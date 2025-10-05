Công an Điện Biên khởi tố Facebooker "Thủy Tẹt Bé Nhỏ" về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố bị can, tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (Facebooker Thủy Tẹt Bé Nhỏ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
S áng 5/10, Công an tỉnh Điện Biên đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Thị Thu Thủy (SN 1994, trú phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đây là đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc dựng hình tượng “lính bắn tỉa huyền thoại” gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Điện Biên phê chuẩn.
Theo hồ sơ điều tra, nhiều năm qua, Thủy tạo dựng hình ảnh “bạch liên hoa” trong sáng, nhân hậu trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các bài viết kêu gọi hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Với tài khoản Facebook “Thủy Tẹt Bé Nhỏ”, đối tượng kêu gọi quyên góp từ hàng trăm mạnh thường quân, tạo niềm tin rằng mình là người phụ nữ giàu lòng trắc ẩn.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy Thủy cùng Nguyễn Mạnh Tuân (Facebooker vừa bị bắt vì chuyên kêu gọi từ thiện để trục lợi) đã lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tiền ủng hộ. Khi Tuân trực tiếp trao quà, chụp ảnh với các hoàn cảnh khó khăn, Thủy cắt bỏ hình của Tuân rồi đăng lại, tự nhận là người thực hiện.
Chỉ riêng từ tháng 2 đến tháng 6/2025, cơ quan công an đã làm rõ Thủy chiếm đoạt hơn 24 triệu đồng từ 3 trường hợp cụ thể. Trong năm 2025, tài khoản của Thủy đăng hơn 400 bài viết liên quan đến hoạt động “từ thiện”.
Ngày 2/10, sau khi Nguyễn Mạnh Tuân bị tạm giữ, Thủy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tự thú, khai nhận quen Tuân từ năm 2022 và cùng dựng nên các chiến dịch kêu gọi ủng hộ.
Theo cơ quan công an, hành vi của Nông Thị Thu Thủy không chỉ là chiếm đoạt tài sản mà còn nguy hiểm ở chỗ, lợi dụng lòng tin, sự nhân ái của cộng đồng để trục lợi cá nhân, làm tổn thương giá trị của hoạt động thiện nguyện.
