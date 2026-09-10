Tin vui ở tuổi trung niên của Cát Tường và Trung Dũng

Con gái NSƯT Cát Tường được mẹ mua nhà riêng GĐXH - NSƯT Cát Tường mới đây đã chia sẻ việc mua nhà cho con gái ở riêng gây chú ý với khán giả.

Sau nhiều lần úp mở, mới đây, MC Cát Tường bất ngờ chia sẻ hình ảnh bên diễn viên Trung Dũng, đồng thời thông báo một tin vui. "Xin chào quý vị khán giả yêu quý, cuối tháng 9 này Tường và anh Dũng cùng nhau ra mắt một show mới, sự kết hợp giữa 2 anh em sau hơn 30 năm quen biết. Mong được cả nhà yêu thương và đón nhận...".

Sau hơn 30 năm quen biết, Cát Tường và Trung Dũng sẽ chính thức có màn kết hợp trong một chương trình mới vào cuối tháng 9. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cả hai, khi những gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cùng bắt tay thực hiện một dự án riêng.

Điều khiến khán giả thích thú là Cát Tường và Trung Dũng vốn có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai đều từng để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn, chương trình và sân khấu, đồng thời sở hữu lượng khán giả yêu mến riêng. Vì vậy, thông tin hai nghệ sĩ kết hợp trong một show mới lập tức tạo sự tò mò về nội dung cũng như cách họ tương tác khi cùng xuất hiện.

Sau hơn 30 năm quen biết, Cát Tường và Trung Dũng sẽ ra mắt khán giả dự án chung vào cuối tháng 9.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Cát Tường và Trung Dũng, đồng thời háo hức chờ ngày dự án chính thức lên sóng. Đáng chú ý, việc Cát Tường gọi Trung Dũng là "anh Dũng", đồng thời nhắc đến mối quan hệ kéo dài hơn 30 năm cho thấy sự gắn bó giữa hai nghệ sĩ không chỉ nằm ở công việc. Sau nhiều năm, cả hai tiếp tục có dịp đồng hành trong một dự án mới, mang đến cho khán giả một màn kết hợp được kỳ vọng sẽ nhiều màu sắc.

Trước đó, trong thời gian ấp ủ dự án, Cát Tường và Trung Dũng nhiều lần xuất hiện cùng nhau khiến fan đồn đoán tình cảm. Trong một video ghi lại cảnh cả hai về miền Tây du ngoạn và ẩm thực, Cát Tường không ngần ngại chủ động nhắc đến chuyện được khán giả "đẩy thuyền". Nữ nghệ sĩ hài hước hỏi Trung Dũng: "Anh có biết là mọi người 'đẩy thuyền' hai đứa mình nhiều lắm không? Cặp này là đẹp đôi quá chừng luôn". Trước chia sẻ bất ngờ từ Cát Tường, Trung Dũng bật cười thích thú.

Đây sẽ là một cột mốc đáng nhớ đối với Cát Tường và Trung Dũng sau hơn ba thập kỷ quen biết.

Trung Dũng sinh năm 1973, là cái tên gắn với nhiều bộ phim ăn khách như: Gạo nếp gạo tẻ, Định mệnh trùng phùng, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh,... Nam diễn viên miệt mài với nghiệp diễn và cho rằng nghề diễn không giới hạn tuổi tác nên anh càng phải cố gắng học hỏi nhiều hơn. Song, ở tuổi ngoài 50, anh vẫn sống "lẻ bóng", khiến không ít người hâm mộ mong mỏi anh sớm "khoe" với công chúng về "một nửa" của mình.

Cát Tường sinh năm 1977 ở Huế, đi diễn từ năm 19 tuổi. Chị từng đỗ thủ khoa trường Sân khấu Điện ảnh, giành giải ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1996. Cô để lại ấn tượng cho khán giả bởi những vai diễn cá tính, gai góc trong các phim như: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, kịch Kính thưa Ôsin...

Khi sự nghiệp đang đà thì Cát Tường kết hôn, sinh con và an phận với thiên chức làm mẹ, làm vợ. Rất tiếc, cuộc hôn nhân đó không kéo dài khi chị và chồng quyết định "đường ai nấy đi" sau khi có một con chung. Hiện tại, cô là mẹ đơn thân.