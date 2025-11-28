Chứng chỉ quỹ - Cánh cửa tiếp cận thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư mới

Khi đầu tư không còn là "cuộc chơi" của riêng người có kinh nghiệm

Nếu trước đây, việc tham gia thị trường chứng khoán đồng nghĩa với việc phải tự nghiên cứu hàng trăm mã cổ phiếu, nắm bắt tin tức và phân tích kỹ thuật phức tạp, thì nay mọi chuyện đã đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần sở hữu chứng chỉ quỹ mở, nhà đầu tư đã có thể gián tiếp nắm giữ một danh mục đa dạng gồm cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản tài chính khác.

Việc "ủy thác" nguồn vốn cho các quỹ đầu tư chuyên nghiệp giúp giảm thiểu rủi ro ngắn hạn, đồng thời đảm bảo khoản đầu tư được quản lý chặt chẽ bởi đội ngũ chuyên gia tài chính. Họ thường xuyên đánh giá, tái cơ cấu danh mục để tối ưu lợi nhuận trong mọi giai đoạn thị trường.

Chứng chỉ quỹ đang được nhiều nhà đầu tư mới lựa chọn trong hành trình xây dựng nền tảng tài chính.

Ưu điểm nổi bật khiến chứng chỉ quỹ ngày càng được ưa chuộng

Thứ nhất, đa dạng hóa danh mục với chi phí thấp. Người mua chứng chỉ quỹ đóng hoặc mở đều được sở hữu "rổ" tài sản được phân bổ hợp lý giữa nhiều lĩnh vực, giúp giảm thiểu rủi ro so với đầu tư đơn lẻ - đặc biệt hữu ích cho người mới bắt đầu. Cách làm này giúp giảm rủi ro đáng kể so với đầu tư đơn lẻ, đặc biệt với những người mới bắt đầu.

Thứ hai, tiết kiệm thời gian và công sức. Nhà đầu tư không cần phải dành hàng giờ theo dõi thị trường hay đọc báo cáo tài chính phức tạp. Mọi hoạt động đầu tư từ phân tích, lựa chọn tài sản đến quản lý danh mục đều được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia của các công ty quản lý quỹ.

Thứ ba, đơn giản hóa quy trình đầu tư. Với sự hỗ trợ của công nghệ tài chính, việc giao dịch chứng chỉ quỹ hiện nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhà đầu tư chỉ cần vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính để giao dịch, theo dõi hiệu quả đầu tư và rút vốn linh hoạt.

Tại Việt Nam, Techcom Securities (TCBS) là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực quản lý tài sản và phân phối chứng chỉ quỹ. Với danh mục phong phú, TCBS đáp ứng nhiều nhu cầu và khẩu vị rủi ro khác nhau của nhà đầu tư:

• Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF): Tập trung vào các chứng chỉ quỹ trái phiếu có độ an toàn cao, phù hợp với những người đề cao sự ổn định và bảo toàn vốn.

• Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom (TCEF): Hướng tới tăng trưởng dài hạn thông qua danh mục cổ phiếu tiềm năng.

• Quỹ đầu tư Cân bằng Linh hoạt Techcom (TCFF): Kết hợp cổ phiếu và trái phiếu, mang lại sự cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.

• Quỹ ETF Techcom Capital VNX50 (FUETCC50): Mô phỏng theo chỉ số VNX50, giúp nhà đầu tư hưởng trọn tăng trưởng từ nhóm cổ phiếu dẫn đầu.

• Các quỹ liên kết khác: bao gồm UVEEF, UVDIF, MAGEF, VIBF, SSISCA và DCDS - đều đến từ các đối tác uy tín như UOB Asset Management, VinaCapital, SSI, Mirae Asset, Dragon Capital…

Nhờ đó, nhà đầu tư có thể dễ dàng xây dựng danh mục đa dạng, phù hợp với mục tiêu lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình.

Làm thế nào để bắt đầu hành trình đầu tư?

Chỉ với 10,000 VND, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư thông qua nền tảng TCBS hoặc Techcombank Mobile. Các giao dịch đều được xử lý nhanh chóng, minh bạch, với tính thanh khoản cao - nhà đầu tư có thể rút vốn linh hoạt bất cứ lúc nào.

Đặc biệt, các quỹ của TCBS được quản lý theo quy trình đầu tư chuyên nghiệp, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế. Hiệu quả đầu tư được đo lường định kỳ, lợi nhuận kỳ vọng dài hạn có thể đạt tới gấp đôi lãi suất tiết kiệm trung bình 12 tháng.

Đầu tư chứng chỉ quỹ đơn giản, an toàn trên Techcombank Mobile.

Sự phát triển của công nghệ tài chính và xu hướng đầu tư thông minh đang tạo ra cơ hội lớn cho mọi người tiếp cận thị trường vốn ngay cả khi không có kinh nghiệm hay nguồn vốn lớn. Với hệ sinh thái đầu tư toàn diện, Techcom Securities đang mở ra cánh cửa giúp các nhà đầu tư Việt Nam tiếp cận thị trường chứng khoán một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Quý khách cần được tư vấn và hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

• Hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc

• Trung tâm Dịch vụ khách hàng (hotline 24/7): 1800 588822 (trong nước) hoặc +84 24 39446699 (quốc tế)

• Email: call_center@techcombank.com.vn

Doanh nghiệp tự giới thiệu