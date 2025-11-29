Cung cấp nước sạch giúp người dân vùng lũ Đắk Lắk phòng ngừa dịch bệnh

Chị Ngô Phương Lan Oanh, đại diện nhóm thiện nguyện cho biết, việc lọc nước đang được triển khai tại ba điểm ở xã Hòa Thịnh, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất sau trận lũ ở Đắk Lắk.

Cùng với các doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã đưa ba máy lọc nước công suất lớn từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đắk Lắk để hỗ trợ người dân sau lũ. Mỗi máy có công suất 600 lít một giờ, đủ khả năng cung cấp lượng nước sạch đáng kể cho sinh hoạt hằng ngày trong bối cảnh nguồn nước tại địa phương bị ô nhiễm nặng do rác thải và xác động vật.

Người dân vui mừng khi nhận được những bình nước sạch.

Ba địa điểm đang được triển khai lọc nước sạch cho người dân gồm nhà văn hóa khu phố Phước Bình Bắc -phường Tuy Hoà, Trường tiểu học Hòa Thịnh và Trường trung học cơ sở Đồng Khởi, xã Hoà Thịnh. Các máy lọc sẽ hoạt động liên tục trong ba đến năm ngày, bảo đảm đủ nước sạch cho người dân trước khi nhóm chuyển sang khu vực khác.

Bà Đặng Thị Hạ Quyên, người dân khu phố Phước Bình Bắc cho biết, nguồn nước sạch từ nhóm thiện nguyện có ý nghĩa rất lớn với bà con. Nước sạch giúp giảm nguy cơ các bệnh truyền nhiễm qua đường nước, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ cộng đồng sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Điểm tập kết hàng cứu trợ giúp bà con vùng vũ Đắk Lắk.

Trong đợt lũ lịch sử năm 2020 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (cũ), nhóm này cũng từng đưa hai máy lọc nước ra ứng cứu và tặng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân. Các hoạt động trên cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo đảm nước sạch trong ứng phó khẩn cấp và phòng chống dịch bệnh sau bão lũ.

Nước sạch giúp bà con vùng lũ phòng ngừa dịch bệnh.



