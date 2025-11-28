Techcombank tháo gỡ nút thắt chuyển tiền khám chữa bệnh ở nước ngoài
Trước yêu cầu cấp bách về tài chính cho việc chữa bệnh tại nước ngoài, giải pháp chuyển tiền của Techcombank đang "tháo gỡ" nút thắt về thời gian và thủ tục, đảm bảo nguồn viện phí được thông suốt khi gia đình cần nhất.
Nỗi lo "thời gian vàng" và "ma trận" thủ tục
Đối với các gia đình đang có người thân cần ra nước ngoài chữa bệnh, thời gian chính là yếu tố sống còn. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thanh toán viện phí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phác đồ điều trị.
Tuy nhiên, thực tế là các gia đình thường phải đối mặt với hai "nút thắt" lớn. Thứ nhất là "ma trận" thủ tục chứng minh mục đích chuyển tiền, với hàng loạt giấy tờ từ bệnh viện nước ngoài (như giấy báo, hóa đơn tạm tính...) cần phải hợp lệ theo quy định ngoại hối. Thứ hai là thời gian chờ đợi xử lý và chuyển tiền, vốn thường mất nhiều ngày làm việc.
Giữa lúc tâm lý đang rối bời vì lo lắng cho sức khỏe của người thân, việc phải xoay xở với các thủ tục tài chính phức tạp này tạo thêm một gánh nặng vô hình, khiến nhiều gia đình rơi vào thế bị động.
Chuyển tiền khám chữa bệnh quốc tế online, xử lý giao dịch nhanh trong 2 giờ làm việc với Techcombank Mobile
Để gỡ rối "nút thắt" về thời gian, Techcombank đã triển khai tính năng chuyển tiền quốc tế trên Techcombank Mobile. Với tính năng này, khách hàng không cần mở mới tài khoản ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền quốc tế được khấu trừ trực tiếp vào tài khoản thanh toán (VND) của khách hàng.
Chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và tạo yêu cầu chuyển tiền theo hướng dẫn trên màn hình Techcombank Mobile, giao dịch sẽ được xử lý chỉ trong 02 giờ làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần chỉnh sửa, tỷ giá giao dịch sẽ được giữ nguyên trong 2 ngày kể từ thời điểm tạo yêu cầu thành công. Trong trường hợp giao dịch bắt buộc phải hủy, khách hàng sẽ được hoàn lại toàn bộ tiền.
Techcombank Mobile hỗ trợ người dùng chuyển tiền bằng nhiều loại ngoại tệ như USD, AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, THB, NZD, SGD, KRW… với tỷ giá và hạn mức được hiển thị trên màn hình Techcombank Mobile, khách hàng có thể tra cứu dễ dàng tỷ giá Euro hôm nay, tỷ giá USD hôm nay… Đặc biệt tỷ giá đã được ưu đãi giảm tối đa 120 điểm (*) tùy theo số tiền ngoại tệ khách hàng chuyển và phân hạng hội viên Techcombank của khách hàng. Hạn mức tối đa khách hàng được chuyển là tương đương 100,000 USD mỗi giao dịch (*).
(*) Áp dụng theo điều kiện, điều khoản từng thời kỳ. Khách hàng chủ động theo dõi và cập nhật trạng thái giao dịch ngay trên Techcombank Mobile.
Tư vấn chuyên sâu 1:1, gỡ rối hồ sơ phức tạp
Để "tháo gỡ" nút thắt lớn nhất về thủ tục, Techcombank có một đội ngũ chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân, được đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế trong đó có mục đích chuyển tiền chữa bệnh tại nước ngoài.
Chuyên viên Techcombank sẽ đồng hành 1:1, hỗ trợ tư vấn chi tiết cho khách hàng các loại giấy tờ cần thiết. Thay vì để gia đình tự xoay xở trong lúc bối rối, đội ngũ chuyên viên sẽ đảm bảo bộ hồ sơ được chuẩn bị đúng và đủ ngay từ lần đầu tiên, giúp quy trình được thông suốt và nhanh chóng nhất.
Bằng việc cam kết tốc độ, sự minh bạch trong thủ tục và chính sách phí ưu việt, Techcombank không chỉ cung cấp một dịch vụ tài chính, mà còn trở thành điểm tựa đáng tin cậy. Giải pháp của ngân hàng đảm bảo dòng tiền luôn thông suốt, giúp các gia đình vững tâm, toàn lực đồng hành cùng người thân trên hành trình chữa trị tại nước ngoài.
