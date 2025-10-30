Nên thắp bao nhiêu nén hương trên ban thờ Thần tài - Thổ địa, lý do hết sức cẩn trọng khi thắp 7 và 9 nén hương

Ý nghĩa của việc thắp hương bàn thờ Thần tài

Việc đốt hương cho bàn thờ Thần tài Thổ địa là để bày tỏ tấm lòng, sự tôn kính đối với Thần tài và Thổ địa. Sau là để bày tỏ lòng cầu, ước nguyện của gia chủ. Mong thông qua làn khói hương nghi ngút, các ngài có thể thấy được lòng thành của gia chủ.

Từ đó phù hộ độ trì, giúp gia chủ thêm phúc trừ họa, việc làm ăn, kinh doanh buôn bán thuận lợi suôn sẻ, phát tài phát lộc. Cuộc sống lẫn gia đạo được bình an, êm ấm, hạnh phúc.

Ban thờ thần Tài nên thắp mấy cây nhang?

Ý nghĩa thắp 1 nén hương

Theo Báo Dân trí, khi mở cửa hàng hoặc công ty vào buổi sáng, chúng ta có thể thắp 1 nén hương dâng lên Thần Tài - Thổ địa.

Với người thờ Thần tài, việc thắp hương có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Nén hương này biểu thị sự thành tâm cầu mong các vị thần phù hộ để có một ngày làm việc thuận lợi, may mắn, buôn may bán đắt. Ngoài thắp 1 nén hương vào buổi sáng, mọi người có thể thắp một nén hương vào buổi tối.

Ý nghĩa thắp 3 nén hương

Số 3 trong khái niệm phong thủy cũng như ý nghĩa trong thờ cúng tâm linh được rất nhiều để ý và coi trọng, điển hình như số 3 đại diện cho quan niệm về ngôi vị Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng) hay Tam giới (Dục - Sắc - Vô sắc), Tam thời (Quá khứ - Hiện tại - Vị lai), Tam vô lậu học (Giới - Định - Tuệ). Vì thế trong sân chùa thường đặt 3 đỉnh hương to mà nhiều người thắc mắc. Còn với phong thủy, số 3 chính đại diện cho Thiên - Địa - Nhân.

Khi thắp 3 nén hương bạn cần lưu tâm rằng Nén hương giữa: hương Giáo chủ (hương hưởng chủ). Nén bên trái: hương tả Thanh Long. Nén bên phải: hương hữu Bạch Hổ.

Ý nghĩa từ việc thắp 3 nén hương chính là biểu tượng cho âm dương hài hòa, mang thanh tâm nhẹ nhàng, không sân si trần hồng.

Ý nghĩa thắp 5 nén hương

Thong tin trên VTC, thắp 5 cây nhang thích hợp trong các dịp lễ lớn như rằm tháng Giêng, mùng 10 tháng Giêng (ngày cúng vía Thần tài), lễ khai trương, hoặc khi bạn mong muốn cầu tài lộc, công danh, sức khỏe, và sự viên mãn, đầy đủ trong cuộc sống. Số 5 mang ý nghĩa Ngũ phúc lâm môn, thể hiện mong muốn cầu xin sự toàn diện và thịnh vượng trên mọi phương diện.

Ý nghĩa thắp 7 nén hương

Thắp 7 nén hương được gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh Hương: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương, Ngọc Hoành, Giao Quang.

Thắp 7 nén hương được gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh Hương.

Trong trường hợp thắp 7 nén để mời Thiên tướng và Thần linh về dương thế, vì thế nếu không phải việc cần thiết thì gia chủ tuyệt đối không thắp 7 nén nhang bừa bãi.

Ý nghĩa thắp 9 nén hương

Khi thắp hương và xin cầu cá nhân người ta cũng thường xin vía bằng cách thắp 9 nén nhang - hay còn gọi là Cửu liên hoàn hương được xếp theo 3 hàng, 3 cột. Hàng hương đầu thỉnh mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, hàng sau thỉnh Thập Điện Diêm Vương.

Vì thế đối với ban Thần Tài - Thổ Địa khi thắp hương hàng ngày, bạn nên tiến hành thắp 1 nén, còn khi lập lại ban thờ mới hoặc di chuyển bát hương mới thì thắp 3 nén hương.

Lưu ý khi thắp hương ban Thần tài

Để việc thờ cúng Thần Linh được chu toàn hơn nữa, gia chủ có thể sử dụng văn khấn hàng ngày để mời hai vị Thần tài và ông Địa lên chứng giám lòng thành cũng như nhận lễ vật.

