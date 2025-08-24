Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây
GĐXH - Dù ở xa quê hương nhưng văn hóa Việt vẫn hiện diện sâu đậm mỗi ngày trong gia đình diễn viên "Hoa hồng trên ngực trái".
Xem thêm những thực đơn hấp dẫn của gia đình Diệu Hương mà chị em có thể tham khảo:
- Chim quay lá chanh.
- Cá quả lọc xương sốt chua ngọt
- Cánh gà chiên
- Đậu phụ tẩm bột giòn
- Đầu cá nấu canh chua
- Sườn non sốt phô mai
- Lõi rùa bò xào khoai tây
- Đậu nhồi xịt
- Chân giò hầm khoai sọ
- Ngồng cải luộc chấm xì dầu trứng
- Chân gà ngâm xả tắc
- Nầm heo nướng
- Su su luộc chấm muối vừng
- Tim, mề gà xào hoa thiên lý
- Đùi gà rang gừng ăn cùng cơm và nước canh rau muống dầm sấu
- Canh cua ăn với cà nén mắm Nghệ An
- Cá cơm khô rim giòn cùng xì dầu, tỏi, ớt, mật ong.
- Tràng trứng xào rau thập cẩm
- Ba chỉ tự quay
- Chả quế bếp nhà làm
- 1 con ngan: Nửa om sấu, phần hấp, chân đầu nấu canh măng.
- 7 concua cốm
- Rau, bún ăn kèm
- Gà trộn kiểu Hội An
- Chả xương sông
- Chả lá lốt
- Canh cải thịt viên
- Dưa cà
- Cua cốm rang me
- Bún riêu cua đồng
- Salad cà chua dưa chuột.
