Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh bứt phá trong hành trình chuyển đổi lên doanh nghiệp

Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp hoạt động, đóng góp 55 - 58% GDP và tạo việc làm cho khoảng 85% lực lượng lao động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chính phủ cùng các bộ, ngành đang tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Tinh thần khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện rõ qua con số: chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, cả nước có hơn 255,000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động - tăng 26.5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn bổ sung vào nền kinh tế ước đạt hơn 5.2 triệu tỷ VND, tăng 98,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Nghị quyết số 68 đặt ra mục tiêu rất lớn cho sự vươn lên mạnh mẽ của kinh tế tư nhân.

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không chỉ là xu hướng tất yếu để mở rộng quy mô hoạt động mà còn là cơ hội giúp chủ hộ tiếp cận tốt hơn với nguồn vốn, công nghệ và các chính sách ưu đãi thuế. Tuy nhiên, trên hành trình đó, nhiều hộ kinh doanh vẫn gặp không ít vướng mắc trong khâu quản lý tài chính, nộp thuế điện tử, đòi hỏi sự hướng dẫn và hỗ trợ cụ thể từ các tổ chức tài chính.

Thấu hiểu điều đó, Techcombank đã phát triển hệ sinh thái giải pháp tài chính linh hoạt, dành riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các hộ đang trong giai đoạn chuyển mình, hướng đến hoạt động chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh trong hành trình chuyển đổi

Tài khoản doanh nghiệp - khởi đầu vững chắc

Techcombank cung cấp tài khoản doanh nghiệp với quy trình đăng ký 100% trực tuyến, hồ sơ mở tài khoản doanh nghiệp đơn giản, phê duyệt nhanh, giúp khách hàng dễ dàng bắt đầu giao dịch. Chủ doanh nghiệp có thể thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, nhận tiền, quản lý dòng tiền mọi lúc, mọi nơi với độ bảo mật cao, chuẩn FIDO UAF.

Giải pháp vay vốn linh hoạt

Để hỗ trợ nguồn vốn mở rộng sản xuất, Techcombank mang đến loạt gói vay doanh nghiệp dành cho doanh nghiệp nhỏ với hạn mức đến 50 tỷ VND, bao gồm BusinessOne Credit Plus, Misa Lending và các sản phẩm tín dụng linh hoạt khác. Quy trình phê duyệt chỉ trong 3 ngày, giải ngân trong vòng 2 giờ, giúp doanh nghiệp kịp thời bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư trang thiết bị mới.

Công cụ quản lý doanh thu hiện đại

• QR cửa hàng: Nhận thanh toán nhanh, vận hành dễ dàng.

• SoftPOS: Biến điện thoại thành máy POS, chấp nhận thanh toán thẻ và QR.

• Share Noti: Chia sẻ giao dịch thành công với nhân viên, tiết kiệm thời gian đối soát.

• Kết nối Pancake, Sapo, Misa CukCuk: Quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử và kê khai thuế thuận tiện.

Đặc biệt, Techcombank còn tặng Loa Bán Hàng 0 VND cho khách hàng đăng ký mới - hỗ trợ hộ kinh doanh nâng cấp trải nghiệm bán hàng chuyên nghiệp.

Dịch vụ thanh toán trọn gói

Hệ thống thanh toán của Techcombank hỗ trợ toàn diện các nghiệp vụ: chuyển tiền trong nước, thanh toán hóa đơn, chi lương, giao dịch quốc tế, cũng như chuyển khoản vào tài khoản nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo quy trình minh bạch và thuận tiện.

Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp

Techcombank giúp khách hàng dễ dàng giao dịch, quản lý tài chính và kiểm soát dòng tiền tức thời trên mọi thiết bị.

Techcombank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp.

Nghị quyết 68 không chỉ là kim chỉ nam cho sự phát triển của khu vực tư nhân mà còn mở ra thời kỳ vàng cho các hộ kinh doanh dám nghĩ, dám làm. Khi được tiếp sức bằng nguồn vốn minh bạch, giải pháp tài chính hiệu quả và hệ sinh thái ngân hàng hiện đại, hành trình chuyển đổi lên doanh nghiệp không còn là thách thức, mà là cơ hội để bứt phá.

Techcombank, với vai trò tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đang góp phần hiện thực hóa tinh thần ấy - giúp từng hộ kinh doanh Việt tự tin hội nhập, mở rộng quy mô và tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường.

