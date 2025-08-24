Mâm cơm thuần Việt dân dã đến bất ngờ của gia đình nữ diễn viên nổi tiếng VTV giữa trời Tây

Nữ diễn viên tâm sự: "Mâm cơm nhỏ này là em để phần cho chị bạn. Hôm nay em có cà pháo Việt Nam, là cà nén tươi các mình ạ, không trắng trẻo tròn trịa nhưng giòn tan đôm đốp chuẩn vị quê nhà. Một mâm cơm chiều thuần Việt tại Cali với những món đơn giản nhất mà ngon miệng và mang lại nhiều cảm xúc đến thế! Từ khi ở Việt Nam, vợ chồng em luôn có chung suy nghĩ là với người thân, bạn bè, không cần báo trước, bất cứ lúc nào, nếu đói, nếu mệt, cứ đến nhà em, có gì ăn nấy nhưng chắc chắn sẽ có đồ ăn ngon và một không khí gia đình ấm áp. Sang bên này cũng vậy! Guồng quay cuộc sống nhanh, mọi người đều bận, và nếu mệt, nếu đói, bạn bè, người thân, không cần báo trước, cứ đến nhà chúng em!"