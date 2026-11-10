Bàn thờ để 3 hay 5 chén nước là đúng nhất

Ý nghĩa của bộ 3 chén nước

Phần lớn gia đình sẽ sử dụng 3 chén thờ. Bộ kỷ 3 chén đại diện cho đạo làm con. Đối với người Việt, khi cha mẹ mất, con cái sẽ để tang 3 năm để ghi nhớ công ơn dưỡng dục, sinh thành. Vì vậy, bàn thờ gia tiên thường đặt bộ 3 chén nước.

Theo thứ tự, chén nước ở giữa dùng để dâng thần linh, 2 chén hai bên dâng gia tiên cùng bà cô ông mãnh.

Những chén nước này còn mang ý nghĩa tưởng niệm đạo làm con, khi cha mẹ mất con cái sẽ để tang 3 năm.

Ngoài ra, nó cũng tương ứng với các câu thành ngữ, tục ngữ, quan niệm trong dân gian như ba chìm bảy nổi, ba đời bảy họ, nhớ ơn ba đời tổ tiên…

Theo thứ tự, chén nước ở giữa dùng để dâng thần linh, 2 chén hai bên dâng gia tiên cùng bà cô ông mãnh.

Bên cạnh đó, kỷ 3 chén nhỏ gọn hơn nên sẽ phù hợp với những gia đình sử dụng bàn thờ treo tường. Gia chủ cũng cần xác định kích thước bàn thờ để lựa chọn vật phẩm thờ cúng sao cho vừa vặn nhất.

Ý nghĩa của bộ 5 chén nước

5 chén nước đại diện tổ tiên, bà cô ông mãnh được đặt hai bên, 3 ly ở giữa là sự thành tâm của gia chủ đối với các vị thần linh.

Đất trời có 5 ngũ hành "Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ", con số 5 trong thờ cúng cũng vì vậy mà thêm phần ý nghĩa.

5 chén nước đại diện tổ tiên, bà cô ông mãnh được đặt hai bên, 3 ly ở giữa là sự thành tâm của gia chủ đối với các vị thần linh.

Trong thờ cúng, số 5 - ngũ cúng được thể hiện qua "Hương – Đăng – Trà – Hoa – Quả", thể hiện sự trọn vẹn dâng lên tổ tiên thần linh. Tỏ lòng thành kính đối với bậc có công sinh thành nuôi dưỡng.

Trên bàn thờ nên để 3 hay 5 chén nước?

Theo trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, hai con số này đều mang những ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Phần lớn các gia đình đặt kỷ 3 chén nước để thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh.

Có người thì cho rằng, 2 chén ở phía ngoài dành cho bà cô, ông mãnh (những người chết trẻ trong gia tộc, được cho là rất linh thiêng, luôn theo sát để phù hộ độ trì cho con cháu, người thân còn sống) hoặc tổ tiên nói chung, chén ở giữa để dâng lên thần linh.

Cũng có người lại nói, hai chén nước hai bên dành cho tổ tiên và người thân đã khuất, chén ở giữa dành cho thần linh. Bàn thờ nên để 3 chén nước tượng trưng cho lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ, phù hợp với quan niệm để tang 3 năm khi cha mẹ qua đời.

Những lưu ý khi đặt bộ kỷ lên ban thờ

Vị trí và chất liệu: Theo VTC News, kỷ chén thờ nên được đặt ngay ngắn trên ngai, biểu tượng cho sự bền lâu, tôn nghiêm. Chất liệu phổ biến của kỷ chén là gốm sứ, loại vật liệu hội tụ đầy đủ các yếu tố ngũ hành.

Phần lớn các gia đình đặt kỷ 3 chén nước để thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với tổ tiên, các vị thần linh.

Các loại hoa văn phổ biến: Kỷ chén hoa văn cuốn thư tượng trưng cho sự cao sang, trí thức và phú quý. Kỷ chén hoa văn mặt nguyệt mang lại điềm lành, tượng trưng cho sự sống và ngũ hành. Kỷ chén hoa văn rồng phượng thể hiện vẻ uy nghiêm, vương giả.

Dùng nước hay rượu? Gia chủ có thể lựa chọn đựng nước hoặc rượu tùy vào phong tục gia đình, nhưng các chén phải được đặt ngay ngắn vào ngai để đảm bảo sự tôn kính.

Bàn thờ nên để 3 chén hay 5 chén nước? Điều này thờ không có quy tắc cố định, gia chủ cần lựa chọn dựa trên diện tích bàn thờ và quan niệm tâm linh của mình, điều quan trọng nhất vẫn là lòng thành kính đối với thần linh, tổ tiên.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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