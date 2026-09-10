Tin sao 10/9: Thúy Diễm xinh tươi rạng rỡ háo hức chờ ngày con chào đời, MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý ở trường đua xe

Thứ năm, 20:00 10/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Diễn viên Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh về hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ 2, trong khi MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý với niềm đam mê tốc độ đầy cá tính.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 1.

Thúy Diễm gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh đánh dấu hành trình đầy ý nghĩa và hạnh phúc khi chuẩn bị đón con thứ 2. "Mẹ nâng niu nụ hoa nhỏ trong lòng, ấp ủ, thủ thỉ mỗi ngày", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 2.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc rạng rỡ của Thúy Diễm khi mang thai. Dù đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, thần thái tươi tắn cùng nụ cười hạnh phúc. 

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 3.

MC Nguyên Khang chia sẻ loạt ảnh thư thái trong chuyến thăm quan, trải nghiệm tại Bảo tàng Cà phê thế giới (tỉnh Đắk Lắk).

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 4.

"Tây Nguyên là vùng đất của những con người hào sảng, của đại ngàn bao la. Nhắc đến Tây Nguyên, không thể không nhắc đến cà phê, một đặc sản của vùng đất đại ngàn", MC Nguyên Khang bày tỏ.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 5.

Ca sĩ Hariwon gây chú ý khi diện trang phục mang hơi hướng trẻ trung, năng động đầy tinh tế, đó là sự kết hợp giữa áo sơ mi và quần jeans, cùng với áo khoác.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 6.

Ở tuổi 41, cô vẫn giữ được nét tươi tắn, năng động như thiếu nữ đôi mươi.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 7.

MC Thanh Thanh Huyền khiến người hâm mộ trầm trồ với hình ảnh trẻ trung, cá tính mạnh mẽ khi cô thể hiện niềm đam mê tốc độ với xe đua thể thao.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 8.

Người đẹp thỏa mãn đam mê tốc độ khi thực hiện vài vòng đua trên xe thể thao tại một trường đua.

Thúy diễm rạng rỡ chuẩn bị đón con thứ 2 , Thanh Thanh Huyền tỏa sáng trên đường đua - Ảnh 9.

Diễn viên Quỳnh Nga và Việt Anh tiếp tục chia sẻ hình ảnh đón chào sinh nhật bên người thân, bạn bè.

(Ảnh FB nhân vật)

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