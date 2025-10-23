Công an Hà Nội tìm hai cô gái bị đánh tại quán ăn trên phố Cầu Giấy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại số 18 Cầu Giấy, phường Láng, TP Hà Nội vào rạng sáng ngày 13/10.

Đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Huynh (sinh năm 2000) và Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1998), cùng thường trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận đã có hành vi đánh đập 2 nữ giới (1 người mặc áo đen, 1 người mặc áo khoác bò màu xanh) tại quán ăn ở số 18 Cầu Giấy vào rạng sáng ngày 13/10. Tuy nhiên, hiện cơ quan công an chưa xác định được lai lịch của hai nữ giới này.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kêu gọi hai nữ giới trên hoặc những ai biết thông tin về họ, vui lòng liên hệ với Công an phường Láng (địa chỉ: 109 Láng Hạ, TP Hà Nội) hoặc cán bộ điều tra Hoa Thái Hà qua số điện thoại 0976644858 để cung cấp thông tin.