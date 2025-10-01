Con gái Trương Ngọc Ánh lên kế hoạch để kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội
GĐXH - Bảo Tiên (Devon Trần) là con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn. Ở tuổi 17, cô gây ấn tượng với khán giả bởi thành tích học tập tốt và có thiên hướng theo nghề của bà nội.
Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài nữ tính cùng chiều cao nổi trội. Trong những năm qua, Bảo Tiên được nhiều người quan tâm khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cao cùng cuộc sống giàu sang bên mẹ.
Dù cha mẹ đã ly hôn nhưng Bảo Tiên vẫn nhận được tình cảm yêu thương trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ. Cô được bố hoặc mẹ đưa đi du lịch ở những địa điểm nổi tiếng trong và ngoài nước.
Ngoài cuộc sống sinh hoạt sang chảnh, Bảo Tiên cũng được học hành trong môi trường tốt nhất. Cô học tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc được mở tại TP.HCM. Theo công bố của trường trên trang web chính thức, mức học phí là hơn 550 triệu đồng mỗi năm và tăng dần theo từng lớp học.
Không chỉ học văn hóa, Bảo Tiên cũng được mẹ tạo điều kiện cho thói quen đọc sách, chơi đàn piano, ukulele… để rèn luyện trí nhớ và khả năng cảm thụ âm nhạc. Có thể nói Bảo Tiên chính là niềm tự hào lớn của cha mẹ.
Mới đây, trong một sự kiện của NTK Linh San, Trương Ngọc Ánh đã có cuộc trò chuyện cởi mở và không ngại khoe con gái tài giỏi. Trong clip cuộc nói chuyện ghi lại, Trương Ngọc Ánh tâm sự rằng nếu chỉ đạt điểm A thì Bảo Tiên sẽ không vui, mà phải là A+ mới thật sự hài lòng. Cô còn tiết lộ có lần khi Bảo Tiên buồn, chị hỏi chuyện mới biết bảng điểm của con gái có 2 điểm A. Trương Ngọc Ánh kể: "Điểm A là buồn, A+ mới vui".
Trương Ngọc Ánh khoe con gái học giỏi tài năng. Clip: Tiktok MEOW Entertaiment
Không chỉ chia sẻ về thành tích học tập, Trương Ngọc Ánh còn nói về định hướng nghề nghiệp của con gái. Theo nữ diễn viên, Bảo Tiên sẽ sang Mỹ du học ngành Dược. Sau khi ra trường, Bảo Tiên sẽ kế nghiệp và tiếp quản công việc kinh doanh của bà nội. Điều này khiến khán giả bất ngờ về thân thế giàu có của gia đình bên nội.
Về phía Trương Ngọc Ánh, cô từng có chút tiếc nuối khi con gái không theo nghiệp mình. Cách đây ít lâu, cô từng chia sẻ trên trang cá nhân: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ". Tuy vậy, mỹ nhân Áo lụa Hà Đông vẫn tự hào và hạnh phúc vì lựa chọn của con gái.
Ảnh: FBNV
Vợ diễn viên Phương Nam - Tạ phim 'Mưa đỏ' ngoài đời ra sao?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Phương Nam - anh Tạ của "Mưa đỏ" mới đây đã có cuộc họp fan meeting và chia sẻ về vợ. Nam diễn viên cho biết chính cô là người hướng anh đến những điều tích cực, luôn lạc quan trong cuộc sống.
Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ýGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.
Cận cảnh trường quay trong phim kinh dị ở Ninh BìnhXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Chỉ với một garage trong phim nhưng ê-kíp "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" đã đầu tư lên đến 35.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) với diện tích gần 300m2.
Dù còn bộc lộ hạn chế, Hoa hậu Yến Nhi vẫn tự tin nhập cuộc Miss Grand International 2025Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện nhan sắc Việt Nam vừa nhận sash từ ban tổ chức để tham gia các hoạt động chính thức của Miss Grand International 2025.
Bị Kim Ngân khước từ, 'tổng tài' chủ du thuyền tìm tới tận nơi để níu kéoXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Gió ngang khoảng trời xanh", Kim Ngân bất ngờ khi "tổng tài" Trường lại tìm đến tận nhà trọ cô ở để níu kéo tình cảm.
'Tân binh toàn năng' chính thức lên sóng VTV3 từ ngày 4/10Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước
GĐXH - Chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng" sẽ chính thức lên sóng VTV3 lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 4/10.
Ấm lòng với nghĩa cử của các nghệ sĩ Đức Phúc, Tùng Dương, Tuấn Hưng chung tay cùng người dân bị ảnh hưởng bão số 10Giải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Tùng Dương, Đức Phúc, Tuấn Hưng, Duy Mạnh... cùng đông đảo nghệ sĩ đã ngay lập tức có hành động chung tay hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 10.
Diễn viên Kaity Nguyễn tiết lộ về mẹ làm tiếp viên hàng không, kín tiếng đời tưThế giới showbiz - 15 giờ trước
Kaity Nguyễn được mẹ - một cựu tiếp viên hàng không truyền cảm hứng khi đóng vai chính trong "Tử chiến trên không". Cô cũng tiết lộ về nguyên tắc giữ kín chuyện đời tư trong gần 10 năm làm nghề.
Vừa rời rạp với doanh thu kỷ lục 714 tỷ, 'Mưa đỏ' được Cục Điện ảnh gửi đi OscarCâu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
Nguồn tin từ Cục Điện ảnh và Điện ảnh Quân đội đều xác nhận thông tin "Mưa đỏ" được Cục Điện ảnh gửi đi tranh vòng sơ loại Oscar 2026 cho ''Phim truyện quốc tế hay nhất''.
Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Oanh mới đây vào vai diễn Mỹ Anh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', trên phim cô có gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Còn ngoài đời thực, Phương Oanh lựa chọn trang phục ra sao?
Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ýGiải trí
GĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.