Mưa lớn, triều cường dâng, người dân ven biển Huế vật lộn giữa biển nước và rác thải

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12, triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực ven biển phường Thuận An (TP Huế) bị ảnh hưởng. Sóng biển đánh mạnh vào bờ làm tuyến đường dạo ven bãi tắm tiếp tục bị hư hại.

Video: Mưa lớn, triều cường dâng gây ngập sâu nhiều khu vực ở vùng ven biển TP Huế.

Trong khi đó, các khu dân cư thấp trũng bị nước "bủa vây", cuộc sống người dân đảo lộn. Đến chiều 23/10, mưa lớn vẫn đang tiếp diễn khiến tình trạng ngập nước tại phường Thuận An càng thêm phức tạp.

Tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn bị ngập sâu nhiều đoạn, phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều hộ dân phải di chuyển đồ đạc, dựng rào chắn để ngăn nước tràn vào nhà.

Những hình ảnh do phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận:



Theo ghi nhận, mưa lớn liên tục trút xuống cùng với triều cường dâng cao khiến tuyến Quốc lộ 49 qua phường Thuận An ngập nhiều đoạn. Mức nước dâng lên đến nửa bánh xe máy, nhiều phương tiện phải chạy lên lề, di chuyển chậm qua khu vực bị ngập.

Nằm cạnh Quốc lộ 49, nhiều trụ sở cơ quan, trường học bị nước tràn vào sân.

Đang kê cao lại đồ đạc để phòng nước dâng trong đêm, ông Lê Thanh Tùng (65 tuổi), có nhà ven Quốc lộ 49 cho biết, nước tràn vào nhà gần 3 ngày nay. "Nước ngập khiến cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng, vừa quét dọn sân thì nước lại dâng lên, suốt 3 ngày nay rồi", ông Tùng chia sẻ.

Tình trạng ngập lụt xảy ra tại một số khu dân cư ở phường Thuận An.

Nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ chủ động kê cao đồ đạc phòng ngập sâu.

Một em nhỏ nô đùa trong dòng nước lụt.

Tại Tổ dân phố Tân Lập (phường Thuận An), triều cường dâng kết hợp mưa lớn khiến tuyến đường chính vào khu dân cư bị ngập nặng. Mức nước trung bình khoảng 0,8-1m, nhiều đoạn ngập sâu, người dân phải sử dụng ghe, thuyền để đi lại.

Bèo và rác thải trôi dạt, chất đống tại lối vào khu dân cư gây ô nhiễm, mất mỹ quan.

Bà Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi) cho biết, tình trạng ngập bắt đầu từ đêm 20/10 và nước dâng cao hơn từ sáng 21 đến nay. "Nước dâng lên xuống theo thủy triều. Ngập lụt khiến giao thông đi lại rất khó khăn, nhiều người phải bì bõm đi mua lương thực hoặc chèo ghe", bà Thủy nói.

Bèo và rác thải theo dòng nước trôi vào, người dân liên tục dùng vật dụng để đẩy ra ngoài.

Theo người dân, cứ đến buổi trưa và đêm, thủy triều lên cao, nước lại tràn vào nhà, khiến việc sinh hoạt bị đảo lộn. Họ phải chủ động kê đồ đạc, di chuyển vật dụng lên cao để tránh hư hỏng.

Đường bị ngập, người dân dùng ghe thuyền để làm phương tiện đi lại, số còn lại phải bì bõm lội nước.

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, địa phương chủ động rà soát, di dời các hộ dân ở khu vực xung yếu để đảm bảo an toàn. "Riêng Tổ dân phố Tân Lập có 265 hộ với 1.160 nhân khẩu, hiện còn khoảng 65 hộ (87 khẩu) đang bị ngập nước", ông Phong thông tin.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của gió mạnh, sóng lớn, triều cường, nước dâng đã làm nước từ biển tràn vào phá Tam Giang gây ngập úng cục bộ các địa phương ven biển, ven đầm phá như khu vực (Hải Dương cũ, Phú Thuận cũ) phường Thuận An. Một số tuyến đường liên thôn, tổ dân phố, liên xã của 8 xã, phường (Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Thuận An, Lộc An, Thanh Thủy, Vinh Lộc, Phong Điền) ngập từ 0,3-0,5m, có nơi ngập sâu 0,8m. Tổng lượng mưa từ 19h ngày 21/10 đến 16h ngày 23/10 phổ biến từ 150-270mm. Có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 895mm, Vườn Quốc Gia Bạch Mã 479mm, hồ chứa nước Phú Bài 448mm, Trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang 424mm. Dự báo từ ngày 23-24/10, trên đất liền TP Huế tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.





