Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Trước đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng đăng tải hình ảnh con trai 18 tuổi là Vương Khang (tên thân mật Kamen). Trong ảnh có thể thấy, Vương Khang cao vượt trội (1m80). Theo Hà Kiều Anh, con trai cô đang du học tại Anh, mê nấu ăn và kinh doanh. Được biết, Vương Khang vừa học vừa khởi nghiệp bằng dự án kinh doanh online trà mãng cầu được hai năm qua. Hoa hậu nói miễn là con trai yêu thích, cô và chồng đều dốc sức ủng hộ về mặt tài chính lẫn tinh thần.