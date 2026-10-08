Công an Thanh Hóa thông báo danh sách 303 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 1 - 15/9/2026)

STT Biển số Thời gian vi phạm Hành vi vi phạm

30H-343.81 04-09-2026 08:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-359.16 04-09-2026 08:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-074.63 04-09-2026 09:06 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

88A-872.18 04-09-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-317.15 04-09-2026 11:01 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-361.91 04-09-2026 11:10 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-233.06 04-09-2026 11:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-924.57 04-09-2026 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-288.47 04-09-2026 11:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-763.15 08-09-2026 09:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

30B-640.33 08-09-2026 10:23 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-979.41 01-09-2026 09:47 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-044.87 01-09-2026 10:20 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-582.84 01-09-2026 10:38 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36C-474.42 01-09-2026 10:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-005.30 01-09-2026 11:14 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36H-172.93 01-09-2026 11:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-684.86 01-09-2026 11:43 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h

51F-406.71 03-09-2026 08:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-541.60 03-09-2026 08:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-547.17 03-09-2026 08:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-912.78 03-09-2026 08:59 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-357.65 03-09-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-742.83 03-09-2026 09:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-782.45 03-09-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-110.09 03-09-2026 09:50 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-494.94 03-09-2026 10:31 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-453.13 03-09-2026 10:32 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-328.45 03-09-2026 14:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

30G-422.18 03-09-2026 14:45 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-205.65 03-09-2026 14:49 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-076.32 03-09-2026 14:51 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-902.68 03-09-2026 15:29 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36B-451.02 03-09-2026 15:58 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30P-8791 03-09-2026 16:25 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-936.94 09-09-2026 09:28 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36C-536.68 09-09-2026 09:30 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30G-642.19 09-09-2026 09:39 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-674.56 09-09-2026 09:40 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

99B-068.29 09-09-2026 09:42 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36K-016.56 09-09-2026 09:46 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

29E-084.17 09-09-2026 09:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-782.02 09-09-2026 09:56 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

30N-5364 09-09-2026 10:13 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-266.32 09-09-2026 10:21 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36A-751.09 09-09-2026 10:24 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h

36A-906.04 09-09-2026 10:52 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h

36K-055.93 09-09-2026 10:54 Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h