Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24

Thứ năm, 11:03 02/07/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bước sang tuổi 24 với những dự án cộng đồng ý nghĩa. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang yêu thương đến trẻ em khó khăn.

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 1.
Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 2.

Mới đây, Thanh Thủy chính thức bước sang tuổi 24 trong sự chúc mừng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Nhân dịp đặc biệt này, nàng hậu cũng công bố dự án cộng đồng mà cô đã âm thầm chuẩn bị và thực hiện trong thời gian qua.

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 3.

Người đẹp bày tỏ: "Lần trở lại này là một hành trình nối dài của những dự án, những hoạt động hướng về cộng đồng. Thủy mong rằng mình sẽ có cơ hội được đặt chân đến nhiều vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, để cùng nhau gieo thêm những hạt mầm yêu thương và lan tỏa thật nhiều điều tử tế".

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 4.

Điểm dừng chân đầu tiên của dự án là tỉnh Lâm Đồng, nơi Thanh Thủy cùng ê kíp mang quà và nhiều phần hỗ trợ đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Sau chuyến đi, nàng hậu chia sẻ cảm xúc đầy xúc động: "Mang quà lên cho các bé, nhưng lúc về Thủy mới biết mình mới là người nhận được nhiều hơn. Đó là thứ tình cảm trong veo, thuần khiết nhất từ các bạn nhỏ".

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 5.

Những hình ảnh giản dị của Thanh Thủy trong chuyến thiện nguyện nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội. Không ít khán giả cho rằng, hạnh phúc lớn nhất của người đẹp ở tuổi 24 không nằm ở những thành tích hay sự nổi tiếng, mà chính là cảm giác được cho đi và nhận lại tình yêu thương chân thành từ cộng đồng.

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 6.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam cũng như hoàn thành vai trò đương kim Miss International, người đẹp không vội mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất như xu hướng của nhiều hoa hậu trong thời gian gần đây.

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 7.

Thay vào đó, cô tiếp tục phát huy lợi thế về hình ảnh thông qua công việc người mẫu, đại diện thương hiệu, tham gia các chiến dịch quảng cáo và song song triển khai những dự án mang ý nghĩa cộng đồng. Đây được xem là hướng đi thận trọng, tập trung vào thế mạnh sẵn có thay vì mở rộng quá nhiều lĩnh vực trong cùng một thời điểm.

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 8.

Hiện tại, Thanh Thủy vẫn duy trì lịch trình làm việc khá bận rộn. Người đẹp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, chương trình giải trí, đồng thời đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu. Với chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng phong thái ngày càng trưởng thành, cô tiếp tục là gương mặt được nhiều nhà thiết kế và nhãn hàng lựa chọn.

Hoa hậu thanh thủy ở tuổi 24: Hành trình lan tỏa yêu thương đến cộng đồng - Ảnh 9.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Tuy nhiên, những gì cô đang theo đuổi cho thấy mong muốn phát triển sự nghiệp theo hướng bền vững, lấy các giá trị tích cực làm nền tảng. Với nhiều người hâm mộ, hạnh phúc của nàng hậu hôm nay không chỉ được đo bằng những danh hiệu đã đạt được, mà còn nằm ở khả năng lan tỏa yêu thương và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Tin sao ngày 4/6: Động thái mới của Sơn Tùng M-TP, Hoa hậu Thanh Thủy ngày càng gợi cảm

Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhà

Mẹ ruột Hoa hậu Thanh Thủy có nhan sắc xinh đẹp, sống giản dị ở quê nhà

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với vẻ đẹp của hòa bình ngày 30/4

Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với vẻ đẹp của hòa bình ngày 30/4

Hoa hậu Thanh Thủy từng ám ảnh với chiếc micro

Hoa hậu Thanh Thủy từng ám ảnh với chiếc micro

Cùng chuyên mục

Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gái

Xem - nghe - đọc - 10 phút trước

GĐXH - Lão Công không vội vàng vui mừng khi thấy cô con gái rơi của mình xuất hiên mà tỏ ra nghi ngờ đó là một âm mưu nào đó.

Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"

Hương Tràm biến chợ cá Cửa Lò thành sàn diễn, mang tinh thần bóng đá Sông Lam Nghệ An vào MV "gái NGHỆ"

Thế giới showbiz - 29 phút trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn liền với những bản ballad giàu cảm xúc, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua âm nhạc bằng một diện mạo hoàn toàn mới. Ngày 1/7, nữ ca sĩ ra mắt MV gái NGHỆ, ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lời của nhà văn Hà Quang Minh.

Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái

Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gái

Xem - nghe - đọc - 36 phút trước

GĐXH - Cuối cùng thì Sinh đã bắt được Hoàng nhưng lại cho hắn ta cơ hội sửa lỗi vì không muốn em gái sinh con mà cha đứa bé lại là kẻ tù tội.

Hoàng Hải, Hà Việt Dũng làm phim truyền hình chính luận - an ninh đặc biệt 'Trời cao nguyên xanh'

Hoàng Hải, Hà Việt Dũng làm phim truyền hình chính luận - an ninh đặc biệt 'Trời cao nguyên xanh'

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ có những chuyên án, những cuộc truy bắt hay đấu tranh trực diện; đó còn là cuộc đấu trí âm thầm, những xung đột ngấm ngầm và hành trình gìn giữ sự bình yên bằng lòng dân, niềm tin và trách nhiệm.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung bị 'ném đá' vai diễn, tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng

Cháu dâu NSƯT Chí Trung bị 'ném đá' vai diễn, tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồng

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Bị khán giả "ném đá" vì vai Vân trong "Dưới ô cửa sáng đèn", Ngọc Huyền ngoài đời lại khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cháu dâu NSƯT Chí Trung cũng lần đầu chia sẻ về chuyện sinh con, mối quan hệ với mẹ chồng và cách vợ chồng gìn giữ hạnh phúc sau hai năm kết hôn.

Hiện tượng gây bão show 'Anh trai': Là con nhà nòi, hai lần giành Quán quân

Hiện tượng gây bão show 'Anh trai': Là con nhà nòi, hai lần giành Quán quân

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Sau tập 1 phát sóng, nam ca sĩ này không chỉ là một trong những giọng ca nổi bật "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 mà còn thành "hiện tượng" mới của mạng xã hội

H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'

H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - H'Hen Niê chia sẻ hành trình giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên và yêu bản thân sau gần 10 năm trong showbiz. Cô luôn tự tin với những gì ba mẹ đã cho, khiến công chúng ngưỡng mộ.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung đăng hình ảnh 'khám thai' gây hiểu lầm

Cháu dâu NSƯT Chí Trung đăng hình ảnh 'khám thai' gây hiểu lầm

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền – cháu dâu của NSƯT Chí Trung mới đây đã đăng tải hình ảnh kết quả khám thai lên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả gửi lời chúc mừng. Tuy nhiên, sự thật không phải như những gì mọi người nghĩ.

Hồ Quang Hiếu đón tin vui ở tuổi trung niên

Hồ Quang Hiếu đón tin vui ở tuổi trung niên

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Hồ Quang Hiếu ở tuổi 43 hạnh phúc thông báo tin vui sắp đón em bé thứ hai với bà xã kém 17 tuổi.

Phim kinh dị 'Đồng dao ma quái': Hiện tượng phòng vé Thái Lan cập bến rạp Việt từ 3/7

Phim kinh dị 'Đồng dao ma quái': Hiện tượng phòng vé Thái Lan cập bến rạp Việt từ 3/7

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Sau khi tạo dấu ấn tại phòng vé Thái Lan, Ghost Board sẽ ra mắt khán giả Việt với tựa Đồng Dao Ma Quái, khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.

Xem nhiều

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng

Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt Hằng

Giải trí

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã đón tuổi 53 ý nghĩa bên gia đình và đồng nghiệp, lẫn học trò. Ở tuổi trung niên, đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất tươi trẻ và nhiều năng lượng.

Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nội

Mẹ chồng H'Hen Niê lại gây chú ý với hành động đặc biệt dành cho cháu nội

Giải trí
Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan Hiển

Khánh Thi khoe niềm vui trong nghề cùng chồng Phan Hiển

Giải trí
Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hôn

Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) chết lặng khi biết con gái ly hôn

Xem - nghe - đọc
H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'

H'Hen Niê sau gần một thập kỷ nổi tiếng: 'Tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu những gì ba mẹ cho'

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.