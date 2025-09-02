Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng

Thứ ba, 10:30 02/09/2025 | Ẩm thực 360
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - "Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình".

Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng - Ảnh 1.

"Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình — một người lính bộ đội thông tin, một cựu chiến binh từng gắn bó cả thanh xuân với màu áo lính. "Đây cũng là cách để mình tưởng nhớ, tri ân những người lính đã cống hiến cho đất nước. 

Bố mình không trực tiếp tham gia trên chiến trường, nhưng ông lại giữ nhiệm vụ thiết lập và bảo vệ thông tin liên lạc thông suốt cho quân đội và chỉ huy chiến đấu. Thỉnh thoảng ông vẫn nhắc về người đồng đội đã hy sinh do bom nổ khi đi lắp đặt thiết bị, rồi kể về câu chuyện ông sang Lào làm nhiệm vụ sợ nhất là gặp phải thổ phỉ. Khi giải phóng đất nước, ông cũng là người tham gia dự án lắp cáp quang trải dài cả nước. 

Giờ ông đã là một thượng tá về hưu, gia đình mình rất tự hào khi có người bố, người ông là một người lính bộ đội cụ Hồ. Chiếc bánh không chỉ là món ngọt, mà còn là một câu chuyện, một lời nhắn gửi, một niềm tự hào", chị Tạ Thùy Giang ở Hà Nội xúc động chia sẻ.

Chị Giang cũng kể lại quá trình làm chiếc bánh, cho những ai muốn tham khảo làm bánh ý nghĩa này tại nhà dành tặng người thân trong dịp quây quần này.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 1.

Chiếc bánh rực rỡ gói trọn cả niềm tin yêu, lòng tự hào dành cho người bố của mình.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 3.

Nguyên liệu làm bánh này bao gồm: 2 trứng gà (55-65g cả vỏ); 50g đường; 60g bột mì đa dụng; Kem phô mai; 3 lòng đỏ; 45g đường; 300g mascarpone; 150g whipping; 5g gelatine +; 30g nước; 5ml vanilla; 30ml rượu mùi như rhum/kahlua.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 4.

Đầu tiên cần đánh thật bông trứng với đường, khi kéo que đánh lên trứng chảy xuống hơi đứt đoạn chứ không thành dòng; Rây bột mì vào rồi dùng phới fold nhẹ nhàng.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 5.

Lấy một ít bột bánh trộn với màu thực phẩm đỏ và vàng nướng riêng. Nướng ở nhiệt 120 trong 40’ cho bánh khô giòn nhưng vẫn giữ màu tươi. Sau đó nghiền hoặc giã mịn thu được bột bánh màu vàng và đỏ, có thể bảo quản được rất lâu nếu sấy kĩ.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 6.

Phần bột còn lại cho vào túi bắt kem, bơm lên khay, nướng 150 độ 20’ đến khi bánh chín vàng. Để bánh nguội giòn mới róc bánh khỏi khay thì bánh sẽ không bị vỡ đế bánh.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 7.

Chuẩn bị nồi nước sôi lăn tăn, cho lòng đỏ trứng và đường vào âu, đánh bông thành dạng kem, rồi cho gelatine đun chảy + vanilla + rượu mùi vào đánh đều. Chị Giang lưu ý: "Mình làm thành dạng bánh sinh nhật để cắt nên bổ sung thêm gelatine, nếu mọi người để hộp thì ko cần gelatine".

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 8.

Cho tiếp mascarpone vào đánh cho mịn mượt.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 9.

Whipping đánh bông mềm rồi trộn cùng với hỗn hợp kem trứng phô mai.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 10.

200ml cà phê pha hơi loãng, thêm vào 15ml rượu mùi để nhúng bánh. Nhúng thật nhanh tay để bánh không bị nhũn.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 11.

Lần lượt xếp 1 lớp bánh, 1 lớp kem.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 12.

Rây bột cacao lên mặt bánh.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 13.

Sau đó rây bột màu lên mặt bánh theo khuôn sẵn hoặc tự cắt. Rây phần bột bánh vàng trước.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 14.

Sau đó che lại, rây nốt phần bột bánh màu đỏ lên.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 15.

Nhẹ nhàng nhấc ra.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 16.

Chỉnh sửa lại xíu cho gọn ghẽ mượt mà.

Tiramisu màu cờ Tổ quốc - Ảnh 17.

