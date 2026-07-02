Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24

Ở tuổi 24, Thanh Thủy vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước. Tuy nhiên, những gì cô đang theo đuổi cho thấy mong muốn phát triển sự nghiệp theo hướng bền vững, lấy các giá trị tích cực làm nền tảng. Với nhiều người hâm mộ, hạnh phúc của nàng hậu hôm nay không chỉ được đo bằng những danh hiệu đã đạt được, mà còn nằm ở khả năng lan tỏa yêu thương và tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng.