Những người mang tuổi, mệnh này chỉ cần trồng cây khế cũng đủ nâng cao vận khí, hút tài lộc

Ý nghĩa cây khế trong phong thủy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, cây khế cũng có ý nghĩa phong thủy. Cây lớn khỏe, cành lá xum xuê và quả màu vàng chín là tượng trưng cho những may mắn, phát triển, thịnh vượng của gia chủ. Gia chủ trồng khế ở khuôn viên nhà sẽ đón được tài lộc, phú quý về.

Có nên trồng cây khế trước cửa nhà không?

Theo VTC News, trong phong thủy, việc bố trí cây cối trước cửa nhà rất được xem trọng. Nếu trồng cây không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng đến vận may của gia chủ. Theo đó, cửa nhà là nơi đón vận khí vào nhà, nơi đón tài lộc, may mắn. Chính vì vậy, khi trồng bất kỳ một cây nào cũng sẽ chắn lối đi, cản trở những luồng dương khí vào nhà.

Trong phong thủy, việc bố trí cây cối trước cửa nhà rất được xem trọng. Nếu trồng cây không cẩn trọng sẽ ảnh hưởng đến vận may của gia chủ.

Cây khế cũng vậy, nó vốn là loài cây lớn, cành lá sum sê nên khi trồng trước nhà cần cân nhắc về khoảng đất đủ rộng hay không và cần thường xuyên cắt tỉa giúp không gian luôn thoáng đãng. Nên chọn khế bonsai thay vì khế truyền thống vì dễ cắt tỉa và ít tốn diện tích đất hơn.

Bạn cũng có thể trồng khế ở một số vị trí khác nhau trong sân vườn hoặc sau nhà để tạo bóng mát, thẩm mỹ.

Tuổi, mệnh nào hợp để trồng cây khế?

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất sáng tạo và độc lập. Trồng cây khế sẽ hỗ trợ họ trong việc phát triển những ý tưởng mới, đồng thời gia tăng cơ hội tài chính và thăng tiến trong công việc. Cây khế sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho người tuổi Ngọ, giúp họ tạo dựng sự nghiệp vững chắc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách thông minh, nhanh nhẹn và có khả năng thích ứng cao với mọi hoàn cảnh. Việc trồng cây khế sẽ mang lại nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Cây khế giúp họ phát triển sự nghiệp, thu hút tài lộc và may mắn, đồng thời củng cố tinh thần sáng tạo.

Mệnh Mộc

Thông tin trên Báo Lâm Đồng điện tử, Mệnh Mộc là mệnh hợp nhất cho việc trồng cây khế. Những người mệnh Mộc thường có sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên.

Có thể trồng khế ở một số vị trí khác nhau trong sân vườn hoặc sau nhà để tạo bóng mát, thẩm mỹ.

Cây khế sẽ phát triển tốt trong môi trường này và mang lại nhiều tài lộc cho họ. Việc trồng cây khế sẽ giúp gia chủ cảm nhận được sự gần gũi và hòa hợp với thiên nhiên.

Mệnh Hỏa

Người mệnh Hỏa cũng có thể trồng cây khế, vì Mộc sinh Hoả. Việc này không chỉ giúp họ gia tăng tài lộc mà còn củng cố sức mạnh và sự nhiệt huyết trong công việc. Cây khế sẽ giúp họ hiện thực hóa các ý tưởng và dự định trong sự nghiệp.

Mệnh Kim và Thổ

Người thuộc mệnh Kim và Thổ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi trồng cây khế, vì những mệnh này có thể cản trở sự phát triển của cây. Mệnh Kim có thể gây ra sự xung đột với hành Mộc, trong khi mệnh Thổ có thể làm giảm khả năng sinh trưởng của cây khế. Nếu muốn trồng cây khế, họ cần tìm hiểu kỹ về cách chăm sóc và vị trí trồng để tránh ảnh hưởng xấu đến cây.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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