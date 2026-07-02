Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 24
GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy bước sang tuổi 24 với những dự án cộng đồng ý nghĩa. Cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang yêu thương đến trẻ em khó khăn.
Mới đây, Thanh Thủy chính thức bước sang tuổi 24 trong sự chúc mừng của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ. Nhân dịp đặc biệt này, nàng hậu cũng công bố dự án cộng đồng mà cô đã âm thầm chuẩn bị và thực hiện trong thời gian qua.
Trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) nghi ngờ cả con gáiXem - nghe - đọc - 10 phút trước
GĐXH - Lão Công không vội vàng vui mừng khi thấy cô con gái rơi của mình xuất hiên mà tỏ ra nghi ngờ đó là một âm mưu nào đó.
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Sinh tóm được kẻ trộm 15 chỉ vàng nhưng lại tha thứ vì thương em gáiXem - nghe - đọc - 36 phút trước
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Hoàng Hải, Hà Việt Dũng làm phim truyền hình chính luận - an ninh đặc biệt 'Trời cao nguyên xanh'Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước
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Cháu dâu NSƯT Chí Trung bị 'ném đá' vai diễn, tiết lộ mối quan hệ với mẹ chồngGiải trí - 4 giờ trước
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Hiện tượng gây bão show 'Anh trai': Là con nhà nòi, hai lần giành Quán quânCâu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Sau tập 1 phát sóng, nam ca sĩ này không chỉ là một trong những giọng ca nổi bật "Anh trai vượt ngàn chông gai" mùa 2 mà còn thành "hiện tượng" mới của mạng xã hội
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Hồ Quang Hiếu đón tin vui ở tuổi trung niênGiải trí - 19 giờ trước
GĐXH - Hồ Quang Hiếu ở tuổi 43 hạnh phúc thông báo tin vui sắp đón em bé thứ hai với bà xã kém 17 tuổi.
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GĐXH - Sau khi tạo dấu ấn tại phòng vé Thái Lan, Ghost Board sẽ ra mắt khán giả Việt với tựa Đồng Dao Ma Quái, khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 3/7/2026.
Tuổi 53 rực rỡ, hạnh phúc bên chồng, con và cháu ngoại của NSƯT Nguyệt HằngGiải trí
GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng mới đây đã đón tuổi 53 ý nghĩa bên gia đình và đồng nghiệp, lẫn học trò. Ở tuổi trung niên, đã lên chức bà ngoại nhưng nữ nghệ sĩ vẫn rất tươi trẻ và nhiều năng lượng.