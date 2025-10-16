Mới nhất
Người phụ nữ bị cô lập 2 ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online'

Thứ năm, 15:19 16/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Các đối tượng giả mạo công an dụ dỗ người phụ nữ vào phòng kín, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân với lý do “phục vụ điều tra” nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16/10, Công an xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Người phụ nữ bị cô lập hai ngày vì chiêu trò 'bắt cóc online' - Ảnh 1.

Bà H. đến trình báo công an.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 14/10, bà N.T.H. (trú tại thôn Thiện Nộ, xã Cẩm Xuyên) nhận được cuộc gọi từ số lạ, tự xưng là cán bộ tên là Tuấn hiện đang công tác tại Công an xã Cẩm Xuyên. Cuộc gọi thông báo cá nhân của bà đã bị lộ thông tin và đang được một người khác sử dụng để kêu gọi từ thiện.

Lợi dụng tâm lý hoang mang, các đối tượng yêu cầu bà H. vào phòng kín, không nói với ai, cắm sạc điện thoại để luôn trong tầm giám sát và làm theo hướng dẫn qua video call. Sau đó, bà tiếp tục nhận cuộc gọi từ người khác giả danh cán bộ Công an Hà Nội, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để "phục vụ điều tra".

Trong 2 ngày 14 và 15/10, các đối tượng liên tục đe dọa, thao túng tâm lý và điều khiển bà H. từ xa, khiến bà sống trong sợ hãi, không dám liên hệ với người thân.

Đến chiều 15/10, nghi vấn bị lừa đảo, bà H. đến Công an xã Cẩm Xuyên để trình báo.

Tại đây, các cán bộ công an đã kịp thời giải thích, trấn an tâm lý và xác định đây là thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để “bắt cóc online”, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online" sang CampuchiaHà Nội: Giải cứu cô gái trẻ khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' sang Campuchia

GĐXH - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị chức năng kịp thời giải cứu thành công một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn “bắt cóc online”.

Nguyễn Sơn
