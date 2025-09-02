Con dâu xúc động kể về chiếc bánh Tiramisu màu cờ Tổ quốc tự tay làm tặng bố chồng

"Đây là chiếc bánh Tiramisu mang đậm màu sắc Việt Nam, là món quà sinh nhật mình dành tặng bố chồng mình — một người lính bộ đội thông tin, một cựu chiến binh từng gắn bó cả thanh xuân với màu áo lính. "Đây cũng là cách để mình tưởng nhớ, tri ân những người lính đã cống hiến cho đất nước.

Bố mình không trực tiếp tham gia trên chiến trường, nhưng ông lại giữ nhiệm vụ thiết lập và bảo vệ thông tin liên lạc thông suốt cho quân đội và chỉ huy chiến đấu. Thỉnh thoảng ông vẫn nhắc về người đồng đội đã hy sinh do bom nổ khi đi lắp đặt thiết bị, rồi kể về câu chuyện ông sang Lào làm nhiệm vụ sợ nhất là gặp phải thổ phỉ. Khi giải phóng đất nước, ông cũng là người tham gia dự án lắp cáp quang trải dài cả nước.

Giờ ông đã là một thượng tá về hưu, gia đình mình rất tự hào khi có người bố, người ông là một người lính bộ đội cụ Hồ. Chiếc bánh không chỉ là món ngọt, mà còn là một câu chuyện, một lời nhắn gửi, một niềm tự hào", chị Tạ Thùy Giang ở Hà Nội xúc động chia sẻ.

Chị Giang cũng kể lại quá trình làm chiếc bánh, cho những ai muốn tham khảo làm bánh ý nghĩa này tại nhà dành tặng người thân trong dịp quây quần này.

Chiếc bánh rực rỡ gói trọn cả niềm tin yêu, lòng tự hào dành cho người bố của mình.

Nguyên liệu làm bánh này bao gồm: 2 trứng gà (55-65g cả vỏ); 50g đường; 60g bột mì đa dụng; Kem phô mai; 3 lòng đỏ; 45g đường; 300g mascarpone; 150g whipping; 5g gelatine +; 30g nước; 5ml vanilla; 30ml rượu mùi như rhum/kahlua.

Đầu tiên cần đánh thật bông trứng với đường, khi kéo que đánh lên trứng chảy xuống hơi đứt đoạn chứ không thành dòng; Rây bột mì vào rồi dùng phới fold nhẹ nhàng.

Lấy một ít bột bánh trộn với màu thực phẩm đỏ và vàng nướng riêng. Nướng ở nhiệt 120 trong 40’ cho bánh khô giòn nhưng vẫn giữ màu tươi. Sau đó nghiền hoặc giã mịn thu được bột bánh màu vàng và đỏ, có thể bảo quản được rất lâu nếu sấy kĩ.

Phần bột còn lại cho vào túi bắt kem, bơm lên khay, nướng 150 độ 20’ đến khi bánh chín vàng. Để bánh nguội giòn mới róc bánh khỏi khay thì bánh sẽ không bị vỡ đế bánh.

Chuẩn bị nồi nước sôi lăn tăn, cho lòng đỏ trứng và đường vào âu, đánh bông thành dạng kem, rồi cho gelatine đun chảy + vanilla + rượu mùi vào đánh đều. Chị Giang lưu ý: "Mình làm thành dạng bánh sinh nhật để cắt nên bổ sung thêm gelatine, nếu mọi người để hộp thì ko cần gelatine".

Cho tiếp mascarpone vào đánh cho mịn mượt.

Whipping đánh bông mềm rồi trộn cùng với hỗn hợp kem trứng phô mai.

200ml cà phê pha hơi loãng, thêm vào 15ml rượu mùi để nhúng bánh. Nhúng thật nhanh tay để bánh không bị nhũn.

Lần lượt xếp 1 lớp bánh, 1 lớp kem.

Rây bột cacao lên mặt bánh.

Sau đó rây bột màu lên mặt bánh theo khuôn sẵn hoặc tự cắt. Rây phần bột bánh vàng trước.

Sau đó che lại, rây nốt phần bột bánh màu đỏ lên.

Nhẹ nhàng nhấc ra.

Chỉnh sửa lại xíu cho gọn ghẽ mượt mà.

"Cả bố mẹ chồng mình đều là cựu chiến binh. Mẹ là y tá quân đội, bố là bộ đội thông tin", chị Giang tự hào chia sẻ khi mang chiếc bánh sang tặng ông bà.