Video: Cận cảnh lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan khiến giao thông tê liệt

Ông Nguyễn Vũ Quý (Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) thông tin trên TTO cho biết, sáng nay (27/10) tuyến đường cao tốc La Sơn - Túy Loan nối Huế và Đà Nẵng đang tạm thời bị tắc nghẽn do mưa lớn, nước chảy tràn qua đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Từ tối 26/10 đến sáng nay ở khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được hơn 800mm. Mưa lớn khiến nước từ những khe suối ở khu vực này dâng lên cao, đưa rác, gỗ, bùn đất tràn xuống mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn qua Km14) gây tắc nghẽn nghiêm trọng.

"Chúng tôi đang cho lực lượng túc trực và kiểm tra xem còn đoạn nào khác bị sạt lở, ngập nước nữa không. Tuy nhiên hiện nay mưa to quá, việc kiểm tra đang rất khó", ông Quý nói.

Video: Nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn -Túy Loan (Nguồn: NLĐO)

Cảnh sát giao thông Huế đã cắm biển tạm thời không cho xe qua lại đoạn cao tốc bị ngập, đồng thời điều tiết cho xe chạy về hướng quốc lộ 1 để tiếp tục di chuyển.

Theo PLO, báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đây là đợt mưa lớn thứ ba liên tiếp từ ngày 15/10 đến nay. Chỉ riêng đợt này, tính từ 13 giờ ngày 25/10 đến 4 giờ ngày 27/10, tổng lượng mưa phổ biến 250-450mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa cực lớn như: Đỉnh Bạch Mã 1.426 mm, Khe Tre 700 mm, Hương Sơn 589 mm. Đáng chú ý, tại trạm Nam Đông, lượng mưa giờ lớn nhất đo được lên đến 104,6 mm/giờ (trong khoảng 24 giờ đến 1 giờ ngày 27/10).

Hàng loạt tuyến đường tỉnh đã bị ngập sâu, không thể lưu thông. Nghiêm trọng nhất là đường tỉnh 21 (Điền Hương) đoạn từ Km 9+000 đến Km 10+500 bị xói lở, hư hỏng hoàn toàn. Một số tuyến đường tỉnh qua các phường Hóa Châu, xã Quảng Điền... bị ngập sâu 0,5-1 m, đã phải rào chắn cấm xe.

Lũ từ đầu nguồn đổ về, tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: Thanh Tùng

Tại khu vực nội đô, các tuyến đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Chí Diễu, Đặng Dung, Tố Hữu, Hà Huy Tập... ngập phổ biến 0,3-0,5 m.

Tình hình sạt lở cũng diễn biến hết sức phức tạp. Tại xã Khe Tre, đã xảy ra sạt lở mái taluy dương ở ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã, địa phương đã phối hợp xử lý và ngăn phương tiện. Khu vực đèo số 5 (thôn Lộc Hưng) cũng có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân.

Theo bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như sau: TP Huế có mưa từ 60-120mm, có nơi trên 200mm; TP Đà Nẵng từ 50-90mm, có nơi trên 160mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Do có mưa lớn trong 6 giờ tới lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử (5,24m năm 2020) 0,05 – 0,1m; tại trạm Kim Long lên trên mức BĐ3 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05 – 0,10m; tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức BĐ3 1,20m và dưới mức lịch sử 1,11m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa dao động ở mức cao trên BĐ3.

Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên các sông ở thành phố Huế sẽ xuống và ở trên mức BĐ3; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống và ở dưới mức BĐ3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức BĐ2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Từ nay (27/10) đến 29/10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2; thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở Nam Quảng Trị lên mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai.

