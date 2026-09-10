Tin sao 10/9: Thúy Diễm xinh tươi rạng rỡ háo hức chờ ngày con chào đời, MC Thanh Thanh Huyền gây chú ý ở trường đua xe

2 giờ trước

GĐXH - "Nam Thanh sống cùng mẹ ở bên Mỹ và vào những dịp đặc biệt con luôn ở bên các em. Trong tâm trí Tom Ben, anh Nam Thanh là anh cả, chúng tôi không có khái niệm con riêng - con chung...", Hoa khôi Thu Hương chia sẻ.