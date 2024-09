Công dụng tuyệt vời của vỏ hành tây, vỏ tỏi, biết được rồi từ nay bạn đừng bỏ đi

Lợi ích bất ngờ của vỏ tỏi

Với hàm lượng cao allicin - chất có khả năng diệt khuẩn mạnh, tỏi được mệnh danh là "thuốc kháng sinh tự nhiên" bởi tác dụng phòng bệnh và nâng cao hệ miễn dịch. Theo Live Strong, 100gr tỏi cung cấp 150 calo, 33gr carbs, 6,36gr protein. Nó cũng giàu các dưỡng chất như vitamin B1, B2, B3, B6, folate, C, canxi, sắt, magiê, mangan, phốt pho, kali…

Theo All Recipes, vỏ tỏi không chứa tinh dầu tỏi nên không thơm, nhưng nó lại có nhiều chất chống ôxy hóa, giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa và bảo vệ tim mạch.

Một nghiên cứu ở Nhật Bản cho biết, lượng phenylprôpanid - một chất chống ôxy hóa - trong vỏ tỏi có cao gấp 6 lần so với phần thịt. Ngoài ra, vỏ tỏi rất giàu quercetin, giúp giảm viêm cơ và tăng cường khả năng chống dị ứng.

Dù lớp vỏ này không thể ăn nhưng bạn có thể thêm vào khi nấu và lấy ra trước khi ăn để các chất hữu ích ngấm vào thực phẩm trong quá trình đun nấu.

Ngoài ra, chúng ta còn tận dụng vỏ tỏi trong cuộc sống hàng ngày để khử mùi hôi giày, ngâm chân, cho gia cầm ăn, làm phân bón.

Tác dụng của vỏ hành

Bác sĩ nội khoa và da liễu Mamina Turegano tại phòng mạch da liễu Savona, Mỹ cho biết, vỏ hành tây giàu chất chống oxy hóa và flavonoid. Chúng có vai trò bảo vệ tế bào da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa da.

Đặc biệt, vỏ hành tây cũng chứa quercetin, một dạng flavonoid thường tìm thấy trong rau, trái cây, ngũ cốc, có khả năng rất tốt chống lão hóa rất tốt. Vỏ hành tây có thể giúp da mịn màng, hạn chế nếp nhăn và giảm bớt khả năng ung thư da do tác hại từ tia UV từ ánh nắng mặt trời.

Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Dhvani Shah, tác giả cuốn sách "Đừng chỉ cho ăn mà hãy nuôi dưỡng con trẻ của bạn", vỏ hành tây rất tốt cho việc giảm cân vì có rất ít calo. Ngoài ra, chất flavonoid của vỏ hành tây giúp kiểm soát cholesterol, ngừa nguy cơ bệnh tim mạch.

Ngoài ra, việc tiêu thụ hành tây dưới dạng ngâm trà thường xuyên có thể làm giảm khả năng hấp thụ và chuyển hóa glucose và insulin của cơ thể. Do đó, vỏ hành tây rất phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Vỏ hành tây chứa đa dạng vitamin như vitamin C, vitamin A, vitamin E. Các chất này góp phần tăng cường hệ miễn dịch, tránh nguy cơ nhiễm trùng, và giúp tăng cường thị lực rất hiệu quả. Vỏ hành tây giàu chất xơ không hòa tan giúp thải độc tố trong ruột và ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư. Do đó, uống trà từ vỏ hành tây rất an toàn cho người đau dạ dày hay có dạ dày yếu, giúp cải thiện hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, vỏ hành tây có đặc tính chống nấm khá tốt, có thể dùng để hỗ trợ cho việc điều trị nổi ban ngứa, mẩn đỏ.