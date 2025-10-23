Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải
Mưa lớn cùng với triều cường dâng khiến khu dân cư tại phường Thuận An (TP Huế) ngập sâu. Quốc lộ 49 qua địa bàn ngập nhiều đoạn, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12, triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ven biển phường Thuận An (TP Huế) bị ảnh hưởng. Sóng biển đánh mạnh vào bờ làm tuyến đường dạo ven bãi tắm tiếp tục bị hư hại.
Trong khi đó, các khu dân cư thấp trũng bị nước "bủa vây", cuộc sống người dân đảo lộn. Đến chiều 23/10, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn khiến tình trạng ngập nước tại phường Thuận An càng thêm phức tạp.
Tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn bị ngập sâu nhiều đoạn, phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc, dựng rào chắn để ngăn nước tràn vào nhà.
Những hình ảnh do phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận:
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, triều cường, nước dâng đã làm nước từ biển tràn vào phá Tam Giang gây ngập úng cục bộ các địa phương ven biển, ven đầm phá như khu vực (Hải Dương cũ, Phú Thuận cũ) phường Thuận An.
Một số tuyến đường liên thôn, tổ dân phố, liên xã của 8 xã, phường (Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Thuận An, Lộc An, Thanh Thủy, Vinh Lộc, Phong Điền) ngập từ 0,3-0,5m, có nơi ngập sâu 0,8m.
Tổng lượng mưa từ 19h ngày 21/10 đến 16h ngày 23/10 phổ biến từ 150-270mm. Có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 895mm, Vườn Quốc Gia Bạch Mã 479mm, hồ chứa nước Phú Bài 448mm, Trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang 424mm.
Dự báo từ ngày 23-24/10, trên đất liền TP Huế tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.
