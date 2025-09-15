Mới nhất
Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Thứ hai, 19:00 15/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Shark Bình nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong đời tư, anh có cuộc sống viên mãn bên Phương Onah - nữ chính 'Gió ngang khoảng trời xanh'.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đi học buổi đầu tiên đã "sưng mắt"Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đi học buổi đầu tiên đã 'sưng mắt'

GĐXH - Jimmy - Jenny là cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình vừa bước qua một tuổi đã được bố mẹ cho đến trường. Theo Phương Oanh chia sẻ, các bé ngày đầu nhập học "khi đi hoành tráng khi về mắt sưng".

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 2.

Shark Bình - Phương Oanh là cặp đôi hot trong làng giải trí phía Bắc. Mới đây, nam doanh nhân càng được khán giả quan tâm khi Phương Oanh trở lại phim giờ vàng mang tên "Gió ngang khoảng trời xanh". Thân thế lẫn đời tư của chồng Phương Oanh lại được nhiều người tò mò.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 3.

Shark Bình được biết đến là một trong những người tiên phong phong trào start-up và bước ra từ chương trình Shark Tank. Hiện tại, anh là người sáng lập kiêm Chủ tịch NextTech Group - một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tiên tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực điện tử hóa thương mại. Cái tên "Shark Bình" được đông đảo công chúng biết đến khi vị doanh nhân tham gia vào hội đồng đầu tư của chương trình "Shark Tank Vietnam".

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 4.

Dù không chia sẻ quá nhiều về nhà đẹp, xe sang, song nhiều người vẫn ngầm hiểu Shark Bình có một cơ ngơi hoành tráng, doanh nghiệp nghìn tỷ như thế nên nhà ở cũng "không phải dạng vừa". Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng "cá mập" này mới khoe ảnh dùng xe sang đi chơi, du lịch.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 5.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, khối tài sản đáng nể mà anh còn có tổ ấm hạnh phúc bên Phương Oanh. Cặp đôi kết hôn và về chung nhà từ năm 2023. Sau hơn 2 năm chung sống, họ có cặp song sinh trai - gái trong niềm hạnh phúc.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 6.

Điều đặc biệt, Shark Bình luôn là người đứng sau hỗ trợ và ủng hộ sự nghiệp của Phương Oanh.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 7.

Phương Oanh kể, khi nhận vai diễn trong phim "Gió ngang qua khoảng trời xanh", Shark Bình đã rất vui. "Anh ấy sướng lắm vì tôi dịu dàng hơn khi được Mỹ Anh "nhập" (vai diễn trong phim). Mỗi lần thấy tôi về nhà trong tạo hình dịu dàng, đằm thắm, anh ấy đều nói: "Ước gì em lúc nào cũng dịu dàng như thế". Phim chưa quay nhưng anh ấy đã hay bảo: "Bao giờ xem phim chắc buồn cười lắm nhỉ vì em ở ngoài đời khác Mỹ Anh lắm", Phương Oanh phấn khởi khoe.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 8.

Đóng phim dài tập mất rất nhiều thời gian nhưng Phương Oanh không phải lo lắng quá nhiều vì có chồng hỗ trợ. Cô còn kể bản thân lúc nghỉ ngơi giữa cảnh đã xúc động khi Shark Bình gọi video cho gặp các con. Hành động của anh như tiếp thêm động lực để Phương Oanh cố gắng hơn nữa.

Chồng doanh nhân giàu có của nữ chính phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' - Ảnh 9.

Nói về sự ủng hộ của chồng, Phương Oanh tâm sự: "Anh Bình không chỉ hiểu tình yêu dành cho nghệ thuật của vợ mà còn tin tưởng mọi lựa chọn của tôi. Anh ấy cũng là người hào hứng nhất khi tôi quyết định nhận dự án mới". Trước đó, khi cô khởi động sự trở lại làng giải trí bằng cuộc thi "Bước nhảy Hoàn vũ", Shark Bình cũng là người kề vai sát cánh cùng cô. Anh đưa 2 con đi cùng Phương Oanh vào TP.HCM trong những thời khắc quan trọng để cô vững tin hơn vào quyết định mình đã chọn.

Ảnh: FBNV

Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong "Gió ngang khoảng trời xanh"Sắc vóc đời thực của bạn thân Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

GĐXH - Việt Hoa mới đây đã vào vai Kim Ngân - bạn thân của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Trong phim, Việt Hoa được nhận xét có nhan sắc nổi bật, ngoài đời khán giả tò mò cô "có đẹp như trong phim".

Đỗ Quyên
