Con gái H'Hen Niê lại tiếp tục gây chú ý

H'Hen Niê gây chú ý khi khoe con gái 3 tháng tuổi giống mẹ GĐXH - H'Hen Niê đăng ảnh chứng tỏ con gái Harley giống mẹ nhưng lại nhận về nhiều bình luận "phũ" từ người hâm mộ.

Con gái của H'Hen Niê tên thật là Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thân mật là Harley, chào đời vào tháng 9/2025. Từ khi chào đời đến nay, bé Harley luôn "chiếm spotlight" mỗi khi xuất hiện không chỉ bởi sở hữu đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, một chiều cao thừa hưởng của người mẹ hoa hậu mà còn với nụ cười đáng yêu.

Mới đây, con gái 4 tháng tuổi H'Hen Niê tiếp tục gây chú ý khi được mẹ đăng tải từng khoảnh khắc biết cười: "Tầm tháng này các bé cười hoài luôn cả nhà nhỉ? Ai nói chuyện là cười liền, yêu lắm cơ, cứ mỗi ngày ẻm lại có một sự thay đổi nhỏ nào đó. Cưng thật sự. Mẹ xa em một xíu là nhớ ẻm da diết".

Nàng hậu cũng nhấn mạnh em bé Harley là "thành tựu của Hen trong năm 2025 đó cả nhà ạ. Tự hào và hạnh phúc lắm!".

H'Hen Niê chia sẻ hình ảnh em bé Harely cười rạng rỡ khi được bố mẹ đưa ra Hải Phòng thăm bà cố (ảnh áo trắng) và hình ảnh em bé về Đắk Lắk với bà ngoại (áo xanh) được bà địu bằng Băn Ê đê đi chơi.

Harley 4 tháng tuổi đi công tác Hà Nội với mẹ: "Nói chuyện với mẹ trên tàu bay, lúc cất và hạ cánh thì ẻm ngủ. Tới lúc máy bay ổn định thì ẻm thức nói chuyện với mẹ, với cô ngồi cùng hàng ghế", H'Hen Niê kể.

Tuấn Khôi chia sẻ hình ảnh con gái cưng: "Hello sáng Chủ nhật. Bắt đầu ngày mới bằng nụ cười toả nắng và ôm cả thế giới trong lòng".

Trước đó, nàng hậu người Ê-đê cũng chia sẻ đoạn video tiết lộ con gái rất "biết diễn". Cụ thể trong video, em bé Harley đang mếu máo khóc nhưng khi thấy ống kính là em bé đổi sang cười tươi.

"Đưa ống kính vào và kêu cười là cười liền! Cả nhà bảo: 'Kinh nghiệm diễn với ống kính từ trong bụng mẹ mà'. Cũng đúng nhỉ, có bầu em, mẹ đi show quá trời cơ mà", nàng hậu kể.

Ngay dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận thích thú: "Cưng quá trời luôn, định khóc nhưng thấy ống kính em chuyển tông liền. Đúng con nhà nòi"; "Ui ghét ghê chưa. Thấy camera là cười liền"; "Cưng quá nè, mới bao lớn mà biết điệu rồi"; "Em chuyên nghiệp từ trong trứng rồi";....

"Em bé Harley đang mếu, nhưng đưa ống kính vào và kêu cười là cười liền!", H'Hen Niê chia sẻ.

H'Hen Niê sinh năm 1992, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Chồng H'Hen Niê tên Nguyễn Tuấn Khôi, sinh năm 1989, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. Anh thường đứng sau sản xuất các TVC, ít khi tham gia sự kiện giới showbiz trước khi kết hôn.

H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Hồi giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk nhưng không nói rõ ngày thực hiện hôn lễ.

Cuối tháng 5, mỹ nhân công bố mang thai con đầu lòng. Vợ chồng nàng hậu hạnh phúc thông báo tin vui con gái chào đời hôm 20/9.



