Các tuổi, mệnh hợp nhất để thỉnh đặt trâu phong thủy

Ý nghĩa của trâu trong phong thủy

Theo phong thủy, thỉnh tượng và đặt linh vật này trong nhà rất có thể bạn sẽ thêm tự tin, đà công việc theo đó sẽ thêm vững chắc và đảm bảo.

Hình tượng trâu phong thủy biểu trưng cho ý chí bền bỉ, phấn đấu không ngừng để đi đến mục tiêu cao nhất. Với bất cứ ai thành công - sự bền bỉ và lòng kiên trì là không thể thiếu. Vì thế, trâu phong thủy có thể phù hợp cho các bạn làm việc ở các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản, khai khoáng...

Ngoài ra, phong thủy cũng cho biết, nếu bạn bày trâu phong thủy có thể mang lại vận may cho bản thân và người nhà, giúp cho phúc khí, tài khí, vận khí và sức khỏe đều được gia tăng.

Tượng trâu phong thủy hợp với mệnh nào?

Người mệnh Kim

Người mệnh Kim thuộc tuýp người có đầu óc tổ chức cùng khả năng thích nghi nhanh với sự thay đổi của hoàn cảnh. Họ có ý chí quyết đoán, kiên định, cùng thái độ tập trung làm việc cao độ.

Phong thủy cho hay, người mệnh Kim sử dụng tượng trâu phong thủy có thể giúp sự nghiệp hanh thông, thành công mĩ mãn, bởi trâu là linh vật tượng trưng cho sự phú quý, cát tường, chịu thương chịu khó, không khuất phục trước ngịch cảnh.

Người mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa có tính cách cởi mở, hướng ngoại, dứt khoát, hay chớp lấy được thời cơ tốt. Vì thế, người mệnh này nếu sở hữu tượng trâu phong thủy thì rất có thể phù hợp để kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, đem đến may mắn và thành công.

Trong phong thủy, tượng trâu còn có tác dụng hóa giải những khuyết điểm, đem đến sự bình an và cát tường cho chủ nhân.

Bên cạnh đó, tượng trâu phong thủy giúp át chế những nhược điểm trong tính cách của người mệnh Hỏa, giúp họ bình tĩnh, nhẫn lại, có cách ứng xử phù hợp trong những tình huống khó khăn. Từ đó, cải biến vận mệnh theo chiều hướng tốt hơn.

Linh vật trâu phong thủy hợp với tuổi nào?

Theo phong thủy, tượng trâu hợp với những người có tuổi Sửu, Tý, Dậu, Hợi, Tỵ bởi nó mang đến vận may trong công việc cũng như cuộc sống, sự nghiệp thành đạt, kinh tế vững bền, gia đình hạnh phúc.

Đặc biệt là linh vật này hợp nhất với người tuổi Sửu. Vì thế, người tuổi này khi sử dụng tượng trâu phong thủy, có thể sẽ có cuộc sống no đủ, kinh tế vững bền, gia đình an khang, thịnh vượng, hạnh phúc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.