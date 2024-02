Chưa đến ngày Vía Thần tài mà tiệm vàng đã đông nghịt khách: Mua vàng thế nào để tài lộc, may mắn cả năm?

Không chờ đến ngày Thần Tài, người dân xếp hàng dài để mua vàng lấy may GĐXH - Mặc dù còn 3 ngày nữa mới là ngày Thần Tài (ngày 19/2, tức Mùng 10 tháng Giêng) nhưng người dân đã xếp hàng để mua vàng lấy may ngày đầu năm mới.

Đông nghịt người xếp hàng mua vàng dù chưa đến ngày Vía Thần tài

Các tiệm vàng đông nghịt trước ngày Vía Thần tài

Dù chưa đến ngày Vía Thần Tài nhưng nhiều tiệm vàng ở Hà Nội đã có rất đông người dân đến xếp hàng chờ mua, gây hết vàng gián đoạn khiến cửa hàng phải hẹn khách quay lại sau.



Với nhiều người Việt, vàng không chỉ đơn thuần là phương tiện đầu tư mà là kênh trú ẩn an toàn. Người dân muốn giữ vàng để đề phòng bất trắc, rủi ro. Theo ước tính, có khoảng 400 tấn vàng vẫn nằm trong két của người dân.

Không chỉ để tích luỹ phòng ngừa rủi ro, khoảng hơn 10 năm gần đây, vào ngày vía Thần Tài, mọi người thường đổ xô đi mua vàng cầu cho năm mới làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt và tài lộc, thịnh vượng.

Ở nước ta, mỗi dịp vía Thần Tài, hàng trăm nghìn người lại kéo nhau đến cửa hàng mua vàng. Có người chỉ mua 0,5 chỉ, cũng có người mua vài lượng, thậm chí vác cả bao tải tiền đi mua vàng bất chấp giá biến động mạnh sau ngày vía Thần Tài.

Vậy, những người mua vàng vào ngày Thần Tài như thế nào để có thể đem đến may mắn, tài lộc?

Cách mua vàng ngày Vía Thần Tài

Ngày Vía Thần Tài nên mua loại vàng gì?

Vàng là một loại tài sản có tính tích trữ, là biểu tượng cho sự phú quốc, tài lộc của người sở hữu nó. Vào ngày Vía Thần Tài, bạn có thể chọn mua nhẫn vàng trơn không họa tiết hoặc vàng miếng. Ngoài ra bạn còn nên mua nhẫn vàng tròn trơn ép vỉ để đảm bảo được chất lượng của vàng, cũng như lựa chọn vàng miếng có in hình linh vật của năm để cầu tài lộc, may mắn trong ngày này.

Mua vàng trước ngày Vía Thần Tài có được không?

Mua vàng vào ngày Vía Thần Tài hay vào ngày đầu năm mới cũng mang ý nghĩa cầu tài lộc, phú quý, may mắn cho người sở hữu. Bởi người Việt quan niệm rằng, đầu năm tiền vào nhà, cả năm dư dả, ấm no.

Bên cạnh đó, mua vàng vào ngày đầu năm sẽ giúp bạn tránh được tình trạng chen lấn đông người, vàng không bị đội giá quá cao như ngày Vía Thần Tài.

Không nên mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã sửa chữa





Việc mua vàng trong ngày đầu năm mới thường được xem là biểu tượng cho sự giàu có và may mắn. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng và tránh mua vàng đã qua sử dụng hoặc đã được sửa chữa. Đây không chỉ là vấn đề về giá trị vật chất mà còn liên quan đến tâm linh và quan niệm về sự tinh khiết, khởi đầu mới mẻ.

Trong văn hóa phong thủy, vàng mới tượng trưng cho sự khởi đầu thuận lợi, mang lại nguồn năng lượng tích cực. Mua vàng đã qua sử dụng có thể mang theo năng lượng của người chủ cũ, không phản ánh được ý nghĩa của việc bắt đầu một năm mới với những điều tốt lành và thuận buồm xuôi gió.

Ngoài ra, vàng đã sửa chữa có thể không còn giữ được giá trị nguyên bản, cả về mặt thẩm mỹ lẫn chất lượng. Những ngày đầu năm mới cần những thứ nguyên sơ và hoàn hảo để tạo nền tảng vững chắc cho một năm đầy ắp sự thịnh vượng và thành công. Vì vậy, hãy cân nhắc chi tiêu một cách thông minh để mua vàng mới, tránh lựa chọn những món đồ không mang đến giá trị trọn vẹn nhất.

Không nên mua vàng với số lượng không may mắn

Khi mua vàng, bạn cũng nên tránh mua vàng với số lượng không may mắn theo quan niệm dân gian như số lẻ hoặc các con số không tốt.

Trong văn hóa dân gian, nhiều người lại kiêng kỵ mua vàng với số lượng không may mắn như số lẻ hoặc những con số được cho là không tốt.

Theo quan niệm, số lẻ thường không được ưa chuộng bởi người xưa tin rằng chúng không mang lại sự cân bằng và hoàn chỉnh. Trong khi đó, số chẵn lại tượng trưng cho sự đôi lứa, gắn bó và viên mãn. Đặc biệt, trong mua sắm vàng, người ta thường tránh những số như 4 - âm thanh gần giống với chữ "tử" tức là cái chết, hay số 7 được cho là mang lại xui xẻo trong một số nền văn hóa Á Đông.

Người ta quan niệm rằng, mua vàng với số lượng tốt như số chẵn hoặc những con số mang ý nghĩa may mắn sẽ thu hút tài lộc, may mắn, và sự thịnh vượng trong suốt năm. Do đó, việc mua vàng theo số lượng hợp lý và may mắn được xem là một phần của nghi lễ đón tài đón lộc vào dịp năm mới.