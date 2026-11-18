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Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét dài ngày?

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ nắng nhiều hết ngày 17/11, sau đó ảnh hưởng của không khí lạnh.

Ảnh minh họa

Thứ Tư (ngày 18/11) không khí lạnh tràn về, sau đó tiếp tục tăng cường vào thứ Sáu (20/11) khiến miền Bắc chuyển rét trên diện rộng và kéo dài hơn lần trước.

Dự báo nhiệt độ xuống thấp nhất từ 15-18 độ; trung du và vùng núi 12-15 độ, khu vực núi cao có nơi nhiệt độ thấp 10 độ.

Tại Thủ đô Hà Nội, trời có thể chuyển mưa dông vào sáng 18/11, tuy nhiên phải đến chiều mới có gió rét, nhiệt độ giảm xuống còn 27 độ. Sang đến ngày 19/11, mưa dứt nhưng trời vẫn nhiều mây và rét, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19-22 độ.

Đến ngày 20/11, khi có thêm không khí lạnh tăng cường xuống, trời lại có mưa rét, nhiệt độ giảm xuống còn từ khoảng 16-20 độ.

Đến cuối tuần mưa dứt, trời chủ yếu nhiều mây, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ nhưng nhiệt độ trung bình ngày vẫn ở ngưỡng rét 23 độ.

Không khí lạnh tăng cường liên tục cũng gây mưa dông cho khu vực từ Thanh Hóa xuống đến phía Đông của Quảng Ngãi. Dự báo có nơi mưa to đến rất to, nguy cơ đi kèm gió lốc, sấm sét nguy hiểm.

Bị phạt 30 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe do đi lùi trên cao tốc

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, một tài xế vừa bị CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên xử phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe với hành vi lùi xe trên cao tốc.

Hình ảnh chiếc xe ô tô con có hành vi lùi xe trên cao tốc (ảnh cắt từ clip Cục CSGT).

Trước đó, ngày 9/11/2026, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe ô tô con lùi xe trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 09/11/2026, tại Km53+200 cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (đoạn nút giao Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên), lái xe N.V.D (SN 1966, trú tại Như Thiết, phường Việt Yên, TP Bắc Ninh) điều khiển xe ô tô con biển kiểm soát 98A-850.xx có hành vi lùi xe trên đường cao tốc.

Tại cơ quan Công an, lái xe N.V.D đã thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được sự nguy hiểm của việc lùi xe trên đường cao tốc.

Dùng tiếng Mường 'báo chốt' CSGT trên Facebook, người phụ nữ ở Phú Thọ bị phạt tiền

Ngày 17/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lực lượng chức năng vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trên mạng xã hội.

Lực lượng công an làm việc với chị N - (ảnh Công an Phú Thọ).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phát hiện chị P.T.N đăng tải thông tin về vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ tại khu vực Thu Ngạc.

Đáng chú ý, bài đăng được viết bằng tiếng bản địa (tiếng Mường), trong đó chị N thông báo về sự có mặt của lực lượng CSGT tại khu vực này, đồng thời nhắc nhở người dân đưa con đi học cần đội mũ bảo hiểm.

Sau khi xác minh, sáng 16/11, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.N số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Tại buổi làm việc, chị N đã nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành việc xử lý của cơ quan chức năng.

Giải cứu 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy ở TP.HCM

Báo ĐSPL đưa tin, ngày 16/11, Công an TP.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07) đã giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa những người mắc kẹt bên trong thang máy ra ngoài. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 15/11, Phòng PC07 nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Khu vực 10 điều động 2 xe cùng 12 cán bộ đến hiện trường.

Khi có mặt, cảnh sát sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để giải cứu các nạn nhân.

Trong quá trình cứu hộ, một số người hoảng loạn, la hét do mắc kẹt trong không gian kín đã được cảnh sát trấn an. Sau đó, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa cả 9 cô gái ra ngoài an toàn.

Vụ thịt lợn bở, nhũn trong trường học 'do lợn stress': Công bố kết quả kiểm nghiệm

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 17/11, UBND phường Phương Liệt cho biết đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn do phụ huynh phản ánh có biểu hiện nhũn, bở nát khi được cung cấp cho bữa ăn bán trú tại Trường mầm non Phương Liệt.

Phụ huynh Trường mầm non Phương Liệt phản ánh thịt lợn được cung cấp hai ngày 4 và 5-11 có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Chụp màn hình

Theo UBND phường, sự việc xảy ra ngày 4/11. Trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường đã lấy 150g mẫu thịt gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngày 16/11, UBND phường nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm. Theo đó, mẫu thử không phát hiện các chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol.

Đây là những chất có tác dụng tạo nạc, kích thích tăng trưởng nhưng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, từ ngày 6/11, Trường mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp thực phẩm.

UBND phường đề nghị phụ huynh tiếp tục phối hợp với nhà trường giám sát bữa ăn bán trú, đồng thời chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, không đăng tải hoặc phát tán nội dung chưa được kiểm chứng.