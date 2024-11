Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My công khai diện mạo quý tử GĐXH - Sau nhiều tháng giấu kín diện mạo con trai, mới đây Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã công khai rõ nét gương mặt của quý tử đầu lòng.

Doãn Hải My - vợ của Đoàn Văn Hậu thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của quý tử trên các trang cá nhân và luôn nhận được quan tâm của người hâm mộ.

Trong đoạn video mới đây nhất, Doãn Hải My cho bé Lúa (tên ở nhà của con trai) đã hơn 6 tháng tuổi lần đầu ăn thử hoa quả nghiền, biểu cảm rùng mình vì chua của cậu nhóc khiến fan thích thú. Doãn Hải My cũng phản hồi: "Mẹ ăn thử trước thấy ngọt nhiều hơn chua mà con ăn rùng mình luôn".

Biểu cảm của bé Lúa nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khi lần đầu ăn hoa quả nghiền.

Biểu cảm đáng yêu của con trai Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My.

Trước đó, bà xã của Đoàn Văn Hậu cũng chia sẻ khoảnh khắc đẩy xe nôi đưa con trai dạo phố đêm. Thay vì vui cười thích thú, bé Lúa lại leo nheo mắt, chìm vào trong giấc ngủ. Đoàn Văn Hậu nhiều lần pha trò, chọc ghẹo để con tỉnh dậy nhưng cũng không thành.

Đoạn video này sau khi đăng tải đã nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người còn bày tỏ sự thích thú và dành nhiều lời ngợi khen trước biểu cảm đáng yêu của nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My.

Bé Lúa ngủ gật gù khi được bố mẹ đẩy đi dạo phố.

Doãn Hải My tiết lộ con trai 6 tháng tuổi càng ngày càng nghịch.

Bé Lúa hiện tại ngày càng lớn phổng phao, diện mạo bụ bẫm, khoẻ khoắn. Nhóc tỳ nhà Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My ra đời hồi đầu tháng 5/2024. Thời điểm mới hạ sinh con, vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đều giữ kín thông tin, không hé lộ với công chúng. Mãi đến đầu tháng 6/2024, cặp đôi đăng tải hình ảnh tổ chức tiệc đầy tháng cho quý tử đầu lòng.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My bắt đầu hẹn hò từ thời điểm năm 2020 sau khi "đàng gái" vừa kết thúc hành trình chinh chiến Hoa hậu Việt Nam. Tháng 8/2022, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu chính thức công khai mối quan hệ. Đến cuối tháng 11/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ với sự tham gia của hai bên gia đình, đồng nghiệp và đông đảo bạn bè thân thiết. Đây được xem là sự kiện gây tiếng vang nhất thời điểm đó. Từng khoảnh khắc được ghi lại trong hôn lễ của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đều phủ sóng khắp mạng xã hội.