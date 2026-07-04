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Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần

Thứ bảy, 20:12 04/07/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 4/7/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 4/7/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần - Ảnh 2.Hôm nay ngày 26/6/2026 giải độc đắc Vietlott đã tìm về chủ

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 4/7/2026, Vietlott xác nhận đã có 2 khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay #01367, mỗi giải thưởng có giá trị lên tới 4,144,392,125 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 13-15-18-23-31-43 | 41.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 27 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1,441 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 27,255 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Vietlott ngày 4/7/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, 2 vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 sẽ phải nộp hơn 400 triệu đồng/người tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào tối 26/5, giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng đã có người trúng.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 24/5 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 36 tỷ đồng.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần - Ảnh 2.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần - Ảnh 5.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần - Ảnh 6.Mua vé số để ‘xả xui’ một nhân viên văn phòng bất ngờ nhận tin trúng Vietlott hơn 23 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

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