các tác phẩm bằng đá thạch anh siêu đẹp, giá từ hơn 1 tỷ đến hơn 10 tỷ tại Hội chợ Mùa thu 2025Ở - 15 giờ trước
GĐXH - Hội chợ mùa thu lần thứ nhất - 2025 đã chính thức mở cửa và kéo dài từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Hà Nội. Trong những ngày đầu đón khách, các gian hàng trưng bày, buôn bán đá quý đang trở thành tâm điểm.
Loại đá phong thuỷ giúp gia chủ hóa giải sát khí, thu hút tài lộc làm ăn phát đạtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Đá thu hút tài lộc được xem là vật phẩm phong thủy quyền năng, giúp gia chủ hóa giải sát khí, điều hòa năng lượng xung quanh và kích hoạt tài vận.
Newtown Diamond - nơi 'đáng sống, đáng trải nghiệm, đáng đầu tư'Ở - 1 ngày trước
Trong bối cảnh khu vực phía nam Đà Nẵng đang là một cực tăng trưởng mới đầy tiềm năng, tổ hợp căn hộ cao cấp Newtown Diamond nổi bật như một lựa chọn lý tưởng để sống, trải nghiệm và đầu tư cho giới tinh hoa.
Tại sao ban Thần tài thờ dưới đấtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hình ảnh ban thờ Thần tài - ông Địa thường được đặt tại huyền quan của mỗi nhà không còn quá lạ lẫm. Tuy nhiên, tại sao ban Thần tài thờ dưới đất cũng là câu hỏi của không ít người thắc mắc. Tẩt cả có trong bài viết sau.
Trước khi nhập viện cấp cứu, 'họa mi núi rừng' 11 năm chưa trả hết nợ sống trong căn nhà thế nào?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Biến cố lớn trong cuộc đời này đã lấy đi nhiều nước mắt, tiền bạc, sức lực và cả danh tiếng của 'họa mi núi rừng'.
Lạc vào 'miền cổ tích' trên đỉnh Fansipan mùa mâyỞ - 1 ngày trước
Đỉnh Fansipan mùa săn mây luôn giữ một sức hút khó cưỡng với du khách bốn phương bởi vẻ đẹp thần tiên đến say lòng. Không chỉ là những khoảnh khắc lạc vào miền cổ tích, Fansipan còn mang đến những vô số trải nghiệm độc đáo, mê mẩn quên lối về.
Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Không gian sống
GĐXH - Tạm gác những “sóng gió” sắp đến với gia đình Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhiều người cũng hết lời khen ngợi không gian sống của vợ chồng cô...