'Chuyện ấy’ có thể chữa được chứng đau đầu, nhưng đau đầu sau khi 'lên đỉnh' có nguy hiểm?

Một nghiên cứu của các nhà thần kinh học tại Đại học Munster ở Đức thu thập trên 400 người cho thấy rằng, ‘chuyện ấy’ có thể chữa được chứng đau đầu, thậm chí hiệu quả hơn các loại thuốc. Hơn 50% triệu chứng đau nửa đầu giảm thiểu khi quan hệ tình dục và 1 trong 5 người khỏi đau đầu hoàn toàn sau khi "lên giường". Điều đó cho thấy lợi ích tốt từ việc quan hệ tình dục hợp lý. Tuy nhiên, có những trường hợp lại bị đau đầu như búa bổ sau ‘cuộc yêu’ và thậm chí là trong khi đang ‘sung sướng’ lại đau đớn vì những cơn đau đầu.

Đưa vợ đi khám, ông N.V.A (Thái Bình) chia sẻ rằng, vợ chồng ông một tuần quan hệ tình dục khoảng 3 lần. Thế nhưng, mỗi lần quan hệ tình dục xong sau vài tiếng đồng hồ, vợ ông lại có những cơn đau nửa đầu. Lo lắng cho sức khỏe của vợ, cả hai đã giảm tần suất quan hệ, nhưng vợ ông vẫn không đỡ nên lo lắng đưa đi khám.

Có nhiều trường hợp như vợ ông A, thay vì cơ thể được thư giãn, sảng khoái sau khi "lên đỉnh" lại chịu những cơn đau đầu. Nhiều người lo sợ dẫn tới tâm lý ngại yêu, thậm chí là tránh né chuyện ân ái làm chất lượng đời sống tình dục giảm đi.

Liệu đau đầu khi ‘yêu’ có nguy hiểm?. BS Hà Ngọc Mạnh (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ) cho biết, phần lớn các cơn đau tình dục không đáng ngại, nhưng nếu chứng đau đầu tái phát nhiều lần cần kiểm tra. Hơn nữa, cơ thể lại có thêm những biểu hiện khác như nôn mửa, giảm hoặc mất thị lực, đau đầu kéo dài hơn 2 ngày hoặc đau đầu trong suốt thời gian quan hệ tình dục cần kiểm tra để loại trừ các bệnh lý nguy hiểm.

Ở độ tuổi mãn kinh, sau khi quan hệ đau đầu cần phải đi khám xem có liên quan đến hocmoon sinh dục hay không. Việc suy giảm estrogen sẽ gây ra những cơn bốc hỏa, nóng bừng…

Theo chuyên gia về nam học và tình dục, nguyên nhân dẫn tới những cơn đau đầu trong và sau khi yêu có nhiều. Nguyên nhân sinh lý là chỉ xuất hiện cùng với các hoạt động tình dục và không phải do nguyên nhân sâu xa nào khác. Khi ‘nhập cuộc’ quá căng thẳng hay hưng phấn cũng sẽ gây ra chứng đau nhức đầu sau khi "quan hệ". Bởi cơ thể căng thẳng, cộng với huyết áp tăng cao, các cơ co thắt không nhịp nhàng, dẫn đến khó lưu thông máu nên xuất hiện hiện tượng co thắt mạch máu, gây đau nhức đầu. Quá căng thẳng cũng gây hiện tượng thiếu máu lên não, gây hiện tượng mệt mỏi, đau nhức đầu.

Đau đầu trong và sau khi yêu cũng có thể xuất phát từ bệnh lý. Nó cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề như nguy cơ bị phình động mạch não hoặc mắc các bệnh lý về tim mạch. Có trường hợp mắc các bệnh lý mạn tính gắng sức khi làm ‘chuyện ấy’ khiến lượng oxi cung cấp cho não bị thiếu, xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu.

Chuyên gia khuyên, nếu gặp phải cơn đau đầu liên quan đến hoạt động tình dục cũng đừng quá lo sợ mà bỏ luôn chuyện quan hệ tình dục. Nếu đang bị chứng đau đầu, khi lâm trận không nên gắng sức quá. Để nâng cao sức khỏe, hàng ngày nên thực hiện chế độ ăn uống, sinh hoạt, rèn luyện hợp lý, hạn chế sử dụng rượu bia và chất kích thích… để nâng cao sức khỏe, hạn chế cơn đau đầu.