Công an triệu tập Lương Bằng Quang, khám xét nhà Ngân 98
Công an đã làm việc với một số cá nhân liên quan đến các công ty, hộ kinh doanh do Ngân 98 thành lập để phân phối thuốc giảm cân không đạt chất lượng, hàng giả.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm giả liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98, SN 1998, quê Gia Lai).
Tối 13/10, công an khám xét căn hộ cao cấp của Ngân tại phường Cát Lái, TPHCM, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.
Trong diễn biến liên quan, công an đã triệu tập, lấy lời khai bà Trần Thị Thanh (SN 1972, mẹ ruột của Ngân 98) và Mã Tuấn Vũ (SN 1989, quê Cà Mau) để làm rõ vai trò liên quan. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã mời làm việc với Lương Bằng Quang (SN 1983, ca sĩ, nhạc sĩ, chồng của Ngân 98).
Bước đầu xác định, mẹ ruột của Ngân 98 đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH TM-DV ZuBu (địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TPHCM) từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2024. Đây là giai đoạn Ngân 98 và công ty này tuồn ra thị trường lượng lớn hàng hóa kém chất lượng, hàng giả như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 hay viên rau củ Collagen.
Hoạt động buôn bán, dòng tiền từ việc kinh doanh các sản phẩm này đều do Ngân 98 trực tiếp quản lý.
Mã Tuấn Vũ đứng tên hộ kinh doanh Zubu Shop (trụ sở tại số 14, đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán, TPHCM). Hoạt động buôn bán và dòng tiền từ Zubu Shop do Lương Bằng Quang quản lý.
Ông Vũ còn đứng tên một doanh nghiệp khác, có trụ sở tại tỉnh Cà Mau, đăng ký nhiều ngành nghề nhưng hiện đã ngừng hoạt động.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra các công ty sản xuất thực phẩm chức năng cung cấp cho hộ kinh doanh và Công ty Zubu của Ngân 98. Các doanh nghiệp này đều có trụ sở tại các tỉnh, thành miền Bắc.
Được biết, hàng hóa cùng giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm được nhà sản xuất gửi trực tiếp vào kho tại TPHCM, do nhân viên của Ngân 98 tiếp nhận. Mẹ của Ngân 98 ký xác nhận công bố sản phẩm, gửi lại cho nhà sản xuất, và Ngân sử dụng các giấy tờ này để bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.
Công an xác định hệ thống bán hàng của Ngân 98 đạt doanh thu rất lớn hằng năm. Riêng giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 7/2024, doanh thu ước tính khoảng 120 tỷ đồng.
