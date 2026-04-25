Công dụng thần kỳ của vỏ dứa khử mùi, làm sạch bạn nên biết

Thứ bảy, 13:29 25/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Thông thường, sau khi gọt dứa xong, phần vỏ thường bị vứt đi. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng theo cách này, vỏ dứa sẽ trở nên rất có giá trị.

Làm phân bón

Nếu bạn thích trồng hoa và cây cảnh tại nhà, hãy cắt nhỏ vỏ dứa rồi trộn với đường và nước theo tỷ lệ 1: 3: 10, cất trong lọ kín khoảng 2 tuần sẽ được dung dịch chứa enzym dứa.

Sử dụng dung dịch này để bón cho hoa và cây, bạn sẽ không phải lo lắng về việc hoa bị vàng lá nữa, cây trồng trong nhà sẽ phát triển tốt tạo thành một khu vườn xanh mát. Ngoài ra, bạn cũng có thể làm phân bón cho cây bằng các nguyên liệu khác như sau:

Nguyên liệu: Vỏ dứa, nước mía hoặc mật mía, nước, vỏ cam và hộp nhựa có nắp đậy kín. 

Cách làm: Cho các nguyên liệu theo tỷ lệ 300g vỏ dứa + 100ml nước mía (mật mía) + 1 lít nước lọc vào thùng. Sau đó đóng nắp lại. Trong 10 ngày đầu, thỉnh thoảng mở nắp để không khí lọt ra ngoài và khuấy đều. Sau đó đậy nắp ít nhất 60 ngày và lọc lấy phần nước cốt này là có thể sử dụng.

Nước cốt dứa sau khi ủ theo cách trên sẽ có chứa nhiều vitamin và chất dinh dưỡng nên bạn có thể dùng để pha loãng theo tỷ lệ 1: 10 với nước để tưới cây, rau, hoa, lan cực kỳ tốt.

Ngoài ra, do hỗn hợp này có tính axit và sát trùng cao, nên thường được dùng để ngâm trái cây, rửa rau củ.

Khử mùi nhà, khu bếp và nhà vệ sinh

Khử mùi là một công dụng tuyệt vời của vỏ dứa. Có nhiều lý do khác nhau khiến nhà, bếp, nhà vệ sinh của bạn có thể có mùi khó chịu. Bạn chỉ cần đem vỏ dứa đi rang chín để mùi thơm của dứa lan tỏa, giúp khử mùi thức ăn, mùi ẩm mốc khó chịu trong nhà.

Hoặc bạn dùng một quả dứa, cắt bỏ cùi và thắp nến bên trong. Khi đó, dứa được đốt nóng bằng nến sẽ khuếch tán hương thơm giúp khử mùi khó chịu trong nhà một cách hiệu quả.

Khử mùi tủ lạnh và không gian kín

Vỏ dứa có mùi thơm tự nhiên, dễ chịu, giúp át đi các mùi khó chịu trong không gian kín mà không cần dùng hóa chất. Chỉ cần đặt vài miếng vỏ dứa tươi vào góc tủ lạnh hoặc hộp đựng mở nắp là đã có thể cải thiện đáng kể mùi hôi.

Không chỉ tủ lạnh, vỏ dứa còn dùng tốt cho tủ giày, phòng kín hoặc xe ô tô. Mùi thơm nhẹ lan tỏa nhanh, không gắt như nước xịt phòng nên phù hợp với không gian nhỏ.

Tuy nhiên, cần thay vỏ dứa mỗi 1–2 ngày để tránh lên men hoặc gây mùi ngược. Dùng đúng cách, đây là mẹo khử mùi gần như không tốn chi phí mà hiệu quả rõ rệt.

Làm sáng các vật dụng bằng inox, kim loại

Đồ dùng nhà bếp không thể thiếu các vật dụng bằng inox như thìa, dao, dĩa...Lòng nồi inox tuy có độ bền cao nhưng sau thời gian sử dụng lâu ngày dễ bị bám một lớp cặn bẩn đen dưới đáy nồi.

