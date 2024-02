Chuỗi ngày rét đậm chưa kết thúc, miền Bắc lại đón đợt gió mùa Đông Bắc mới

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, miền Bắc tiếp tục rét đậm diện rộng kèm mưa nhỏ.

Do không khí lạnh lấn sâu, miền Bắc có rét diện rộng, khu vực Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Tại khu vực Hà Nội trời mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét đậm.

Ông Nguyễn Đức Hòa (Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, nhưng lại có thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, nên từ ngày 24/2 tới giờ ở miền Bắc nhiệt độ giảm thấp, rét đậm diện rộng đã xuất xảy ra ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, khu vực tỉnh Hòa Bình.

"Đợt rét đậm của những ngày cuối tháng 2/2024 được dự báo sẽ còn duy trì đến hết ngày 27/2, với nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này ở khu vực đồng bằng phổ biến từ 12-14 độ C, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 5 độ C.

Ngày 27-28/2, ở miền Bắc nhiệt độ ban ngày có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, do trời có mưa nên thời tiết rét buốt.

Dự báo từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3 Bắc Bộ sẽ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới. Do đó nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng", ông Nguyễn Đức Hòa cho biết.

Do không khí lạnh lấn sâu, thời tiếtmiền Bắc có rét diện rộng. Ảnh minh họa: TL

Tại khu vực miền Trung nhiều nơi có mưa, phía Bắc trời khá rét. Thanh Hóa, Vinh, Hà Tĩnh nhiệt độ 16-20 độ; Đồng Hới và Huế trời lạnh 24-25 độ; từ Đà Nẵng vào đến Nha Trang trời mát 27-30 độ. Riêng Phan Thiết nắng ráo 31 độ.

Thời tiết hôm nay tại Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều và nóng hơn. Nóng nhất là ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi miền Tây Nam Bộ với mức nhiệt 35-37 độ.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 14-16 độ.

Không khí Hà Nội hôm nay

Theo IQ Air, chất lượng không khí Hà Nội sáng nay ở mức 29 US AQI, chất lượng không khí ở mức tốt. Chất gây ô nhiễm chính là nồng độ PM2.5.

Nồng độ PM2.5 tại Hà Nội hiện cao gấp 1.4 lần giá trị theo hướng dẫn về chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Chất lượng không khí ở mức tốt, tuy nhiên các nhóm đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ em, người bị bệnh về hô hấp) không nên hoạt động ngoài trời vì trời rét rất dễ mắc bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; riêng Điện Biên-Lai Châu có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 28 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 15-17 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 15-17 độ; phía Nam 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 17-20 độ; phía Nam 22-25 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-31 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.