H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'

Là một trong những hoa hậu sở hữu vẻ đẹp cá tính và khác biệt của showbiz Việt, H'Hen Niê luôn được công chúng yêu mến bởi sự mộc mạc, tự nhiên. Sau gần một thập kỷ kể từ khi bước chân vào nghề người mẫu, nhan sắc của cô vẫn được nhận xét giữ được những đường nét đặc trưng vốn có.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đăng tải ba bức ảnh cận mặt được ghi lại ở ba thời điểm khác nhau: Thời điểm mới bước chân vào nghề, sau khi đăng quang Hoa hậu và hiện tại. Dễ dàng nhận thấy, theo thời gian, phong cách trang điểm và kiểu tóc của H'Hen Niê có nhiều thay đổi, giúp cô ngày càng sắc sảo và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, những đường nét đặc trưng như làn da nâu, đôi mắt, sống mũi, khuôn miệng cùng thần thái tự tin vẫn được giữ nguyên.

Đính kèm loạt ảnh, H'Hen Niê viết: "Nhan sắc có tuổi theo thời gian và vẫn đang dùng vốn của ba mẹ cho, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu và tự tin những gì ba cho cho".

H'Hen Niê vẫn giữ vẻ đẹp tự nhiên sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng chân thành của nàng hậu nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng tình từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho quan điểm sống tích cực cũng như sự tự tin của H'Hen Niê đối với vẻ đẹp tự nhiên của bản thân.

"Đẹp theo cách rất riêng, càng ngày càng có thần thái"; "Điều đáng quý là vẫn giữ được nét tự nhiên sau nhiều năm vào showbiz"; ""Không cần hoàn hảo, chỉ cần tự tin như Hen là đã rất đẹp"; "Đây là vẻ đẹp càng nhìn càng cuốn"; "Tính ra gái một con trông mòn con mắt, các cụ ta nói không có sai";... một số ý kiến khán giả ngay dưới bài đăng của H'Hen Niê.

So với thuở mới vào nghề, hiện tại H'Hen Niê để tóc dài và thường xuyên thay đổi layout tóc tuỳ theo sự kiện và trang phục.

H'Hen Niê sinh năm 1992 tại Đắk Lắk, là người dân tộc Ê Đê. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và tạo nên dấu ấn mạnh mẽ khi lọt Top 5 Miss Universe 2018 - thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này trong nhiều năm. Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, cô còn gây ấn tượng bởi câu chuyện vượt khó, tinh thần truyền cảm hứng và các hoạt động cộng đồng.

Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, H'Hen Niê gần như trung thành với hình ảnh khỏe khoắn, làn da nâu đặc trưng và phong cách làm đẹp tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản. Người đẹp nhiều lần khẳng định quan điểm yêu bản thân, chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo thay vì chạy theo những chuẩn mực sắc đẹp.

Bước sang giai đoạn mới của cuộc sống sau khi lập gia đình và đón con gái đầu lòng Harley, H'Hen Niê vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc. Dù bận rộn với vai trò người mẫu, giám khảo, đại sứ nhiều chương trình cũng như chăm sóc gia đình, nàng hậu vẫn giữ được vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ.

H'Hen Niê trong những khoảnh khắc đời thường giản dị cùng chồng con.

Nhiều khán giả nhận xét vẻ đẹp của H'Hen Niê hiện tại có phần đằm thắm, dịu dàng hơn so với thời mới đăng quang nhưng vẫn giữ được sự mạnh mẽ và cá tính vốn là "thương hiệu" của cô.

Có lẽ chính sự tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên, cùng lối sống tích cực và tinh thần luôn yêu thương bản thân đã giúp H'Hen Niê ngày càng nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Với cô, nhan sắc không chỉ nằm ở những đường nét trên gương mặt mà còn được tạo nên từ sự tự tin, bản lĩnh và cách mỗi người trân trọng những gì mình đang có.