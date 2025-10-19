Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổi
Một nhà nghiên cứu nổi tiếng về tuổi thọ cho rằng, chìa khóa để sống lâu, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày có thể bắt đầu đơn giản từ bữa sáng.
Dan Buettner, nhà thám hiểm của National Geographic và là người dành hàng thập kỷ nghiên cứu thói quen sống của những người có tuổi thọ cao nhất thế giới, đã chia sẻ trong một video mới rằng bí quyết trường thọ không nằm ở các loại “siêu thực phẩm” đắt đỏ, mà ở một bữa sáng mặn, tự nhiên và giàu chất xơ.
Ăn sáng “kiểu người trăm tuổi”
Theo Buettner, khi nói đến bữa sáng, phần lớn chúng ta thường nghĩ ngay đến trứng, thịt xông khói hay ngũ cốc, những món ăn quen thuộc trong văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng đây lại không phải là lựa chọn lý tưởng.
“Trứng và thịt xông khói chứa nhiều chất béo bão hòa, còn ngũ cốc ăn sáng công nghiệp lại có lượng đường cao. Ngược lại, ở những nơi có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới, mọi người thường bắt đầu ngày mới bằng các món ăn mặn và thực vật", ông nói.
Buettner là người đã xác định khái niệm “Vùng Xanh” (Blue Zones) – năm khu vực trên thế giới có số lượng người sống thọ vượt trội gồm Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Mỹ).
Dù khác nhau về văn hóa và lối sống, cư dân ở những vùng này đều có điểm chung là họ bắt đầu buổi sáng bằng thực phẩm nguyên chất, không qua chế biến, và phần lớn có nguồn gốc thực vật.
Mỗi vùng một bữa sáng lành mạnh
Ở Nicoya (Costa Rica), món ăn sáng truyền thống là gallo pinto, hỗn hợp đơn giản gồm gạo và đậu. Món này giàu carbohydrate phức hợp, protein thực vật và chất xơ, giúp duy trì năng lượng lâu dài và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Tại Okinawa (Nhật Bản), người dân thường ăn súp miso, đậu phụ hoặc rau luộc vào buổi sáng. Còn ở Ikaria (Hy Lạp), bữa sáng có thể gồm súp đậu lăng, ô liu và bánh mì nguyên cám phết bơ hoặc dầu ô liu, những món ăn vừa giản dị, vừa tốt cho tim mạch.
Buettner cũng nhấn mạnh món súp minestrone của Italy là một lựa chọn phổ biến ở Sardinia, với thành phần chính là đậu, rau củ và thảo mộc, vừa cung cấp năng lượng bền bỉ, vừa mang lại cảm giác no lâu mà không nặng bụng.
“Bắt đầu ngày mới với một bữa ăn nhiều chất xơ, ít đường và giàu rau củ sẽ giúp bạn no bụng, ổn định năng lượng đến tận bữa trưa", ông nói.
Theo Buettner, bí quyết trường thọ không nằm ở chế độ ăn kiêng hà khắc hay thực phẩm đắt tiền. Ông khuyến nghị cắt bỏ các loại ngũ cốc có đường, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ và thay bằng các món ăn có nguồn gốc tự nhiên như đậu, rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt.
“Ở các Vùng Xanh, nơi mọi người sống đến 100 tuổi, bữa sáng luôn đơn giản, ngon miệng và giàu chất xơ. Hãy bắt đầu ngày mới bằng thực vật ,không phải thực phẩm chế biến sẵn và bạn sẽ nạp năng lượng theo cách của người trăm tuổi", ông chia sẻ.
Bí quyết sống lâu không tốn tiền
Không chỉ ăn uống, Buettner còn tiết lộ một bí quyết trường thọ khác mà ai cũng có thể áp dụng, đi bộ 20 phút mỗi ngày.
“Không có viên thuốc hay thực phẩm bổ sung nào được chứng minh là giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng nếu bạn chuyển từ việc ít vận động sang chỉ đi bộ 20 phút mỗi ngày, bạn có thể kéo dài tuổi thọ thêm khoảng 3 năm", ông nói trong một video khác
Theo ông, đi bộ là hình thức vận động đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mang lại vô số lợi ích như tăng cường tuần hoàn, cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, đồng thời giúp cơ thể duy trì khả năng vận động và thăng bằng khi về già.
Buettner nhấn mạnh, không cần chạy marathon, chỉ cần đi bộ thường xuyên như đến cửa hàng, thăm bạn bè hay chăm sóc vườn, cũng đủ giúp duy trì sức khỏe lâu dài.
Thông điệp của Buettner rất rõ ràng đó là tuổi thọ không đến từ những bí quyết phức tạp hay “thần dược” nào đó, mà bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản hàng ngày, như bữa sáng thanh đạm, nhiều rau củ, và thói quen đi bộ đều đặn.
Với triết lý “ăn như người Vùng Xanh”, có lẽ chúng ta không chỉ học được cách sống lâu, mà còn học được cách sống khỏe và hạnh phúc hơn mỗi ngày.
Ăn nho thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏe?Sống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Quả nho chứa nhiều đường tự nhiên (chủ yếu là fructose), việc ăn quá nhiều có thể gây tăng lượng đường trong máu, tích tụ mỡ...
Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?Y tế - 5 giờ trước
Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh
7 dấu hiệu cảnh báo sớm cục máu đông, phòng ngừa như thế nào?Sống khỏe - 6 giờ trước
Cục máu đông (huyết khối) có thể âm thầm hình thành trong tĩnh mạch hoặc động mạch và gây ra những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay thuyên tắc phổi. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo giúp can thiệp kịp thời và phòng ngừa hậu quả đáng tiếc.
20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viênSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Ăn chay mà vẫn muốn chạy bền, dẻo dai như dân marathon? Đây là 20 loại thực phẩm giàu protein giúp bạn nạp đạm tự nhiên, phục hồi cơ nhanh mà không cần thịt cá.
Số lượng tách trà nên uống mỗi ngày để giảm mỡ máu và huyết ápSống khỏe - 9 giờ trước
Một nghiên cứu mới cho thấy trà nóng mang nhiều lợi ích với sức khỏe, bao gồm hạ huyết áp, giảm mỡ máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường.
Dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều tinh bột, nhiều người mắc mà không biếtBệnh thường gặp - 13 giờ trước
GĐXH - Ăn rồi nhưng luôn cảm thấy đói, đường huyết tăng, táo bón đầy hơi, da nổi mụn... là một trong những nguyên nhân do bạn đang ăn quá nhiều tinh bộ trong chế độ ăn của mình.
Uống bao nhiêu cà phê là an toàn khi mang thai?Sống khỏe - 14 giờ trước
Nhiều phụ nữ băn khoăn về việc uống cà phê khi mang thai có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Về cơ bản, phụ nữ khi mang thai vẫn có thể uống cà phê nhưng cần cân nhắc về liều lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày.
Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruộtY tế - 1 ngày trước
GĐXH – Lần đầu tiên tại châu Á, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về nhu động thần kinh ruột, quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu khu vực nhằm cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực còn được xem là “hố đen” của chuyên ngành tiêu hóa.
Đột quỵ ở người trẻ: 'Cơn ác mộng' không còn của riêng tuổi trung niênBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Căn bệnh tưởng như chỉ xảy ra với người lớn tuổi, nhưng ngày càng nhiều người ở độ tuổi 20–35 phải nhập viện vì đột quỵ. Đột quỵ đang trẻ hóa với tốc độ đáng báo động – và nguyên nhân đôi khi đến từ những thói quen rất đỗi quen thuộc.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diệnY tế - 1 ngày trước
GĐXH - TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập.
Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!Bệnh thường gặp
GĐXH - Thiếu sắt không chỉ là vấn đề dinh dưỡng, mà còn âm thầm “rút năng lượng sống” khỏi trẻ. Bổ sung thực phẩm giàu sắt giúp con khỏe mạnh, lanh lợi hơn.