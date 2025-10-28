Con gái Việt Hương trên phim hé lộ tình cảm 9 năm với bạn trai Việt kiều, chia sẻ bí quyết yêu lâu không tan vỡ
GĐXH - Băng Di trong phim "Cục vàng của ngoại" đã có 9 năm hẹn hò với bạn trai Việt kiều và để "giữ lửa" tình yêu, cô có một cách không phải người phụ nữ nào cũng làm được.
Không bi kịch hóa, không gào khóc, Băng Di chọn thể hiện hiện nỗi đau của Thương là sự im lặng khi rơi vào trường hợp trầm cảm sau sinh trong "Cục vàng của ngoại".
Sau hai năm vắng bóng, Băng Di trở lại màn ảnh trong "Cục vàng của ngoại" với vai Thương - người mẹ trẻ sau sinh, một nhân vật đòi hỏi nhiều hơn kỹ năng diễn xuất: Cần sự thấu hiểu, từng trải và tiết chế đến tận cùng.
Vai diễn giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời chứng minh khả năng nhập vai tinh tế của một diễn viên sẵn sàng đối diện với chính mình để tìm cảm xúc thật. Có những vai diễn không chỉ để diễn mà còn là chiếc gương phản chiếu lại những gì chúng ta đang vấp phải ở cuộc sống đời thường. Vai Thương của Băng Di trong "Cục vàng của ngoại" là một vai diễn như thế. Một người con gái vừa lớn lên, lần đầu làm mẹ cùng với vết xước đau thương ở tâm hồn.
Băng Di trở lại như một tín hiệu từ vũ trụ…
Hai năm sau "Đất rừng phương Nam", Băng Di rời phim trường. Cô tạm gác diễn xuất để toàn tâm cho kinh doanh, chọn một cuộc sống ít ánh đèn hơn. Thế nhưng, trong sâu thẳm, ngọn lửa nghệ thuật vẫn chưa bao giờ tắt bởi cô luôn tin vào chữ duyên: "Tôi tin vào chữ duyên. Có những thứ không nằm trong kế hoạch, nhưng lại đến đúng lúc nhất".
Thế rồi, như một sự sắp đặt của số phận, khi Băng Di vừa nghĩ đến chuyện có thể dành toàn thời gian với phim ảnh, tín hiệu ấy đã đến khi một buổi chiều cuối năm 2024, Băng Di nhận được lời nhắn hẹn gặp của đạo diễn Khương Ngọc. Không casting, không kịch bản, không hứa hẹn gì cả.
Chỉ là một cuộc gặp nơi một người đạo diễn muốn tìm hiểu con người thật của cô trước khi viết nên nhân vật mới. Họ nói chuyện hàng giờ liền, về cuộc sống, về những nỗi đau, về cách mỗi người đối diện với quá khứ của mình. Và rồi từ những câu chuyện đó, Thương chính là nhân vật được chính Băng Di "xào nấu".
Băng Di 'chơi với lửa' khi nhắc lại bệnh cũ, có bạn trai 9 năm
Để hóa thân thành Thương, Băng Di phải lôi lại tất cả ký ức cũ những đêm trống rỗng, những ngày cơ thể rã rời, những phút giây không còn cảm xúc nào với thế giới. "Tôi biết là nguy hiểm, vì giống như đang chơi với lửa. Mình đang cố gắng ổn định, nhưng lại tự đẩy mình về đúng chỗ tối tăm nhất mà mình từng rơi xuống", nữ diễn viên chia sẻ.
Mỗi ngày quay, Băng Di mang tinh thần của Thương về nhà, nặng nề như mang theo cả thế giới u tối của nhân vật. Cảm xúc ấy đeo bám đến mức cô phải tìm cách tách mình ra khỏi vai diễn. Vì thế, nữ diễn viên phải tự tìm cho mình một nghi thức nhỏ để trở lại với đời thật theo hướng dẫn của đàn anh Hứa Vĩ Văn: "Quay xong Di không về thẳng nhà. Di ghé quán rượu nhỏ, uống một ly cocktail nhẹ để 'xả vai'. Nếu không, Di sợ mình sẽ không thoát ra được".
Thương không phải kiểu vai bùng nổ, không có nước mắt hay gào thét. Cái đau của cô nằm ở chỗ… không thể hiện ra được. "Người trầm cảm không gào khóc đâu. Họ chỉ im lặng. Và sự im lặng đó, đôi khi còn đáng sợ hơn tiếng khóc", nữ diễn viên trải lòng về vai diễn.
Về đời tư, Băng Di hiện tại có tình yêu với bạn trai Việt kiều từ năm 2016. Họ quen nhau sau một lần tụ họp cùng nhóm bạn bè. Trong suốt gần một thập kỷ quen biết, cả hai từng bị gặp những tin đồn chia tay nhưng cuối cùng họ vẫn bên nhau để minh chứng cho tình cảm bền vững.
Băng Di trải lòng người đàn ông yêu thương được cô phải thật sự là người đặc biệt. Người đặc biệt đó chính là người chấp nhận và thấu hiểu được con người của cô, cho cô khoảng không gian tự do, thoải mái. Đồng thời bản thân, cô cũng cho đối phương không gian riêng để họ cũng được thả lòng. Theo Băng Di, đó mới là sự thú vị trong tình yêu. Nữ diễn viên còn cho biết, cô khác với nhân vật Thương trong phim "Cục vàng của ngoại", cô sống lý trí và không cảm xúc quá nhiều. Để "giữ lửa" tình yêu, Băng Di cho biết cô luôn sống bình ổn và không muốn ồn ào.
Mới đây, Băng Di đã chia sẻ hình ảnh được bạn trai Việt kiều cầu hôn. Bạn bè, đồng nghiệp đã vào chúc phúc cho người đẹp và ai cũng mong chờ một hôn lễ viên mãn.
Ảnh: NVCC
