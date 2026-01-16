Mới nhất
Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Thứ sáu, 10:00 16/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh con trai và con gái trên trang cá nhân.

Cách Hà Kiều Anh nuôi dạy "tiểu công chúa" xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phụcCách Hà Kiều Anh nuôi dạy 'tiểu công chúa' xinh đẹp - được dự đoán sẽ trở thành hoa hậu tương lai, khiến nhiều người nể phục

GĐXH - Con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh (Viann, 10 tuổi) có năng khiếu bơi lội, vẽ, múa ballet, mơ ước trở thành doanh nhân.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 1.

Mới đây, Hoa hậu Hà Kiều Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng con gái Viann 10 tuổi trong chuyến du lịch nước ngoài. Hai mẹ con ton sur ton trang phục đỏ giữa trời tuyết trắng.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 2.

Viann là con út của hoa hậu Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Nhóc tỳ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, được khen ra dáng tiểu thư quý tộc từ nhỏ.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 3.

Ngay khi đăng tải, hình ảnh hai mẹ con khiến fan trầm trồ sắc vóc, đặc biệt là diện mạo mỹ nhân và đôi chân dài cực phẩm của con gái Hà Kiều Anh dù chỉ mới 10 tuổi.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 4.

Ái nữ nhà Hà Kiều Anh yêu thích thời trang, nghệ thuật giống mẹ và biết tạo dáng, diễn xuất trước ống kính từ nhỏ. Bé được dự đoán lớn lên sẽ thành mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt.

Trước đó, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng đăng tải hình ảnh con trai 18 tuổi là Vương Khang (tên thân mật Kamen). Trong ảnh có thể thấy, Vương Khang cao vượt trội (1m80). Theo Hà Kiều Anh, con trai cô đang du học tại Anh, mê nấu ăn và kinh doanh. Được biết, Vương Khang vừa học vừa khởi nghiệp bằng dự án kinh doanh online trà mãng cầu được hai năm qua. Hoa hậu nói miễn là con trai yêu thích, cô và chồng đều dốc sức ủng hộ về mặt tài chính lẫn tinh thần.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 6.

Hà Kiều Anh có hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và ba con. Hiện tại người đẹp sống trong một biệt thự tại quận 2 (cũ), TP.HCM. Người đẹp sinh năm 1976 từng tiết lộ cô rất chú trọng đầu tư vào việc học cho các con nên không ngần ngại chi số tiền lớn mỗi năm. Hiện tại cô cùng ông xã điều hành hệ sinh thái nhà hàng - khách sạn khá lớn tại TP.HCM.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 7.

Ở tuổi gần 50, Hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh vẫn giữ được sức hút với vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thời trang tinh tế.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 8.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn sắc vóc ở tuổi gần 50, Hà Kiều Anh cho rằng tinh thần vui vẻ, suy nghĩ lạc quan là điều quan trọng giúp phụ nữ trẻ lâu.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh gây chú ý - Ảnh 9.

Ngoài ra gu thời trang cũng rất quan trọng. Việc chọn trang phục hợp vóc dáng, độ tuổi, hoàn cảnh xuất hiện sẽ giúp tôn thêm nhan sắc của phụ nữ.

 

