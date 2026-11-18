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Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm loạt gara ô tô 'nhờn luật' trên đường Nguyễn Xiển GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng nhiều cửa hàng, gara sửa chữa ô tô trên đường Nguyễn Xiển vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp lệnh dừng và biện pháp cắt điện, cắt nước.

Phương án này hứa hẹn giải quyết "vùng trắng" xe buýt trên nhiều tuyến phố, giúp người dân rút ngắn quãng đường đi bộ ra trạm dừng và thuận tiện di chuyển khi vùng phát thải thấp được áp dụng.

Sau quá trình rà soát danh mục mạng lưới và đánh giá thực tế nhu cầu đi lại của người dân, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất mở mới 2 tuyến mini buýt điện, giảm 18 tuyến so với phương án tại báo cáo trước đó.

Lộ trình và thời gian vận hành 2 tuyến buýt mới

Hai tuyến buýt điện cỡ nhỏ được đề xuất đều lấy khu vực ga Cát Linh làm điểm đầu cuối, tạo sự kết nối liên hoàn với đường sắt đô thị, các trục giao thông chính, khu dân cư đông đúc, bệnh viện, trường học và cơ quan hành chính:

Tuyến Hào Nam - Khu liên cơ - Hào Nam: Chiều dài khoảng 21,1 km, dự kiến chính thức đưa vào khai thác trong quý I/2027.

Tuyến Hào Nam - Vành đai 2,5 - Hào Nam: Chiều dài khoảng 21,3 km, dự kiến vận hành vào quý III/2027 (sau khi tuyến đường Vành đai 2,5 hoàn thành thông tuyến).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố xem xét chủ trương mở mới 2 tuyến mini buýt điện kết nối khu vực Vành đai 1 với các điểm trung chuyển. Ảnh minh họa

Cả hai tuyến sẽ được thành phố tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng theo đúng quy định. Mỗi tuyến dự kiến bố trí 13 xe kế hoạch (trong đó có 11 xe vận doanh thường xuyên), loại xe nhỏ sức chứa 30 chỗ, hoạt động với tần suất 15 phút/lượt.

Xóa "vùng trắng" xe buýt, rút ngắn quãng đường tiếp cận của người dân

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, ưu điểm lớn nhất của dòng mini buýt điện 30 chỗ là khả năng len lỏi vào các tuyến phố có mặt cắt ngang hẹp – nơi xe buýt cỡ lớn khó tiếp cận.

Cụ thể, lộ trình của hai tuyến mới sẽ đi qua hàng loạt tuyến phố hiện chưa có xe buýt phục vụ như: Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Cửa Bắc, Nguyễn Khắc Nhu, Tuệ Tĩnh, Thể Giao và một số đoạn thuộc khu vực Vành đai 2,5.

Đồng thời, tuyến cũng kết nối trực tiếp với ga Cát Linh, ga Cầu Giấy cùng các điểm trung chuyển lớn như Long Biên, Cầu Giấy.

Nhờ mạng lưới phủ rộng này, khoảng cách tiếp cận xe buýt bình quân của người dân tại các khu vực trên sẽ giảm đáng kể, từ 700 m xuống chỉ còn khoảng 400 m.

Đáp ứng nhu cầu đi lại xanh trong vùng phát thải thấp

Về hiệu quả vận tải, hai tuyến buýt mới dự kiến phục vụ khoảng 2,27 triệu lượt hành khách mỗi năm, góp phần nâng năng lực cung ứng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt toàn thành phố thêm 1,3% và tăng khoảng 3% tại riêng khu vực Vành đai 1.

Tổng kinh phí trợ giá dự kiến cho cả hai tuyến là 42,4 tỷ đồng/năm. Riêng trong năm 2027, căn cứ theo tiến độ mở tuyến thực tế, mức trợ giá dự kiến khoảng 28,4 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách dành cho dịch vụ vận tải hành khách công cộng hằng năm của thành phố.

Việc bổ sung các tuyến mini buýt điện thân thiện với môi trường được kỳ vọng sẽ tạo thói quen sử dụng giao thông công cộng, mang lại phương án di chuyển thuận tiện, an toàn và tiết kiệm cho người dân Thủ đô khi các quy định hạn chế phương tiện cá nhân gây ô nhiễm tại vùng phát thải thấp bắt đầu triển khai theo lộ trình.