Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân

Ngay từ tập đầu tiên, "Không giới hạn" đã gây ấn tượng với khán giả bởi nhiều tình tiết xúc động. Trong tập phim, các chiến sĩ bộ đội Việt Nam nhận nhiệm vụ tham gia cứu hộ cứu nạn ở nước bạn. Hiện trường phức tạp, có thể xảy ra hiện tượng mất an toàn khi giải cứu nạn nhân. Các chiến sĩ đã nhận được lệnh sử dụng các thiết bị kê, kích, chằng chống cố định vị trí, đảm bảo an toàn.



Đội cứu hộ đã phát hiện hai dấu hiệu sự sống cùng một vị trí đang chồng lên nhau. Khả năng cao đây là hai người cùng một gia đình đang mắc kẹt tại tầng một. Họ đã bị dồn vào góc. Nếu sập đổ thêm sẽ không còn khoảng trống. Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng các đồng đội bằng các biện pháp nghiệp vụ đã xác định chính xác vị trí nạn nhân, sử dụng các phương tiện khoan, cắt, đục, kích đưa các nạn nhân ra khỏi vị trí sập đổ. Người dân nước bạn vui mừng khôn xiết khi thấy người thân mình được cứu ra.

Đội cứu hộ là các chiến sĩ quân đội Việt Nam đã đưa được các nạn nhân sống sót ra khỏi đống đổ nát. Ảnh VTV

Tại quê nhà, tình hình hiện trường cứu hộ liên tục được cập nhật và báo cáo với thủ trưởng đơn vị. Hiện tại, lương thực và thực phẩm của lực lượng bộ đội Việt Nam đã phát hết cho nhân dân địa phương. Công tác chuẩn bị lương thực và trang thiết bị vẫn đang được tiến hành. Sau những ngày tham gia cứu hộ đầy nguy hiểm, đội cứu hộ của Việt Nam đã thực hiện được lời nhắn gửi của thủ trưởng đơn vị - “Đi đủ về đủ”.

Tại cuộc họp tổng kết, lãnh đạo đơn vị khẳng định việc Việt Nam cử đội cứu hộ sang giúp nước bạn đã thể hiện trách nhiệm quốc tế, nghĩa cử nhân đạo, tinh thần “thương người như thể thương thân” của Việt Nam. Việc đó còn đóng góp vào mối quan hệ đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực... Tổng Tham mưu trưởng ghi nhận tinh thần nỗ lực của các đồng chí, cán bộ trong đoàn công tác sang hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại nước bạn.

“Người lính Việt Nam đi đến đâu cũng mang theo hình ảnh đất nước, bản lĩnh, kỷ luật, nhân văn. Ở những nơi đổ nát nhất, trong lúc người dân tuyệt vọng nhất, chúng ta xuất hiện... Nhiệm vụ quốc tế là khẳng định trách nhiệm, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”, lãnh đạo đơn vị khẳng định.

Trung tá Minh Kiên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế và trở về nước. Ảnh VTV

Đội cứu hộ của Việt Nam trở về trong niềm vui hân hoan chào đón của lãnh đạo đơn vị, các đồng đội và người thân, trong đó có bà Thoa (NSƯT Thanh Quý). Bà có hai người con tên Tuấn và Lợi. Tuấn là đồng đội của Kiên và đã hy sinh cách đây 5 năm. Việc Kiên trở về bình an khiến bà rất vui, tới mức bật khóc.



Thấy mẹ mình khóc, Lợi rất khó chịu. Anh thể hiện thẳng thắn sự bực bội của mình vì mẹ muốn anh phải xem tin tức Kiên trở về.

Linh sang nhà bà Thoa để giúp việc chuẩn bị cho giỗ Tuấn. Ảnh VTV

“Anh nghĩ gì trong lòng tôi biết cả. Tôi chẳng thuyết phục được anh nhưng đã năm năm nay rồi, phải suy nghĩ tích cực lên mà sống chứ con... Anh trai của anh hy sinh, nhưng người ở lại sống cũng chẳng dễ dàng gì, không chỉ hai mẹ con đâu. Dù vì bất cứ lý do gì thì mấy năm qua thằng Kiên đã đủ nặng nề lắm rồi”, bà Thoa nói với con trai.

Lợi cho đến giờ vẫn oán trách Kiên vì cái chết của anh trai nên anh không muốn nghe mẹ nhắc tới Kiên. Hai mẹ con đang căng thẳng thì Linh (Anh Đào) sang nhà hỏi thăm về việc tổ chức giỗ của Tuấn.

Nhưng thái độ của Lợi với Linh cũng chẳng khá hơn. Anh cáu kỉnh nói không cần nhờ tới sự giúp đỡ của Linh và mong cô đừng sang nhà mình nữa. Dù vậy, “hết tình thì vẫn phải còn nghĩa”, cô vẫn sang giúp đỡ bà Thoa việc nhà.

Lam Anh đã dành tình cảm cho Minh Kiên từ ngay lần gặp đầu tiên. Ảnh VTV

Về phía Kiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh được phép nghỉ vài ngày. Kiên đã tranh thủ đợt này về thăm bà Thoa - người anh đã gọi là mẹ.



Sự trở về của Kiên còn khiến một người nữa rất vui. Đó là Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân, thủ trưởng đơn vị của Kiên. Nhìn Kiên từ xa, Lam Anh không giấu được tình cảm của mình dành cho anh qua ánh mắt. Cô thậm chí còn gọi anh là “thần tượng”.

Hóa ra, trước đây Kiên là một trong số những người cứu hộ Lam Anh khi cô gặp nạn. Khi thấy cô có biểu hiện sợ hãi sau vụ tai nạn, Kiên còn động viên tinh thần cô. Kể từ ngày đó, Lam Anh đã dành sự quan tâm đặc biệt dành cho Kiên. Mẹ của Lam Anh cũng biết tình cảm của con gái.