Nhiều bà nội trợ sẽ dùng cọ sắt để làm trắng sáng lại vật dụng, tuy có tác dụng nhanh hơn nhưng lại làm hỏng đáy nồi. Nhưng chỉ với nắm vỏ dứa là bạn sẽ giải quyết được vấn đề nan giải này ngay.

Ta đổ vỏ dứa đã gọt vào nồi, sau đó đổ lượng nước sạch thích hợp vào. Các vật dụng inox nhỏ khác trong nhà cũng có thể cho vào cùng nồi.

Sau đó đun sôi trong 20 phút. Lớp cặn đen là do quá trình oxy hóa, ở nhiệt độ cao vỏ dứa có tính phân hủy mạnh nên có thể phân hủy lớp cặn này.

Công dụng thần kỳ của vỏ dứa bạn nên biết - Ảnh 4.

GĐXH - Bên cạnh việc xây dựng thực đơn cho người viêm gan B, bạn cần biết cách chế biến, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, nhằm hạn chế tối đa mọi rủi ro tiềm ẩn từ thực phẩm, vốn có thể đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người bệnh mỗi ngày.

Công dụng thần kỳ của vỏ dứa bạn nên biết - Ảnh 5.

GĐXH - Mùa hè nóng bức không gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức ly nước ép trái cây thơm ngon và mát lạnh. Nước ép trái cây không chỉ giải khát, thanh nhiệt mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có lợi cho sức khỏe.

Công dụng thần kỳ của vỏ dứa bạn nên biết - Ảnh 6.

GĐXH - Trong bài viết dưới đây, hãy tham khảo về một số công thức nước ép trái cây thơm ngon mát lạnh cho mùa hè, đơn giản, dễ thực hiện tại nhà.

GĐXH - Trong khi nhiều người vẫn mặc định táo hay kiwi là “ngôi sao” của chế độ ăn lành mạnh, một bảng xếp hạng từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC Hoa Kỳ) lại đưa ra kết quả gây bất ngờ: cà chua mới là loại trái cây có mật độ dinh dưỡng cao hàng đầu, mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

GĐXH - Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ gắn liền với các món ăn truyền thống ý nghĩa, mà còn là dịp để gia đình thưởng thức các món ăn mới lạ. Nếu bạn đang muốn đổi vị mà vẫn chưa chọn được món ăn ưng ý, hãy tham khảo ngay gợi ý này.

Cho mỡ trực tiếp vào chảo là sai lầm lớn! Thêm bước này, mỡ sẽ trắng thơm, để một năm không hỏng.

GĐXH - Chỉ từ một bức ảnh tưởng chừng rất bình thường, cộng đồng mạng đã có một phen “đau đầu tập thể”.

GĐXH – Dọc bờ ruộng hay ven mương thường xuất hiện loại rau dại mọc thành từng đám xanh mướt là cỏ chân vịt, còn gọi cỏ sao. Ít ai biết, loại rau từng bị nhổ bỏ này lại có thể chế biến thành món ngon giúp thanh nhiệt ngày hè và đưa cơm vô cùng.

Món gà hầm trứ danh khiến bao người xếp hàng chờ đợi thực ra cực kỳ dễ làm. Khám phá ngay công thức nước dùng thảo mộc ngọt thanh, bồi bổ cho mâm cơm nhà!

GĐXH - Bên cạnh các món ăn truyền thống, Giỗ Tổ Hùng Vương cũng là dịp nghỉ lễ quây quần bên người thân, bạn bè. Vì vậy, đây cũng là cơ hội để mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn ngon, bổ dưỡng cho sức khỏe.

GĐXH - Câu trả lời từ giới đầu bếp chuyên nghiệp có thể khiến bạn bất ngờ.

GĐXH - Muối là thành phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng sử dụng quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.

GĐXH - Không chỉ là một loại rau sử dụng trong các món ăn, rau ngổ còn được biết đến với các bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị bệnh.

GĐXH – Không cần phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc, nhiều người trung niên có thể hỗ trợ kiểm soát huyết áp cao nhờ điều chỉnh chế độ ăn hằng ngày. Dưới đây, mọi người có thể tham khảo những món siêu dễ làm tại nhà.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

