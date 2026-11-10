Sai lầm cần tránh khi trồng cây trong nhà khiến gia chủ gặp "xui xẻo", làm mãi chẳng thấy tiền đâu

Tránh để cây vào chỗ nơi có nhiều gió

Theo VTC News, một cách sắp xếp có thể gây ra vấn đề cho sự hô hấp của cây là đặt nó bên cạnh lỗ thông hơi của hệ thống sưởi hoặc điều hòa không khí. Điều thực sự quan trọng là bạn phải biết những nơi có gió lùa trong nhà có thể làm hỏng cây của bạn.

Lá càng mỏng thì cây trồng sẽ càng gặp nhiều vấn đề. Việc tiếp xúc với những luồng gió nóng hoặc lạnh có thể khiến lá chuyển sang màu vàng, nâu hoặc đen và có khả năng rụng sớm.

Không vệ sinh lá cây thường xuyên

Việc không vệ sinh lá cây thường xuyên là sai lầm mà nhiều người hay mắc phải. Khi bạn làm sạch lá sẽ giúp cho cây khỏe hơn và đẹp hơn do lá cây là nơi rất dễ bám bụi.

Việc sắp xếp không gian sống hài hòa với thiên nhiên sẽ mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Nếu lá cây bám nhiều bụi bẩn sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây và có thể làm cho ngôi nhà của bạn không được sạch sẽ. Bạn nên dùng vải mềm lau nhẹ nhàng để vệ sinh lá cây.

Chọn cây không hợp mệnh

Thông tin Trên tạp chí Việt Nam Hương Sắc, quan niệm phong thủy, mỗi người sinh ra đều thuộc một trong năm hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các loại cây cũng mang đặc tính của các hành này, và nếu chọn cây tương khắc với mệnh của gia chủ, năng lượng tiêu cực sẽ lấn át, dẫn đến vận xui kéo dài.

Ví dụ, người mệnh Hỏa thường hợp với những loại cây thuộc hành Mộc (vì Mộc sinh Hỏa), như cây kim tiền, cây lưỡi hổ, hay cây trầu bà xanh. Nếu người mệnh Hỏa lại chọn cây thuộc hành Thủy (như cây lan ý, cây phú quý), vốn tương khắc với Hỏa, thì vận may sẽ bị cản trở, tài lộc khó vào nhà. Tương tự, người mệnh Thổ không nên trồng cây thuộc hành Mộc (như cây ngọc bích) vì Mộc khắc Thổ, dễ khiến gia chủ gặp trục trặc trong công việc, tiền bạc hao hụt.

Để tránh sai lầm này, trước khi mua cây phong thủy, bạn nên tìm hiểu kỹ về bản mệnh của mình và tham khảo ý kiến từ những người có kinh nghiệm. Một chậu cây hợp mệnh không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát mà còn hỗ trợ gia chủ thu hút tài lộc, công việc suôn sẻ.

Trồng cây phong thủy trong nhà là một cách phổ biến để cải thiện vận khí.

Ngoài ra, những loại cây có hình dáng kỳ dị, gai góc; cây dây leo, lá nhọn; cây giả, cây khô héo; cây có âm khí nặng thì bất kể gia chủ tuổi nào, mệnh nào cũng không hợp. Chẳng hạn, những loại cây xương rồng nhiều gai nhọn không nên đặt trong phòng ngủ, cây giả và khô héo cũng không nên đặt trong nhà. Bên cạnh đó, có những loại cây hợp trồng nơi công cộng hoặc tâm linh như cây liễu, cây bách... càng không nên trồng trong nhà.

Trồng quá nhiều cây trong không gian nhỏ

Nếu nhà quá chật mà nhồi nhét quá nhiều cây, luồng khí sẽ bị tắc nghẽn, năng lượng tích cực không thể lưu thông. Hơn nữa, cây xanh vào ban đêm sẽ thải khí CO2, làm giảm chất lượng không khí, gây cảm giác nặng nề cho gia chủ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.