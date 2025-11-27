Cuộc đua 5G và dấu ấn của những 'người xây móng' thầm lặng

Internet và kết nối mạng giờ đây không còn là tiện ích, mà đã trở thành "huyết mạch" của nền kinh tế số. Câu hỏi đặt ra là: Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ viễn thông thế giới? Và khi các nhà mạng lớn đua nhau phủ sóng, yếu tố nào đảm bảo cho sự ổn định bền vững đó? Hãy cùng đi sâu phân tích bức tranh hạ tầng viễn thông và vai trò của những đơn vị cung ứng vật tư thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số này.

Thoát kiếp "vùng trũng", Việt Nam tăng tốc trên đường đua số

Đã qua rồi cái thời Việt Nam bị xem là "vùng trũng" viễn thông. Theo các báo cáo gần đây từ Speedtest (Ookla), vị thế của Việt Nam liên tục được cải thiện trên bảng xếp hạng tốc độ Internet toàn cầu. Đặc biệt, hạ tầng cáp quang (FTTH) đã phủ sóng rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, đưa Việt Nam vào nhóm các quốc gia có tỷ lệ người dân tiếp cận Internet cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Hạ tầng internet Việt Nam đứng thứ 10 toàn cầu về tốc độ internet cố định và thứ 16 về tốc độ di động (tính đến tháng 8/2025), với tốc độ tải xuống trung bình của mạng cố định đạt 261.8Mbps và mạng di động là 152.17Mbps. Việt Nam lần đầu tiên có cả hai mạng này đều lọt vào top 20 thế giới.

Một điểm sáng không thể bỏ qua là chi phí. Việt Nam luôn nằm trong top 10 quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ cập công nghệ.

Thực tế: Dù tốc độ trong nước rất ổn định, "cơn đau đầu" của người dùng Việt thường nằm ở băng thông quốc tế mỗi khi xảy ra sự cố cáp quang biển. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tối ưu hóa hạ tầng nội bộ để giảm thiểu sự phụ thuộc và duy trì kết nối ổn định nhất có thể.

Cuộc cách mạng 5G và tham vọng làm chủ công nghệ 6G

Năm 2024 - 2025 được xem là thời điểm "chín muồi" để thương mại hóa 5G diện rộng tại Việt Nam. Các ông lớn như Viettel, VNPT, MobiFone đã có những bước thử nghiệm thành công rực rỡ tại các khu công nghiệp và thành phố lớn, mở ra kỷ nguyên của IoT (Internet vạn vật), Smart City và tự động hóa sản xuất.

Không dừng lại ở đó, Việt Nam còn thể hiện tham vọng lớn khi sớm thành lập ban nghiên cứu phát triển 6G, khẳng định vị thế muốn làm chủ công nghệ thay vì chỉ là người đi sau sử dụng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định: "Công nghệ càng cao, yêu cầu về hạ tầng vật lý càng khắt khe". Sóng 5G hay 6G dù truyền trong không khí, nhưng để đạt được tốc độ siêu tốc và độ trễ thấp, nó cần một hệ thống truyền dẫn quang (backhaul) cực mạnh phía sau. Nếu coi sóng 5G là những chiếc siêu xe, thì hạ tầng viễn thông Việt Nam (hệ thống cáp, tủ mạng, switch...) chính là những con đường cao tốc. Đường xấu, xe siêu sang cũng không thể chạy nhanh.

Dấu ấn của Người "xây móng" cho ngôi nhà số

Trong bối cảnh chuyển đổi số với sự bùng nổ của công nghệ 5G và hướng tới 6G, hạ tầng vật lý (Physical Layer) đang trở thành yếu tố then chốt. Bên cạnh các thiết bị đầu cuối hiện đại, chất lượng của hệ thống dẫn truyền đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính ổn định của dòng chảy dữ liệu. Đây cũng là phân khúc mà các đơn vị cung ứng sản phẩm như Viễn Thông Xanh đang tập trung khai thác và chuẩn hóa.

Giải bài toán "nút thắt cổ chai" về hạ tầng

Thực tế cho thấy, dù công nghệ mạng không dây phát triển mạnh mẽ, sự vận hành trơn tru của hệ thống Internet vẫn phụ thuộc lớn vào các kết nối vật lý. Một hệ thống thiết bị xử lý tối tân vẫn có thể gặp hiện tượng nghẽn mạng nếu hệ thống dây dẫn và phụ kiện đi kèm không đáp ứng được băng thông hoặc gây suy hao tín hiệu lớn.

Nhận diện vấn đề này, Viễn Thông Xanh định hướng hoạt động không chỉ dừng lại ở việc phân phối thiết bị, mà tập trung cung cấp các giải pháp hạ tầng mạng theo quy chuẩn kỹ thuật. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo tính đồng bộ cho hệ thống mạng nội bộ (LAN/WAN) của doanh nghiệp và các công trình xây dựng.

Tương lai bắt đầu từ cơ sở hạ tầng

Để hiện thực hóa mục tiêu 6G và đô thị thông minh, viễn thông Việt Nam cần chú trọng vào hạ tầng vật lý (gốc) bên cạnh công nghệ sóng. Trong đó, những nhà cung cấp sản phẩm như Viễn Thông Xanh đóng vai trò quan trọng như người "xây móng", đảm bảo sự thông suốt của dòng chảy dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số Việt Nam vươn tầm quốc tế.

