Giá cho thuê chung cư tại quận Hoàng Mai cũ: Khu vực nào có giá ‘mềm’ hơn – Định Công, Hoàng Liệt hay Yên Sở?

Chung cư tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ được cho thuê với giá cao

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 7 phường mới: Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt và Yên Sở từ quận Hoàng Mai cũ.

Theo khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam, giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới được sáp nhập từ quận Hoàng Mai trước đây đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao.

Theo khảo sát, phường Hoàng Liệt, Định Công và Tương Mai là những phường có số lượng thông tin cho thuê chung cư nổi bật hơn hẳn so với các phường còn lại, giá chung cư cho thuê tại đây cũng tương đối cao, dao động phổ biến từ 8,5 đến 17 triệu đồng/căn/tháng.

Đơn cử có thể kể đến một căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 93m2 tại dự án Rose Town 79 Ngọc Hồi, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng.

Tại dự án chung cư An Bình 1, đường Trần Nguyên Đán, phường Định Công, căn chung cư 2 phòng ngủ rộng 90m2 hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 13,5 triệu đồng/tháng.

Hay như căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, rộng 83m2 tại dự án Times City - Park Hill, đường Lĩnh Nam, phường Tương Mai (tức phường Mai Động, quận Hoàng Mai cũ) hiện đang được rao cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.

Các phường khác như Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Yên Sở, lượng thông tin cho thuê chung cư khiêm tốn hơn, tuy nhiên giá cho thuê nhà chung cư tại đây cũng dao động phổ biến từ 7-12 triệu đồng/căn/tháng. Cụ thể, một căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 80m2 tại dự án chung cư N5 Đồng Tàu, phường Hoàng Mai (tức phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Hateco Hoàng Mai, phường Yên Sở, căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 107m2 hiện cũng đang được cho thuê với giá 10,5 triệu đồng/tháng.

Căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 75m2 tại dự án T&T Riverview, đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng hiện đang được đăng tin cho thuê với giá 12 triệu đồng/tháng.

Nhìn chung giá cho thuê chung cư tại 7 phường mới thuộc quận Hoàng Mai cũ hiện nay khá cao, phổ biến từ 7-17 triệu đồng/căn/tháng. Không chỉ giá bán, mặt bằng giá cho thuê chung cư cao cũng phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hoàng Mai cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

7 phường mới của quận Hoàng Mai sau sáp nhập

1. Phường Hoàng Mai

Hiện nay, địa phận phường Hoàng Mai mới hiện bao gồm phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Yên Sở, Thịnh Liệt, cùng một phần diện tích và dân số của các phường Giáp Bát, Hoàng Liệt, Tân Mai, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam và Trần Phú (thuộc quận Hoàng Mai cũ).

2. Phường Lĩnh Nam

Trong khi đó phường Lĩnh Nam được sáp nhập từ một phần của các phường Lĩnh Nam, Thanh Trì, Trần Phú, Yên Sở và phần còn lại của phường Thanh Lương.

3. Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng được hợp nhất từ một phần các phường: Giáp Bát, Hoàng Liệt, Hoàng Văn Thụ, Lĩnh Nam, Tân Mai, Thịnh Liệt, Tương Mai, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Yên Sở

4. Phường Tương Mai

Phường Tương Mai được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn các phường Giáp Bát, Phương Liệt và phần còn lại của phường Mai Động, Minh Khai, Đồng Tâm, Trương Định, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai và phần còn lại của phường Vĩnh Hưng thuộc quận Hoàng Mai cũ.

5. Phường Định Công

Phường Định Công hiện nay được thành lập dựa trên một phần các phường Định Công, Hoàng Liệt, Thịnh Liệt của quận Hoàng Mai, một phần xã Tân Triều, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì và một phần phường Đại Kim, phần còn lại của phường Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai cũ.

6. Phường Hoàng Liệt

Phường Hoàng Liệt là phường mới được hình thành từ một phần phường Hoàng Liệt, một phần phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ, và một phần thị trấn Văn Điển, xã Tam Hiệp, xã Thanh Liệt thuộc huyện Thanh Trì.

7. Phường Yên Sở

Phường Yên Sở hiện nay được hình thành từ một phần phường Thịnh Liệt, phường Yên Sở thuộc quận Hoàng Mai cũ, phần còn lại của phường Hoàng Liệt, phường Trần Phú thuộc quận Hoàng Mai và một phần của xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì.

