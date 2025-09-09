Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?

Tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ hút khách mua nhà

Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 phường mới: Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được hình thành từ quận Hà Đông cũ tiếp tục "nổi sóng", đặc biệt ở phân khúc tòa chung cư mini (căn hộ dịch vụ).

Từ tháng 7 đến tháng 9/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc tòa chung cư mini (hay còn gọi căn hộ dịch vụ) tại khu vực 5 phường mới tại quận Hà Đông cũ được khá nhiều nhà đầu tư quan tâm. Bởi hiện nay hầu hết những tòa chung cư mini này đều đầy đủ công năng, ở vị trí khá thuận lợi, mỗi tháng dòng tiền thu về từ việc cho thuê cũng được khoảng từ 60-80 triệu đồng/tháng.

Theo khảo sát, hiện nay giá bán của các tòa căn hộ dịch vụ trên địa bàn 5 phường mới được thành lập từ quận Hà Đông, Hà Nội cũ có giá phổ biến từ 8 cho đến 30 tỷ đồng, tùy thuộc vào diện tích, thiết kế, cũng như vị trí mà giá dao động từ khoảng 170 cho đến hơn 300 triệu đồng/m2.

Khu vực có lượng thông tin rao bán nhiều nhất là phường Hà Đông mới, nơi đây cũng dẫn đầu về mức giá bán so với 4 phường còn lại. Đơn cử có thể kể đến 1 tòa căn hộ dịch vụ rộng 115m2, thiết kế 7 tầng tại đường Phan Chu Trinh, phường Hà Đông (tức phường Quang Trung cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 29,5 tỷ đồng, tương đương 256,52 triệu đồng/m2.

Thậm chí tại một số phường xa trung tâm hơn như Yên Nghĩa, Kiến Hưng, nhiều tòa căn hộ dịch vụ có vị trí đẹp, gần mặt đường lớn hiện còn được đăng thông tin rao bán với giá trên 300 triệu đồng/m2. Có thể kể đến như một tòa căn hộ dịch vụ thiết kế 7 tầng, rộng 50m2 tại phường Yên Nghĩa hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 15,2 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Mậu Lương, phường Kiến Hưng, một tòa căn hộ dịch vụ rộng 60m2, thiết kế 7 tầng hiện cũng đang được rao bán với giá 19 tỷ đồng, tương đương 316,67 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Hà Đông cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

5 phường mới của quận Hà Đông sau sáp nhập

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng từ quận Hà Đông cũ.

1. Phường Hà Đông

Phường Hà Đông mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.

2. Phường Dương Nội

Phường Dương Nội được sáp nhập từ phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Dương Nội thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: La Khê, Yên Nghĩa, Phú La thuộc quận Hà Đông cũ; phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ, và xã La Phù thuộc huyện Hoài Đức cũ.

3. Phường Yên Nghĩa

Phường Yên Nghĩa được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Yên Nghĩa, Đông Mai thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Đông La thuộc huyện Hoài Đức cũ.

4. Phường Phú Lương

Phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

5. Phường Kiến Hưng

Phường Kiến Hưng là phường được hình thành trên cơ sở nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, phường Phú La, quận Hà Đông; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Phú Lương, Hà Cầu, Quang Trung thuộc quận Hà Đông và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì.