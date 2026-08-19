Những tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ năm 2026

Tỷ giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá trung tâm thiết lập đỉnh mớiSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 19/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.
Cầm lái xe máy điện đi xa 80 km/lần sạc, có Smartkey 4 trong 1, giá siêu rẻ chỉ 19,3 triệu đồngGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe máy điện có giá khoảng 18-19 triệu đồng, sở hữu động cơ tối đa 1.580W, tốc độ 46 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc và Smartkey 4 trong 1.
Lý do giá lăn bánh Mazda 2 giảm sốc dưới 400 triệu đồng, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10Giá cả thị trường -
GĐXH - Giá lăn bánh Mazda 2 hiện vô cùng hấp dẫn do đang được ưu đãi còn dưới 400 triệu đồng.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cúp điện từ 6h sáng hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xuất hiện ô tô điện hai chỗ ở Việt Nam giá siêu rẻ chỉ 120 triệu đồng, pin tháo rờiGiá cả thị trường -
GĐXH - Ô tô điện hai chỗ Nano S05 bất ngờ xuất hiện tại nhà máy TMT Motors ở Hưng Yên, xe có kích thước rất nhỏ, hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị.
Giá vàng hôm nay 19/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji giảm sâuGiá cả thị trường -
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn cũng lao dốc theo đà thê giới, giảm tới 1,6 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cúp điện hơn 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Cạnh tranh với Honda Lead, xe ga 125cc có ABS Bosch, cốp 36 lít, đổ đầy xăng chạy gần 300 kmGiá cả thị trường -
GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha gây chú ý với hệ thống chống bó cứng phanh ABS do Bosch cung cấp, cốp 36 lít, trọng lượng chỉ 110 kg và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cập nhật danh sách khu dân cư nằm trong diện bị cúp điện liên tục trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 19 - 23/8/2026: Cúp điện từ 6 đến gần 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ -
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Kiên Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.