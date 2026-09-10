Tin sao 10/9: Thúy Diễm xinh tươi rạng rỡ háo hức chờ ngày con chào đời, MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý ở trường đua xe
GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh về hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ 2, trong khi MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý với niềm đam mê tốc độ đầy cá tính.
Hoa khôi Thu Hương: 'Gia đình tôi không có khái niệm con riêng - con chung'Giải trí -
GĐXH - "Nam Thanh sống cùng mẹ ở bên Mỹ và vào những dịp đặc biệt con luôn ở bên các em. Trong tâm trí Tom Ben, anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng - con chung...", Hoa khôi Thu Hương chia sẻ.
Tin vui ở tuổi trung niên của Cát Tường và Trung DũngGiải trí -
GĐXH - Cát Tường và Trung Dũng vừa công bố tin vui về sự hợp tác sau 30 năm quen biết, khiến fan tò mò.
Tuổi hưu vui vẻ của nghệ sĩ Tú OanhGiải trí -
GĐXH - Ở tuổi nghỉ hưu, nghệ sĩ Tú Oanh tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình, nhà vườn và những người bạn thân thiết. Chị vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật theo cách rất riêng: Không ồn ào, vội vàng nhưng luôn chạm đến cảm xúc người xem.
Đỗ Thị Hà: 'Kết hôn rồi khác với khi còn độc thân nhiều lắm'Giải trí -
GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây đã hé lộ về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp sau khi kết hôn. Cô cũng ngưỡng mộ thành tích của Bảo Ngọc tại Miss World 2026.
Quang Hùng MasterD, SOOBIN và Binz cùng hàng loạt ngôi sao biểu diễn tại 'Sao Concert' kéo dài 14 tiếngGiải trí -
GĐXH - Chương trình "Sao Concert" với ba sân khấu được tổ chức nối tiếp từ sáng đến khuya vào ngày 10/10 tại TP Hồ Chí Minh.
Tuổi 36 của Á hậu Hoàng Oanh: Bình yên, chủ động tìm kiếm cơ hội mớiGiải trí -
GĐXH - Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ hình ảnh mới trong dịp sinh nhật tuổi 36, đồng thời cô chủ động tìm cơ hội công việc cho mình.
Tài năng 'ở ẩn' nơi xóm trọ gia nhập đội bóng của Minh (Thảo My)Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Bà Nga và Tâm tham gia đội bóng của Minh, nhưng mọi chuyện vẫn còn nhiều khó khăn do vấp phải sự phản đối từ nhiều người dân.
Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Á hậu Quỳnh Anh làm huấn luyện viên 'Model Kid Vietnam 2026'Giải trí -
GĐXH - Chương trình "Model Kid Vietnam 2026" có sự góp mặt của bộ ba huấn luyện viên đình đám: TyhD, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Á hậu Quỳnh Anh.
Khánh bất ngờ khi Phương âm thầm giúp đỡ mìnhXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phương đã tìm cách tiếp cận Vương để xin rút đơn kiện Khánh, cô cũng khéo léo từ chối tình cảm của Tùng.
Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la giờ ra sao?Giải trí -
GĐXH - Cường Đô la mới đây đã chia sẻ hình ảnh anh cùng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đi họp phụ huynh cho con trai Subeo. Hình ảnh này gây bão mạng xã hội và nhận được những thảo luận tích cực từ mọi người.