Có 4 tỷ đồng, nên mua chung cư tại phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm cũ)?

Giá chung cư tăng mạnh tại quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ.

Theo khảo sát tại thời điểm tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá chung cư tại 5 phường mới thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao. Thậm chí, rất khó tìm được căn hộ dưới 4 tỷ đồng tại khu vực trung tâm như Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát.

Xuân Đỉnh là phường có lượng rao bán chung cư thuộc top đầu trong nhóm 5 phường mới được thành lập từ quận Bắc Từ Liêm cũ. Giá chung cư tại đây cũng đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng/m2, ghi nhận dao động phổ biến từ 80-100 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến 1 căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 70m2 tại dự án chung cư 789 Xuân Đỉnh, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh hiện nay đang được đăng thông tin rao bán với giá 5,95 tỷ đồng, tương đương 85 triệu đồng/m2.

Đông Ngạc là phường có số lượng chung cư rao bán cũng tương đối lớn, chỉ sau phường Xuân Đỉnh. Giá chung cư rao bán hiện nay tại Đông Ngạc cũng đang dao động từ 60 đến hơn 100 triệu đồng/m2. Lượng chung cư có giá dưới 4 tỷ đồng tại đây cũng không nhiều. Đơn cử một căn chung cư 2 phòng ngủ với diện tích 60m2 tại dự án Ecohome 3, đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc hiện nay cũng có giá 3,9 tỷ đồng, tương đương 61,9 triệu đồng/m2.

Các phường còn lại: Tây Tựu, Phú Diễn, Thượng Cát có lượng chung cư đang rao bán tại thời điểm tháng 9/2025 khá khiêm tốn, tuy nhiên giá chung cư tại các phường này cũng không hề "giảm nhiệt" so với 2 phường Xuân Tảo và Đông Ngạc. Rất khó tìm được những căn chung cư có giá dưới 4 tỷ. Với mức giá hơn 4 tỷ, cũng chỉ có một vài lựa chọn cho người mua nhà. Chẳng hạn, căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 83m2 tại dự án Goldmark City, đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn hiện cũng đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,57 tỷ đồng, tương đương 55 triệu đồng/m2.

Như vậy, hiện nay có trong tay 4 tỷ đồng, muốn mua chung cư tại khu vực 5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, người mua nhà cũng không có nhiều lựa chọn.

5 phường mới thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ sau sáp nhập

1. Phường Tây Tựu

Phường Tây Tựu hiện nay được thành lập trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Tây Tựu, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

2. Phường Phú Diễn

Phường Phú Diễn được sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Diễn; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm cũ, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mai Dịch thuộc quận Cầu Giấy cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

3. Phường Xuân Đỉnh

Phường Xuân Đỉnh trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Tảo, Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm cũ, Xuân La thuộc quận Tây Hồ cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Cổ Nhuế 1 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

4. Phường Đông Ngạc

Phường Đông Ngạc được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Đức Thắng thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Xuân Đỉnh, Thụy Phương, Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

5. Phường Thượng Cát

Phường Thượng Cát hiện nay được hình thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Thượng Cát, Liên Mạc thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Thụy Phương thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Cổ Nhuế 2, Minh Khai, Tây Tựu thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Giá đất ở tại quận Bắc Từ Liêm cũ: Phường Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh hay Đông Ngạc đang biến động mạnh? GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc và Thượng Cát được hình thành từ quận Bắc Từ Liêm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.