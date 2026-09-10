Đỗ Thị Hà: 'Kết hôn rồi khác với khi còn độc thân nhiều lắm'

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An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây đã hé lộ về cuộc sống hôn nhân và sự nghiệp sau khi kết hôn. Cô cũng ngưỡng mộ thành tích của Bảo Ngọc tại Miss World 2026.

Đỗ Thị Hà: 'Kết hôn rồi khác với khi còn độc thân nhiều lắm' - Ảnh 1.Người đẹp quê Phú Thọ thần tượng Đỗ Thị Hà, gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

GĐXH - Vũ Hồng Hạnh - người đẹp quê Phú Thọ, Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, đang gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô bày tỏ rất ngưỡng mộ đàn chị Đỗ Thị Hà.

Sau 6 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng hình ảnh thanh lịch. Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, cuộc sống của người đẹp xứ Thanh càng trở thành chủ đề được nhiều khán giả dõi theo.

Mới đây nhất, tại một sự kiện, khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân, Đỗ Thị Hà cho biết sau khi kết hôn mọi thứ sẽ khác hoàn toàn với khi còn độc thân.

"Kết hôn thì sẽ có trách nhiệm lớn hơn. Để mà nói cụ thể về cuộc sống cá nhân thì Hà không tiện chia sẻ chi tiết. Nhưng Hà chắc chắn vẫn sẽ cố gắng cống hiến cho cộng đồng, xã hội, có thể bằng những sự kiện, những dự án ý nghĩa để mọi người vẫn thấy hình ảnh Đỗ Thị Hà bước ra từ Hoa hậu Việt Nam", Đỗ Thị Hà nói.

Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn. Video: Một chút showbiz

Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn năm 2026 - Ảnh 1.
Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn năm 2026 - Ảnh 2.

Trên trang cá nhân, Đỗ Thị Hà chia sẻ khoảnh khắc đời thường được ông xã cưng chiều.

Mặc dù không trực tiếp chia sẻ cuộc sống sau kết hôn nhưng Đỗ Thị Hà vẫn thường đăng tải đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường trên trang cá nhân. Dù chỉ là những hình ảnh giản dị trong cuộc sống thường nhật, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Và điều khiến fan đặc biệt quan tâm chính là sự xuất hiện của chồng Đỗ Thị Hà. 

Trong video, anh không ngần ngại dành cho bà xã những cử chỉ đầy tình cảm. Khoảnh khắc chồng nhẹ nhàng nựng yêu, cũng như nhìn Đỗ Thị Hà bằng ánh mắt trìu mến khiến nhiều người thích thú. Cả hai cũng có những tương tác tự nhiên, thoải mái, cho thấy cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống hôn nhân sau khi kết hôn năm 2026 - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà đại diện nhan sắc Việt dự thi Miss World 2021 và lọt Top 13 chung cuộc.

Bên cạnh đời tư, Đỗ Thị Hà - Top 13 Miss World 2021 - cũng có những chia sẻ về thành tích của đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026 vừa qua.

"Nếu ai theo dõi sẽ thấy Bảo Ngọc đã có hành trình cố gắng, nỗ lực để đạt được kết quả Top 6. Tôi từng đồng hành với Bảo Ngọc ở một cuộc thi, sau này vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Tôi thấy Bảo Ngọc ở mỗi cuộc thi đều có sự nghiêm túc, chỉn chu và luôn cố gắng chinh phục mục tiêu", nàng hậu gốc Thanh Hóa nói.

Theo Đỗ Thị Hà, thành tích của Bảo Ngọc không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn tạo nên cột mốc mới cho Việt Nam tại Miss World. "Thành tích của Bảo Ngọc là cao nhất trong các đại diện Việt Nam từng đi thi Miss World. Là một người từng thi Miss World, tôi cảm thấy ngưỡng mộ Bảo Ngọc", nàng hậu nói.

Chia sẻ của Đỗ Thị Hà nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả. Không ít người cho rằng Top 6 là kết quả xứng đáng với những gì Bảo Ngọc thể hiện trong suốt cuộc thi. Hành trình của người đẹp Cần Thơ được đánh giá cao bởi sự ổn định, khả năng giao tiếp cùng tinh thần chủ động trong các hoạt động.

Đỗ Hà ngưỡng mộ thành tích của Bảo Ngọc ở Miss World 2026. Video: Một chút showbiz

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