"Cả bố mẹ chồng mình đều là cựu chiến binh. Mẹ là y tá quân đội, bố là bộ đội thông tin", chị Giang tự hào chia sẻ khi mang chiếc bánh sang tặng ông bà.

Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời TâyMâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".

 

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh

Ngỡ ngàng bàn tiệc trái cây tuyệt đẹp chào mừng Quốc Khánh

Ẩm thực 360 - 1 giờ trước

GĐXH - Những chiếc bánh nhỏ xinh góp một phần nhỏ lan tỏa tình yêu quê hương đất nước.

'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

'Nội trợ cũng là yêu nước!' - 'tuyên ngôn' thú vị từ những người nội trợ khéo tay

Ẩm thực 360 - 8 giờ trước

GĐXH - "Nội trợ cũng là yêu nước!" - đó là lời chị Ngọc Minh (Hà Nội) chia sẻ trên một diễn đàn các chị em yêu bếp.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), hình ảnh 80 mâm cơm gia đình do chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ đã lay động hàng triệu trái tim. Từ gian bếp ấm áp, chị đã gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng thiêng liêng: kỷ niệm lịch sử không chỉ ở Quảng trường Ba Đình, mà còn hiện diện trong từng bữa cơm sum vầy của người Việt.

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Nàng dâu Hà Nội dự đám giỗ ở miền Trung, thích mê 1 món đặc sản trên mâm cỗ

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

Nàng dâu Hà Nội bất ngờ trước văn hóa quê chồng ở miền Trung, từ món đặc sản trên mâm cỗ đến thói quen mừng quà và hát nhạc sống.

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ mới là đầy đủ?

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Mâm cỗ cúng Rằm tháng 7 to hay nhỏ thì được coi là đủ? Làm sao để mâm cỗ cùng Rằm tháng 7 giúp chúng ta được yên tâm.

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Loại cá ở Việt Nam được Trung Quốc ví như "thuốc bổ thượng hạng", protein vượt cá hồi mà giá chỉ bằng 1/8

Ăn - 3 ngày trước

Đây là loại cá quen thuộc ở Việt Nam, được Trung Quốc ví như “thuốc bổ thượng hạng“. Loại cá này giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng có giá thành khá rẻ.

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Đầu bếp bày cách làm món ăn ngon nhất từ ngồng tỏi giúp khỏe mạnh để đi chơi sớm khuya mừng Đại lễ, ấm áp cả tháng 7 âm

Ăn - 3 ngày trước

GĐXH - Tháng 7 âm năm nay trùng tháng 9 dương, nhiều nơi tổ chức đón mừng Tết Độc lập. Và những món ăn ngon từ ngồng tỏi tốt cho sức khỏe, giúp cơ thể ấm áp, khỏe mạnh, khử được hàn khí khi ở ngoài trời lâu, hoặc đi khuya, về sớm dịp này.

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Tháng 7 âm 'cô hồn' cảm thấy mệt mỏi, nhà lạnh, bực bội, bất an hãy dùng món ngon này từ củ tỏi

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Buổi chiều tháng cô hồn nếu cảm thấy mỏi mệt, nhà lạnh, lòng buồn bực, bất an... hãy dùng củ tỏi nướng theo cách sau. Khi mùi thơm lan ra... dương khí trở về ấm mình, ấm nhà, người thân vui vẻ, bình an.

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn - 4 ngày trước

GĐXH - Việc chuẩn bị những món ăn ngon trên mâm cơm của gia đình vào dịp lễ Quốc Khánh sẽ mang đến cho gia đình và người thân bạn những phút giây trọn vẹn nhất. Hãy cùng bài viết sau điểm qua một số món ngon tiêu biểu và siêu dễ làm tại gia.

Xem nhiều

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Không lo ốm vặt: Những mâm cơm gia đình mùa thu ngon ngất ngây, tăng sức đề kháng cực đỉnh

Ẩm thực 360

GĐXH - Thời điểm giao mùa, sức đề kháng của cơ thể thường suy giảm. Một mâm cơm gia đình đủ chất, nhiều món ăn ngon, chính là “lá chắn” giúp cả nhà khỏe mạnh.

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360
Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Món ngon cho mâm cơm gia đình trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 siêu dễ làm tại nhà

Ăn
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Ăn
Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top