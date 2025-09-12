Có nên ‘cải tạo’ phòng ngủ bằng cây xanh phong thủy?

Lý do không đặt cây xanh trong phòng ngủ

Cây xanh cần được tưới nước

Chính điều này sẽ dẫn đến một không gian ẩm ướt, dễ nảy sinh nấm mốc, vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của bạn. Nhất là khi cơ thể bạn đang chìm trong giấc ngủ, khả năng kháng thể được thả lỏng.

Cây phong thủy đặt tại các vị trí phù hợp trong nhà có thể mang lại nhiều lợi ích.

Mặt khác, nước theo phong thủy cũng là yếu tố cấm kỵ không được mang vào phòng ngủ, vì nước (Thủy) lúc này có khả năng mang đến áp lực về mặt tâm lý (suy tư, lo lắng…) cho gia chủ.

Lấy đi lượng oxi

Quá trình hô hấp của cây xanh diễn ra hàng đêm, chúng hô hấp bằng cách thải khí CO2 và lấy khí O2. Điều này vô tình đã cạnh tranh và lấy đi lượng oxi cần thiết cho giấc ngủ của bạn, khiến bạn ngủ không ngon giấc. Vì thế, nguồn năng lượng cây xanh không phù hợp với không gian phòng ngủ.

Màu sắc và mùi hương của cây phong thủy có thể gây ngột ngạt, dị ứng

Một số loại cây, hoa có mùi hương đặc trưng đôi khi gây cảm giác khó chịu, ngạt thở. Điều này hoàn toàn không tốt cho giấc ngủ.

Yếu tố cơ bản cần cân nhắc khi dùng cây xanh trong phòng ngủ

Đặc điểm không gian căn phòng

Nếu bạn sở hữu một căn phòng ngủ rộng rãi và thông thoáng với đầy đủ ánh sáng, gió, thuận tiện để vệ sinh thường xuyên thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm về phương án đặt cây phong thủy trong phòng. Vì với một căn phòng như vậy, khả năng bạn bị ảnh hưởng bởi khí CO2 do cây thải ra hay nỗi e sợ vi khuẩn, nấm mốc do bồn đất và nước ẩm sẽ giảm đến tối thiểu.

Tuy nhiên, nếu phòng ngủ của bạn là một gian nhỏ hẹp trong một chung cư bình dân, không có cửa thông gió và ánh sáng tự nhiên thì tuyệt đối không nên sử dụng cây phong thủy trong phòng. Vì trong điều kiện đó, cây cũng dễ trở nên héo mòn, yếu ớt mang đến vận xui. Không chỉ thế mọi bất lợi về ẩm thấp, vi khuẩn.. sẽ đều có cơ hội phát triển gây hại cho bạn.

Loại cây phong thủy muốn sử dụng

Tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại cây phong thủy mà bạn sẽ quyết định có nên đặt chúng trong phòng ngủ không. Hoặc đôi khi, nếu bạn dành riêng một buổi chiều 'lượn lờ' lựa chọn cho mình một bồn cây yêu thích, nên thêm vào các yếu tố này để đảm bảo chúng thực sự hợp và tốt cho phòng ngủ của bạn.

Những cây phong thủy nếu muốn đặt trong phòng ngủ phải đảm bảo ít nhất các tiêu chí: Màu sắc của cây dịu nhẹ; Tốt nhất không nên có hương thơm, hoặc nếu có thì phải là những mùi hương dễ chịu, có tác dụng như oải hương, dạ hương…; Có tác dụng thanh lọc khí độc, cần ít nước và sức sống bền bỉ càng tốt.

Đặc điểm, sở thích của chủ nhân căn phòng

Nếu bạn thường xuyên mất ngủ hoặc đặc biệt yêu thích và quen thuộc với các mùi hương an thần từ oải hương, hoa nhài, dạ hương… và căn phòng của bạn rộng rãi thì bạn không cần băn khoăn thêm nữa mà hãy dùng chúng theo sở thích của mình.

Bên cạnh đó, nếu bạn đã có một giấc ngủ tốt và phong thủy phòng ngủ hiện tại của bạn hoàn toàn rộng rãi, thoáng khi không có cây phong thủy thì bạn cũng không cần phải chạy theo xu thế chơi cây trong phòng ngủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.