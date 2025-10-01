Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội

Động thái bất ngờ của Trương Ngọc Ánh tiếp tục dấy lên nghi vấn chia tay tình trẻ kém 14 tuổi GĐXH - Trương Ngọc Ánh liên tục có những chia sẻ khiến dư luận đồn đoán đã "đường ai nấy đi" với bạn trai kém 14 tuổi - diễn viên Anh Dũng.

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nữ tính cùng chiều cao nổi trội. Trong những năm qua, Bảo Tiên được nhiều người quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cao cùng cuộc sống giàu sang bên mẹ.

Dù cha mẹ đã ly hôn nhưng Bảo Tiên vẫn nhận được tình cảm yêu thương trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ. Cô được bố hoặc mẹ đưa đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước.

Trương Ngọc Ánh và con gái.

Ngoài cuộc sống sinh hoạt sang chảnh, Bảo Tiên cũng được học hành trong môi trường tốt nhất. Cô học tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc được mở tại TP.HCM. Theo công bố của trường trên trang web chính thức, mức học phí là hơn 550 triệu đồng mỗi năm và tăng dần theo từng lớp học.

Không chỉ học văn hóa, Bảo Tiên cũng được mẹ tạo điều kiện cho thói quen đọc sách, chơi đàn piano, ukulele… để rèn luyện trí nhớ và khả năng cảm thụ âm nhạc. Có thể nói Bảo Tiên chính là niềm tự hào lớn của cha mẹ.

Mới đây, trong một sự kiện của NTK Linh San, Trương Ngọc Ánh đã có cuộc trò chuyện cởi mở và không ngại khoe con gái tài giỏi. Trong clip cuộc nói chuyện ghi lại, Trương Ngọc Ánh tâm sự rằng nếu chỉ đạt điểm A thì Bảo Tiên sẽ không vui, mà phải là A+ mới thật sự hài lòng. Cô còn tiết lộ có lần khi Bảo Tiên buồn, chị hỏi chuyện mới biết bảng điểm của con gái có 2 điểm A. Trương Ngọc Ánh kể: "Điểm A là buồn, A+ mới vui".

Trương Ngọc Ánh khoe con gái học giỏi tài năng. Clip: Tiktok MEOW Entertaiment

Không chỉ chia sẻ về thành tích học tập, Trương Ngọc Ánh còn nói về định hướng nghề nghiệp của con gái. Theo nữ diễn viên, Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học ngành Dược. Sau khi ra trường, Bảo Tiên sẽ kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội. Điều này khiến khán giả bất ngờ về thân thế giàu có của gia đình bên nội.

Con gái Trương Ngọc Ánh sở hữu nhan sắc lẫn vóc dáng đẹp của cha mẹ.

Về phía Trương Ngọc Ánh, cô từng có chút tiếc nuối khi con gái không theo nghiệp mình. Cách đây ít lâu, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ". Tuy vậy, mỹ nhân Áo lụa Hà Đông vẫn tự hào và hạnh phúc vì lựa chọn của con gái.

Ảnh: FBNV