Chuyên gia chỉ ra bí quyết ăn sáng của những người sống thọ trên 100 tuổi

Dan Buettner, nhà thám hiểm của National Geographic và là người dành hàng thập kỷ nghiên cứu thói quen sống của những người có tuổi thọ cao nhất thế giới, đã chia sẻ trong một video mới rằng bí quyết trường thọ không nằm ở các loại “siêu thực phẩm” đắt đỏ, mà ở một bữa sáng mặn, tự nhiên và giàu chất xơ.

Ăn sáng “kiểu người trăm tuổi”

Theo Buettner, khi nói đến bữa sáng, phần lớn chúng ta thường nghĩ ngay đến trứng, thịt xông khói hay ngũ cốc, những món ăn quen thuộc trong văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng đây lại không phải là lựa chọn lý tưởng.

“Trứng và thịt xông khói chứa nhiều chất béo bão hòa, còn ngũ cốc ăn sáng công nghiệp lại có lượng đường cao. Ngược lại, ở những nơi có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới, mọi người thường bắt đầu ngày mới bằng các món ăn mặn và thực vật", ông nói.

Chuyên gia nghiên cứu thói quen sống tiết lộ bí quyết về việc ăn sáng nếu bạn muốn sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Buettner là người đã xác định khái niệm “Vùng Xanh” (Blue Zones) – năm khu vực trên thế giới có số lượng người sống thọ vượt trội gồm Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Hy Lạp) và Loma Linda (Mỹ).

Dù khác nhau về văn hóa và lối sống, cư dân ở những vùng này đều có điểm chung là họ bắt đầu buổi sáng bằng thực phẩm nguyên chất, không qua chế biến, và phần lớn có nguồn gốc thực vật.

Chuyên gia nghiên cứu thói quen sống Dan Buettner.

Mỗi vùng một bữa sáng lành mạnh

Ở Nicoya (Costa Rica), món ăn sáng truyền thống là gallo pinto, hỗn hợp đơn giản gồm gạo và đậu. Món này giàu carbohydrate phức hợp, protein thực vật và chất xơ, giúp duy trì năng lượng lâu dài và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Tại Okinawa (Nhật Bản), người dân thường ăn súp miso, đậu phụ hoặc rau luộc vào buổi sáng. Còn ở Ikaria (Hy Lạp), bữa sáng có thể gồm súp đậu lăng, ô liu và bánh mì nguyên cám phết bơ hoặc dầu ô liu, những món ăn vừa giản dị, vừa tốt cho tim mạch.

Buettner cũng nhấn mạnh món súp minestrone của Italy là một lựa chọn phổ biến ở Sardinia, với thành phần chính là đậu, rau củ và thảo mộc, vừa cung cấp năng lượng bền bỉ, vừa mang lại cảm giác no lâu mà không nặng bụng.

Ở khu vực "Vùng Xanh", mọi người thường bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng mặn hơn là đồ ngọt.

“Bắt đầu ngày mới với một bữa ăn nhiều chất xơ, ít đường và giàu rau củ sẽ giúp bạn no bụng, ổn định năng lượng đến tận bữa trưa", ông nói.

Theo Buettner, bí quyết trường thọ không nằm ở chế độ ăn kiêng hà khắc hay thực phẩm đắt tiền. Ông khuyến nghị cắt bỏ các loại ngũ cốc có đường, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ và thay bằng các món ăn có nguồn gốc tự nhiên như đậu, rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt.

“Ở các Vùng Xanh, nơi mọi người sống đến 100 tuổi, bữa sáng luôn đơn giản, ngon miệng và giàu chất xơ. Hãy bắt đầu ngày mới bằng thực vật ,không phải thực phẩm chế biến sẵn và bạn sẽ nạp năng lượng theo cách của người trăm tuổi", ông chia sẻ.

Bí quyết sống lâu không tốn tiền

Không chỉ ăn uống, Buettner còn tiết lộ một bí quyết trường thọ khác mà ai cũng có thể áp dụng, đi bộ 20 phút mỗi ngày.

“Không có viên thuốc hay thực phẩm bổ sung nào được chứng minh là giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng nếu bạn chuyển từ việc ít vận động sang chỉ đi bộ 20 phút mỗi ngày, bạn có thể kéo dài tuổi thọ thêm khoảng 3 năm", ông nói trong một video khác

Theo ông, đi bộ là hình thức vận động đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mang lại vô số lợi ích như tăng cường tuần hoàn, cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, đồng thời giúp cơ thể duy trì khả năng vận động và thăng bằng khi về già.

Đi bộ chỉ 20 phút mỗi ngày là một trong những cách giúp chúng ta sống lâu hơn tới 3 năm.

Buettner nhấn mạnh, không cần chạy marathon, chỉ cần đi bộ thường xuyên như đến cửa hàng, thăm bạn bè hay chăm sóc vườn, cũng đủ giúp duy trì sức khỏe lâu dài.

Thông điệp của Buettner rất rõ ràng đó là tuổi thọ không đến từ những bí quyết phức tạp hay “thần dược” nào đó, mà bắt đầu từ những lựa chọn đơn giản hàng ngày, như bữa sáng thanh đạm, nhiều rau củ, và thói quen đi bộ đều đặn.

Với triết lý “ăn như người Vùng Xanh”, có lẽ chúng ta không chỉ học được cách sống lâu, mà còn học được cách sống khỏe và hạnh phúc hơn mỗi ngày.