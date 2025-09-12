Chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh sẽ đối diện mức án nào khi hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng?

Liên quan đến việc chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh hành hung, làm hư hỏng tài sản của khách hàng, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) có những nhận định mức hình phạt người này có thể phải đối mặt.

Chia sẻ trên VietnamNet, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, với những gì thể hiện qua clip, việc cơ quan điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh là có căn cứ. Người này có thể bị xem xét xử lý về nhiều tội danh, gồm tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đoạn clip chia sẻ, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh đã la hét, chửi bới, xúc phạm khách hàng, dùng nhiều vật dụng trong phòng khám ném về phía khách, cầm gậy đe dọa, thậm chí ném điện thoại gây hư hỏng. Hành vi xảy ra công khai tại phòng khám, nơi khám chữa bệnh, mang tính chất công cộng có sự chứng kiến của nhiều người và được đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh bà Chinh hành hung khách hàng.

Với hành vi la hét, chửi bới, phá phách tại phòng khám đã có thể cấu thành tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Trường hợp này được xác định có tình tiết "phá phách", thuộc khoản 2 Điều 318, với mức hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Hành vi bóp cổ, đấm đá, dùng gậy uy hiếp khách hàng có dấu hiệu tác động trực tiếp đến sức khỏe nạn nhân. Nếu người bị hại có đơn đề nghị, cơ quan điều tra sẽ trưng cầu giám định thương tích. Trong trường hợp có kết quả thương tích, dù dưới 11%, bà Chinh vẫn có thể bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm do hành vi được xác định là có tính chất côn đồ.

Luật sư Cường cho biết thêm, ngoài hai tội danh trên, hành vi giật điện thoại của khách hàng ném xuống nền nhà làm hư hỏng, cùng với việc làm hỏng mắt kính cũng có dấu hiệu của tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017, người nào cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp tài sản dưới 2 triệu đồng nhưng hành vi có tính chất côn đồ, hoặc đã từng bị xử phạt, xử lý về hành vi tương tự, thì vẫn có thể bị xử lý hình sự.

Khung hình phạt cơ bản của tội danh này là cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu giá trị tài sản bị hủy hoại lớn, hoặc có tình tiết tăng nặng, hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

Luật sư Cường nhấn mạnh, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý riêng. Nếu nhiều hành vi cùng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về nhiều tội danh đồng thời.

Bà Chinh tại cơ quan công an. Ảnh: TL

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông quận Gò Vấp) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan điều tra, bà Chinh thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung chị N.T.T.T (31 tuổi, quê Đắk Lắk).

Bà Chinh khai rằng, chị T nhiều lần tìm đến phòng khám, có lời nói phản ứng về dịch vụ, làm ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân nên bà tìm cách xua đuổi. Từ những lần đó dẫn đến mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và trong lúc nóng giận, bà Chinh không kiểm soát được hành vi, đã hành hung, dùng thanh sắt đe dọa, làm hư hỏng tài sản gồm điện thoại và mắt kính của chị T.

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Công an phường Hạnh Thông đã phối hợp phòng cảnh sát hình sự tiến hành mời làm việc đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh - chủ cơ sở nha khoa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị T là khách hàng sử dụng dịch vụ của cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Giữa bà Chinh và chị T có phát sinh mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ mà chị T đã sử dụng.

Ngày 3/9, khi chị T cùng một người bạn đến cơ sở nha khoa yêu cầu giải quyết, hai bên xảy ra tranh cãi. Bà Chinh đã có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của chị T. Dù đã được chồng và bảo vệ can ngăn nhưng hành vi của bà Chinh vẫn tiếp diễn, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.