Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng một đối tượng khác

Tối ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Bằng Quang (SN 1982, HKTT: phường Chánh Hưng) và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ"; Lê Sỹ Cường (SN 1987, HKTT: phường Bến Thành) về tội " Môi giới hối lộ ". Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Lương Bằng Quang do liên quan tới đường dây "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân điều hành. Ảnh: CACC.

Theo kết quả mở rộng điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh " Ngân 98 ") điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường nhằm mục đích không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã ra các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với các bị can kể trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.