Công dụng thần kỳ của vỏ dứa khử mùi, làm sạch bạn nên biết

Làm phân bón

Nếu bạn thích trồng hoa và cây cảnh tại nhà, hãy cắt nhỏ vỏ dứa rồi trộn với đường và nước theo tỷ lệ 1: 3: 10, cất trong lọ kín khoảng 2 tuần sẽ được dung dịch chứa enzym dứa.

Sử dụng dung dịch này để bón cho hoa và cây, bạn sẽ không phải lo lắng về việc hoa bị vàng lá nữa, cây trồng trong nhà sẽ phát triển tốt tạo thành một khu vườn xanh mát. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm phân bón cho cây bằng các nguyên liệu khác như sau:

Nguyên liệu: Vỏ dứa, nước mía hoặc mật mía, nước, vỏ cam và hộp nhựa có nắp đậy kín.

Cách làm: Cho các nguyên liệu theo tỷ lệ 300g vỏ dứa + 100ml nước mía (mật mía) + 1 lít nước lọc vào thùng. Sau đó đóng nắp lại. Trong 10 ngày đầu, thỉnh thoảng mở nắp để không khí lọt ra ngoài và khuấy đều. Sau đó đậy nắp ít nhất 60 ngày và lọc lấy phần nước cốt này là có thể sử dụng.

Nước cốt dứa sau khi ủ theo cách trên sẽ có chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng nên bạn có thể dùng để pha loãng theo tỷ lệ 1: 10 với nước để tưới cây, rau, hoa, lan cực kỳ tốt.

Ngoài ra, do hỗn hợp này có tính axit và sát trùng cao, nên thường được dùng để ngâm trái cây, rửa rau củ.

Khử mùi nhà, khu bếp và nhà vệ sinh

Khử mùi là một công dụng tuyệt vời của vỏ dứa. Có nhiều lý do khác nhau khiến nhà, bếp, nhà vệ sinh của bạn có thể có mùi khó chịu. Bạn chỉ cần đem vỏ dứa đi rang chín để mùi thơm của dứa lan tỏa, giúp khử mùi thức ăn, mùi ẩm mốc khó chịu trong nhà.

Hoặc bạn dùng một quả dứa, cắt bỏ cùi và thắp nến bên trong. Khi đó, dứa được đốt nóng bằng nến sẽ khuếch tán hương thơm giúp khử mùi khó chịu trong nhà một cách hiệu quả.

Khử mùi tủ lạnh và không gian kín

Vỏ dứa có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu, giúp át đi các mùi khó chịu trong không gian kín mà không cần dùng hóa chất. Chỉ cần đặt vài miếng vỏ dứa tươi vào góc tủ lạnh hoặc hộp đựng mở nắp là đã có thể cải thiện đáng kể mùi hôi.

Không chỉ tủ lạnh, vỏ dứa còn dùng tốt cho tủ giày, phòng kín hoặc xe ô tô. Mùi thơm nhẹ lan tỏa nhanh, không gắt như nước xịt phòng nên phù hợp với không gian nhỏ.

Tuy nhiên, cần thay vỏ dứa mỗi 1–2 ngày để tránh lên men hoặc gây mùi ngược. Dùng đúng cách, đây là mẹo khử mùi gần như không tốn chi phí mà hiệu quả rõ rệt.

Làm sáng các vật dụng bằng inox, kim loại

Đồ dùng nhà bếp không thể thiếu các vật dụng bằng inox như thìa, dao, dĩa...Lòng nồi inox tuy có độ bền cao nhưng sau thời gian sử dụng lâu ngày dễ bị bám một lớp cặn bẩn đen dưới đáy nồi.

Nhiều bà nội trợ sẽ dùng cọ sắt để làm trắng sáng lại vật dụng, tuy có tác dụng nhanh hơn nhưng lại làm hỏng đáy nồi. Nhưng chỉ với nắm vỏ dứa là bạn sẽ giải quyết được vấn đề nan giải này ngay.

Ta đổ vỏ dứa đã gọt vào nồi, sau đó đổ lượng nước sạch thích hợp vào. Các vật dụng inox nhỏ khác trong nhà cũng có thể cho vào cùng nồi.

Sau đó đun sôi trong 20 phút. Lớp cặn đen là do quá trình oxy hóa, ở nhiệt độ cao vỏ dứa có tính phân hủy mạnh nên có thể phân hủy lớp cặn này.

Cách chế biến và sử dụng thực phẩm cho người viêm gan B GĐXH - Bên cạnh việc xây dựng thực đơn cho người viêm gan B, bạn cần biết cách chế biến, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro tiềm ẩn từ thực phẩm, vốn có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người bệnh mỗi ngày.

Nước ép trái cây thơm ngon cho mùa hè 2026 tăng cường hệ miễn dịch GĐXH - Mùa hè nóng bức không gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức ly nước ép trái cây thơm ngon và mát lạnh. Nước ép trái cây không chỉ giải khát, thanh nhiệt mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có lợi cho sức khỏe.