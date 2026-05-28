Loại quả đang vào mùa ngọt thơm, dễ ăn, làm nhiều món ngon hỗ trợ tăng chức năng thận

Dứa vào mùa, giá mềm, tiêu thụ tăng mạnh

Hiện trên thị trường, nguồn cung dồi dào khiến giá dứa trên thị trường khá ổn định, dao động từ 10.000 - 25.000 đồng/quả tùy loại. Tại nhiều chợ dân sinh, dứa chín vàng được tiêu thụ mạnh nhờ vị ngọt đậm, ít xơ, nhiều nước và dễ ăn.

Không ít tiểu thương cho biết lượng khách mua dứa tăng rõ rệt trong những ngày nắng nóng vì loại quả này có thể dùng để ép nước, làm sinh tố, nấu canh chua, làm kem hay chế biến các món ăn thanh mát ngày hè.

Ngoài hương vị thơm ngon, dứa còn là loại trái cây giàu dinh dưỡng với hàm lượng vitamin C, mangan, chất xơ và enzyme bromelain khá cao.

Video: Lợi ích và món ngon ngày hè với quả dứa (Hà My)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc giảm stress oxy hóa - một trong những nguyên nhân liên quan đến tổn thương mô thận.

Thận là cơ quan lọc máu, loại bỏ chất thải và điều hòa điện giải. Nhưng chức năng thận theo thời gian có thể bị suy giảm khi gặp phải những yếu tố như tăng huyết áp, tiểu đường, stress oxy hóa, viêm mạn tính… Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh thận mạn đang gia tăng trên toàn cầu, trong đó chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa.

Dứa đang được bán tại chợ dân sinh với giá siêu mềm. Ảnh: Hà My

Dứa giúp cải thiện tiêu hóa nhờ enzyme bromelain, từ đó giảm tích tụ chất thải chuyển hóa, giảm phần nào áp lực lên thận.

Ngoài ra, so với nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, dứa có hàm lượng kali ở mức vừa phải, thấp hơn so với chuối hoặc cam… nên thường được xem là lựa chọn phù hợp hơn cho những người cần kiểm soát điện giải trong chế độ ăn.

Một số nghiên cứu dinh dưỡng cũng cho thấy, các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần làm chậm quá trình tiến triển của bệnh thận mạn nếu được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Ăn dứa thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dứa có thể ăn tươi, ép nước hoặc chế biến món ăn. Tuy nhiên, theo khuyến nghị mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 100 - 150g, từ 3 - 4 lần mỗi tuần. Nên ăn sau bữa chính để hạn chế kích ứng dạ dày.

Với những người bị viêm loét dạ dày hoặc đang đói bụng không nên ăn quá nhiều dứa vì lượng acid tự nhiên trong quả có thể gây cồn cào, khó chịu.

Món ngon với quả dứa

Nước ép dứa

Nước ép dứa là thức uống giải nhiệt quen thuộc trong mùa hè. Chỉ cần dứa chín, thêm chút đá lạnh là đã có ly nước thơm mát, dễ uống, hỗ trợ bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Kem dứa

Nguyên liệu: Đường trắng, dứa, nước lọc, kem tươi.

Cách làm: Dứa thái từng miếng nhỏ, bỏ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn rồi lọc nước. Sau khi lọc xong đem nước dứa trộn vào với kem tươi. Dùng máy trộn đều cho hỗn hợp kem thật mịn.

Bỏ hỗn hợp kem tươi vào một tô nhỏ, bọc kín để tủ lạnh trong khoảng 3 tiếng. Như vậy là bạn đã có được món kem dứa thơm mát cho ngày nóng.

Kem dứa giải nhiệt tốt ngày hè.

Vịt nấu dứa đậm đà, thanh vị ngày hè

Món vịt nấu dứa có vị chua ngọt hài hòa, giúp thịt vịt mềm và thơm hơn, rất phù hợp cho bữa cơm gia đình ngày hè.

Nguyên liệu chính: Vịt, dứa, hạt sen, mộc nhĩ, nấm mèo, ớt sừng, hành, tỏi, rau mùi tàu cùng các gia vị thông dụng.

Cách chế biến:

Vịt làm sạch, rửa kỹ với nước rồi để ráo, chặt miếng vừa ăn. Dứa gọt sạch mắt. Một quả cắt miếng vừa ăn, quả còn lại băm nhỏ rồi xay lấy nước để tạo vị ngọt thanh tự nhiên cho món ăn.

Mộc nhĩ ngâm nở, rửa sạch và thái nhỏ. Hạt sen ninh mềm trước để khi nấu nhanh bùi và ngon hơn.

Ớt sừng rửa sạch, một quả thái miếng xéo, quả còn lại tỉa hoặc thái lát để trang trí. Hành hoa và mùi tàu rửa sạch, cắt khúc khoảng 1cm.

Vịt nấu dứa ngày hè vừa mát vừa thơm ngon.

Cách nấu vịt với dứa

Cho vịt vào tô lớn, ướp cùng 1 thìa cà phê bột canh, 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê mì chính và chút tiêu xay. Trộn đều để gia vị thấm vào thịt. Tiếp tục cho vào 2 thìa canh nước tỏi, 1 thìa canh hành khô băm và 1 thìa canh nước mắm ngon. Ướp vịt khoảng 30–60 phút để thịt đậm vị hơn.

Đun nóng chảo với dầu ăn, phi thơm hành tỏi rồi cho vịt vào xào trên lửa lớn đến khi thịt săn lại. Cách này giúp thịt vịt thơm và không bị ra nhiều nước.

Khi vịt đã săn, cho dứa vào đảo đều. Thêm khoảng 500ml nước cùng phần nước dứa xay rồi đun sôi. Hạ lửa nhỏ, thường xuyên hớt bọt để nước dùng trong và ngon hơn.

Ninh vịt khoảng 1 giờ cho mềm, sau đó cho hạt sen, mộc nhĩ và ớt sừng vào đảo nhẹ thêm vài phút. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi cho hành hoa, mùi tàu vào trước khi tắt bếp.

Món vịt nấu dứa có vị ngọt thanh tự nhiên, thịt vịt mềm thơm hòa cùng vị chua dịu của dứa, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình ngày hè.

