Tỷ giá USD hôm nay 19/8: Tỷ giá trung tâm thiết lập đỉnh mới

Tỷ giá USD hôm nay 17/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bật tăng GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 17/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF nhích 0,06% lên 99,64 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm nhẹ, xuống vùng 1,161 USD/EUR, trong khi đó đồng USD tăng 0,17% so với franc Thụy Sĩ, lên 0,81230 franc/USD. Bảng Anh giảm 0,04% so với USD, xuống còn 1,35356 USD. Đồng yên Nhật giảm 0,26% so với USD, xuống 0,70860 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,64 điểm. USD ngân giảm. USD tự do tăng nhẹ. Đồng yên Nhật, đồng EUR cũng có chiều hướng giảm.

Đồng USD giao dịch trong biên độ hẹp nhưng vẫn chịu áp lực giảm khi các số liệu kinh tế Mỹ cho thấy tăng trưởng và thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi lạm phát ở mức vừa phải. Những diễn biến này khiến thị trường giảm mạnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất tháng 9, với xác suất Fed giữ nguyên lãi suất gần 70%.

Căng thẳng Mỹ-Iran và tình trạng eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố gây bất ổn đối với triển vọng lạm phát và thị trường tiền tệ.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 19/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng 12 đồng so với phiên hôm qua, ở mức 25.598 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giảm so với phiên ngày hôm qua, ở vùng 24.351 đồng mua vào và 26.809 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 19/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 19/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 19/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 19/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã giảm 30 đồng so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,960-26,370 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD chiều mua giảm 70 đồng và tăng 25 đồng chiều bán ra, ở mức 25.925-26.370 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,990-26,370 đồng/USD, đã giảm 40 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 19/8/2026, khảo sát lúc 12h36 phút ghi nhận đã tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.109 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.219 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 19/8, cũng tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,530.29-31,087.35 đồng/EUR, đã giảm 41 đồng chiều mua vào và tăng 86 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.778-31.088 đồng/EUR, đã giảm 277 đồng chiều mua vào và giảm 133 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,697-31,128 đồng/EUR, đã giảm 105 đồng chiều mua vào và giảm 107 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 19/8/2026 khảo sát lúc 12h41 hiện đang được mua vào là 30.213 đồng và bán ra là 30.333 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm nhẹ, ở vùng 158.45-169.39 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật giảm nhẹ, ở vùng 159,31-169,31 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.62-169.59 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD vẫn chịu nhiều sức ép. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh mới. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại giảm nhẹ, trong khi giá USD thị trường tự do bật tăng. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 18/8: Biến động trái chiều của Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 18/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các tệ khác.