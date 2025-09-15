Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Nói về sự ủng hộ của chồng, Phương Oanh tâm sự: "Anh Bình không chỉ hiểu tình yêu dành cho nghệ thuật của vợ mà còn tin tưởng mọi lựa chọn của tôi. Anh ấy cũng là người hào hứng nhất khi tôi quyết định nhận dự án mới". Trước đó, khi cô khởi động sự trở lại làng giải trí bằng cuộc thi "Bước nhảy Hoàn vũ", Shark Bình cũng là người kề vai sát cánh cùng cô. Anh đưa 2 con đi cùng Phương Oanh vào TP.HCM trong những thời khắc quan trọng để cô vững tin hơn vào quyết định mình đã chọn.